Білий прапор захисники Маріуполя використовують для евакуації цивільних, - "Азов"
Для евакуації громадян з території заводу "Азовсталь" використовують білі прапори. Це відбувається вже вчетверте.
Відповідна заява опублікована в телеграм-каналі "АЗОВ - Маріуполь", повідомляє Цензор.НЕТ.
"З деяких інтернет-джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Насправді ж для реалізації плану евакуації цивільних використовуються білі прапори обома групами", - йдеться у повідомленні.
"Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте", - додали захисники Маріуполя.
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чупакабра
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