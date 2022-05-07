Пентагон закупит для Украины ракеты с лазерной наводкой и беспилотники-разведчики, - The Washington Post

Пентагон расширяет поставки коммерческого оружия и военной техники в Украину. На $136 млн будут закуплены беспилотные летательные аппараты, ракеты с лазерной наводкой, бинокли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Издание The Washington Post сообщает, что оружие и техника, которые будут закуплены у американских компаний, представляют собой отдельную категорию военной помощи, чем то количество вооружений, которые США уже предоставили Украине из запасов Пентагона.

Заместитель Министра по закупкам и материально-техническому обеспечению Пентагона Билл ЛаПланте заявил, что эти коммерческие поставки дополняют поставки оружия, которое Пентагон доставил из своих существующих запасов. По словам ЛаПланте, официальные лица получили более 300 ответов от оборонных подрядчиков после того, как отправили запрос на получение информации о коммерчески доступном оружии, которое может быть полезно для Украины.

"Мы ежедневно контактируем с промышленностью по мере развития наших требований, – сказал ЛаПланте, – и [администрация Байдена] будет продолжать использовать все доступные инструменты для поддержки Вооруженных сил Украины перед лицом российской агрессии".

По данным WP, новый пакет военной помощи включает в себя 70-мм ракеты на сумму $22,6 млн, известные как усовершенствованная система высокоточного оружия, которые можно запускать с вертолетов, еще $17,8 млн уйдут на беспилотники Switchblade, которые при вооружении могут быть запущены в российскую бронетехнику и военные формирования.

По словам официальных лиц, Пентагон также закупит ручные беспилотные летательные аппараты на сумму $19,7 млн.

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ЛаПланте заявил, что Министерство обороны имеет одобренное Конгрессом финансирование в размере $300 млн, которое можно потратить на имеющуюся в продаже военную технику.

Как отмечает издание, заявление ЛаПланте было первым из двух заявлений Пентагона, в которых излагалась дополнительная поддержка Украины, поскольку его силы разворачиваются для защиты от попытки России захватить больше территории на Донбассе. Официальные лица заявили, что отдельный пакет помощи – артиллерийские снаряды, контрартиллерийские радары, оборудование для радиоэлектронного угнетения и другое оборудование – на сумму $150 млн – был разработан для нужд, характерных только для боевых действий на Донбассе.

Оборудование, которое закупается у оборонных фирм США, имеет целый ряд возможностей. Усовершенствованная система высокоточного поражения, например, работает путем превращения недорогих боеприпасов в управляемое оружие. Силы США использовали ее для увеличения огневой мощи, свойственной разным самолетам, включая вертолеты и истребители.

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По словам представителей Министерства обороны, Switchblade, также называемые "дронами-камикадзе", требуют небольшой подготовки для работы и уже доказали свою эффективность против российских вооруженных сил. Ожидается, что разведывательные беспилотники Puma расширят возможности Украины по сбору разведданных.