Возвращаться в Киев можно после 8-9 мая, - Кличко

8-9 мая в столице усилят патрулирование улиц. После этих дней киевляне уже смогут понемногу возвращаться домой.

Об этом в интервью НВ сказал киевский городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все ожидаем, что будет мирное небо и не будет чрезвычайных событий. Но исключать провокации со стороны агрессора мы не можем. И паниковать не хотим. На совещаниях с военными экспертами было принято решение по 8-9 мая: соблюдать тот же график, не меняя комендантский час (с 22:00 до 5:00). 8-9 мая, согласно требованиям военного положения, запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий. Будет усилено патрулирование улиц, будет усилено обеспечение безопасности военными. Я надеюсь, что каких-либо чрезвычайных ситуаций не будет", - сказал Кличко.

Он добавил: "Будем надеяться, что, несмотря на много информации, эти два дня пройдут спокойно, в обычном режиме".

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Мэр в очередной раз призвал киевлян пока не возвращаться в столицу, учитывая опасность.

"Целью агрессора была и остается столица. Большое количество минирований в пригороде, в лесопарковых зонах. Военные говорят, что пока большая часть (этих территорий - ред.) остается опасной. Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно понемногу будет возвращаться в столицу", - сказал Кличко.