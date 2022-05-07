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Новости Война
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Белый флаг защитники Мариуполя используют для эвакуации гражданских, - "Азов"

азовсталь

Для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" используют белые флаги. Это происходит уже в четвертый раз.

Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале "АЗОВ – Мариуполь", сообщает Цензор.НЕТ.

"Из некоторых интернет-источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. На самом же деле для реализации плана эвакуации гражданских используются белые флаги обеими группами", - говорится в сообщении.

В "Азове" отметили, что белые флаги используют "обе группы".

"Хотим заметить, что данная процедура проводится уже в четвертый раз", - добавили защитники Мариуполя.

Смотрите: На "Азовстали" россияне подбили авто, которое ехало забирать гражданских, - "Азов". ВИДЕО+ФОТО

Мариуполь (5724) эвакуация (2102) Азов (801) Азовсталь (379)


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Защитники Мариуполя - вы уже Легенда! Дай Бог, чтоб как можно больше вас осталось - Живой легендой!
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07.05.2022 17:07 Ответить
Ви нам потрібні живі!!!! А Маріуполь повернемо!
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07.05.2022 17:08 Ответить
Але рашисти - ублюдки......
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07.05.2022 17:10 Ответить
Всё правильно. Сначала выходят парламентёры с обеих сторон, обговаривают детали. Делается это для безопасности гражданских, чтобы не стреляли по ошибки.
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07.05.2022 17:13 Ответить
Надо тяжелораненых тоже выносить. В плену они возможно выживут, а в подвалах скорее всего умрут в мучениях.
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07.05.2022 17:20 Ответить
Боже, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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07.05.2022 17:26 Ответить
 
 