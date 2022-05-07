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Новини Війна
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Білий прапор захисники Маріуполя використовують для евакуації цивільних, - "Азов"

азовсталь

Для евакуації громадян з території заводу "Азовсталь" використовують білі прапори. Це відбувається вже вчетверте.

Відповідна заява опублікована в телеграм-каналі "АЗОВ - Маріуполь", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З деяких інтернет-джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Насправді ж для реалізації плану евакуації цивільних використовуються білі прапори обома групами", - йдеться у повідомленні.

"Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте", - додали захисники Маріуполя.

Читайте: До порятунку військових з "Азовсталі" залучено впливових посередників, - Зеленський

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Маріуполь (3243) евакуація (2342) Азов (785) Азовсталь (446)


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Защитники Мариуполя - вы уже Легенда! Дай Бог, чтоб как можно больше вас осталось - Живой легендой!
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07.05.2022 17:07 Відповісти
Ви нам потрібні живі!!!! А Маріуполь повернемо!
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07.05.2022 17:08 Відповісти
Але рашисти - ублюдки......
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07.05.2022 17:10 Відповісти
Всё правильно. Сначала выходят парламентёры с обеих сторон, обговаривают детали. Делается это для безопасности гражданских, чтобы не стреляли по ошибки.
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07.05.2022 17:13 Відповісти
Надо тяжелораненых тоже выносить. В плену они возможно выживут, а в подвалах скорее всего умрут в мучениях.
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07.05.2022 17:20 Відповісти
Боже, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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07.05.2022 17:26 Відповісти
 
 