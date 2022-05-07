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Пентагон закупить для України ракети з лазерним наведенням і безпілотники-розвідники, - The Washington Post

пентагон

Пентагон розширює поставки комерційної зброї і військової техніки в Україну. На $136 млн будуть закуплені безпілотні літальні апарати, ракети з лазерним наведенням, біноклі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Видання The Washington Post повідомляє, що зброя і техніка, які будуть закуплені у американських компаній, являють собою окрему категорію військової допомоги, ніж та кількість озброєнь, які США вже надали Україні із запасів Пентагону.

Заступник Міністра з питань закупівель та матеріально-технічного забезпечення Пентагону Білл ЛаПланте заявив, що ці комерційні поставки доповнюють постачання зброї, яку Пентагон доставив зі своїх існуючих запасів. За словами ЛаПланте, офіційні особи отримали понад 300 відповідей від оборонних підрядників після того, як відправили запит на отримання інформації про комерційно доступну зброю, яка може бути корисною для України.

"Ми щодня контактуємо з промисловістю в міру розвитку наших вимог, — сказав ЛаПланте, - і [адміністрація Байдена] буде продовжувати використовувати всі доступні інструменти для підтримки Збройних сил України перед обличчям російської агресії".

За даними WP, новий пакет військової допомоги включає в себе 70-мм ракети на суму $22,6 млн, відомі як вдосконалена система високоточної зброї, які можна запускати з вертольотів, ще $17,8 млн підуть на безпілотники Switchblade, які при озброєнні можуть бути запущені в російську бронетехніку і військові формування.

За словами офіційних осіб, Пентагон також закупить ручні безпілотні літальні апарати Puma на суму $19,7 млн.

Читайте також: Більшість запланованих гаубиць вже доставлено в Україну, - Пентагон

ЛаПланте заявив, що Міністерство оборони має схвалене Конгресом фінансування в розмірі $300 млн, яке можна витратити на наявну у продажу військову техніку.

Як зазначає видання, заява ЛаПланте була першою з двох заяв Пентагону, в яких викладалася додаткова підтримка України, оскільки її сили розгортаються для захисту від спроби Росії захопити більше території на Донбасі. Офіційні особи заявили, що окремий пакет допомоги — артилерійські снаряди, контрартилерійські радари, обладнання для радіоелектронного пригнічення та інше обладнання — на суму $150 млн — був розроблений для потреб, характерних тільки для бойових дій на Донбасі.

Обладнання, що закуповується у оборонних фірм США, має цілу низку можливостей. Вдосконалена система високоточного ураження, наприклад, працює шляхом перетворення недорогих боєприпасів в керовану зброю. Сили США використовували її для збільшення вогневої потужності, властивої різним літакам, включаючи вертольоти і винищувачі.

Також читайте: Немає жодних перешкод для постачання озброєння Україні, - Пентагон

За словами представників Міністерства оборони, Switchblade, також звані "дронами-камікадзе", вимагають невеликої підготовки для роботи і вже довели свою ефективність проти російських збройних сил. Очікується, що розвідувальні безпілотники Puma розширять можливості України зі збору розвідданих.

Автор: 

зброя (7530) Пентагон (1437) США (23375)


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Топ коментарі
+35
Боже 😇 бережи Америку!!!
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07.05.2022 16:46 Відповісти
+33
Пентагону-респектище...
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07.05.2022 16:47 Відповісти
+26
Оце забавку придбали.
Пошвидше би на коцапах випробувати
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07.05.2022 16:50 Відповісти
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Боже 😇 бережи Америку!!!
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07.05.2022 16:46 Відповісти
Пентагону-респектище...
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07.05.2022 16:47 Відповісти
Оце забавку придбали.
Пошвидше би на коцапах випробувати
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07.05.2022 16:50 Відповісти
шось це не лякає рашистів... вони не думають зупинятися... та й довго це якось....
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07.05.2022 16:58 Відповісти
Вы смотрите на это с другой стороны. Представьте как рашистам страшно жить дома если они предпочитают лучше воевать в Украине
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07.05.2022 17:22 Відповісти
Тверезі орки воювати не бажають в Украіні , а алкашня і наркомани
пруть в нашу краіну , як навіжені 😂🤷🏻‍♂️
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07.05.2022 17:26 Відповісти
про це кацапи не дізнаються, ніколи, а коли дізнаються, то вже розказати не можуть.
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07.05.2022 19:06 Відповісти
А есть технологии перехвата ракет калибр? Шоб например на ******** их перенаправить шоб не выйобывалась там курвы?
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07.05.2022 17:09 Відповісти
Ну или обратно на кацапов
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07.05.2022 17:12 Відповісти
Конечно спасибо за поддержку но все обещания в будущем времени, а закон про land lease до сих пор не подписан...
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07.05.2022 17:14 Відповісти
дедушка сказал - это на девятамая.
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07.05.2022 17:20 Відповісти
Саме такі і потрібні для нашої арміі!!

Дякуємо 👍🏼💪✊🙏🏼
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07.05.2022 17:23 Відповісти
Ленд лиз итак работает, просто официальное подписание символично 9 мая
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07.05.2022 17:38 Відповісти
 
 