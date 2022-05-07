Белый флаг защитники Мариуполя используют для эвакуации гражданских, - "Азов"
Для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" используют белые флаги. Это происходит уже в четвертый раз.
Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале "АЗОВ – Мариуполь", сообщает Цензор.НЕТ.
"Из некоторых интернет-источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. На самом же деле для реализации плана эвакуации гражданских используются белые флаги обеими группами", - говорится в сообщении.
В "Азове" отметили, что белые флаги используют "обе группы".
"Хотим заметить, что данная процедура проводится уже в четвертый раз", - добавили защитники Мариуполя.
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чупакабра
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Cвітлана Хорішко #467395
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