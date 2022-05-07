Возвращаться в Киев можно после 8-9 мая, - Кличко
8-9 мая в столице усилят патрулирование улиц. После этих дней киевляне уже смогут понемногу возвращаться домой.
Об этом в интервью НВ сказал киевский городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы все ожидаем, что будет мирное небо и не будет чрезвычайных событий. Но исключать провокации со стороны агрессора мы не можем. И паниковать не хотим. На совещаниях с военными экспертами было принято решение по 8-9 мая: соблюдать тот же график, не меняя комендантский час (с 22:00 до 5:00). 8-9 мая, согласно требованиям военного положения, запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий. Будет усилено патрулирование улиц, будет усилено обеспечение безопасности военными. Я надеюсь, что каких-либо чрезвычайных ситуаций не будет", - сказал Кличко.
Он добавил: "Будем надеяться, что, несмотря на много информации, эти два дня пройдут спокойно, в обычном режиме".
Мэр в очередной раз призвал киевлян пока не возвращаться в столицу, учитывая опасность.
"Целью агрессора была и остается столица. Большое количество минирований в пригороде, в лесопарковых зонах. Военные говорят, что пока большая часть (этих территорий - ред.) остается опасной. Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно понемногу будет возвращаться в столицу", - сказал Кличко.
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И когда после тревоги я радуюсь, что прилетело не в меня, то мне отчасти стыдно.
Потому что прилетело в кого-то из земляков...
война, матьеё...
Я во Львове. Хз почему флажок чешский выскакивает.
Позавчера и вчера над головами ракеты летели, мы свист слышали. а позавчерашнюю соседка видела - огород пошла сажать. Оч вовремя...
Всегда можно сделать лучше чем есть. Так что критика может быть, но КОНСТРУКТИВНАЯ.
Серануть мол "киев при кличко не развивается" - значит НИЧЕГО не знать о Киеве за последние лет 20.