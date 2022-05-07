РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13324 посетителя онлайн
Новости Война
6 798 25

Возвращаться в Киев можно после 8-9 мая, - Кличко

кличко

8-9 мая в столице усилят патрулирование улиц. После этих дней киевляне уже смогут понемногу возвращаться домой.

Об этом в интервью НВ сказал киевский городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все ожидаем, что будет мирное небо и не будет чрезвычайных событий. Но исключать провокации со стороны агрессора мы не можем. И паниковать не хотим. На совещаниях с военными экспертами было принято решение по 8-9 мая: соблюдать тот же график, не меняя комендантский час (с 22:00 до 5:00). 8-9 мая, согласно требованиям военного положения, запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий. Будет усилено патрулирование улиц, будет усилено обеспечение безопасности военными. Я надеюсь, что каких-либо чрезвычайных ситуаций не будет", - сказал Кличко.

Он добавил: "Будем надеяться, что, несмотря на много информации, эти два дня пройдут спокойно, в обычном режиме".

Читайте: Надеемся, что в ближайшие дни в Киеве будет дополнительная противовоздушная оборона "натовского" стандарта, - Кличко

Мэр в очередной раз призвал киевлян пока не возвращаться в столицу, учитывая опасность.

"Целью агрессора была и остается столица. Большое количество минирований в пригороде, в лесопарковых зонах. Военные говорят, что пока большая часть (этих территорий - ред.) остается опасной. Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно понемногу будет возвращаться в столицу", - сказал Кличко.

День Победы (1231) Киев (25670) Кличко Виталий (4652)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Виталик имеет в виду, что после 9 мая взрывы будут уже в другой столице (для разнообразия).
показать весь комментарий
07.05.2022 17:31 Ответить
+7
Голосував за нього. Не жалкую.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:40 Ответить
+6
Мне кажется, эта новость дополняет предыдущую, о натовском ПВО.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дурню пишеш
показать весь комментарий
07.05.2022 17:32 Ответить
я лично рад за все города Украины, кому повезло что их не обстреливают.
И когда после тревоги я радуюсь, что прилетело не в меня, то мне отчасти стыдно.
Потому что прилетело в кого-то из земляков...
война, матьеё...
Я во Львове. Хз почему флажок чешский выскакивает.
Позавчера и вчера над головами ракеты летели, мы свист слышали. а позавчерашнюю соседка видела - огород пошла сажать. Оч вовремя...
показать весь комментарий
07.05.2022 18:28 Ответить
Мне кажется, эта новость дополняет предыдущую, о натовском ПВО.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:33 Ответить
гучна заява.. мабуть, мав на увазі, що до цих чисел 100% ще не варто робити...
показать весь комментарий
07.05.2022 17:31 Ответить
Виталик имеет в виду, что после 9 мая взрывы будут уже в другой столице (для разнообразия).
показать весь комментарий
07.05.2022 17:31 Ответить
Ще, як варіант, заява Кличка може бути пов'язана з тим, що цими днями в околицях Києва встановлюють американські системи Patriot, мабуть він впевнений що ці системи зможуть на 100% захистити місто від крилатих ракет.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:35 Ответить
Воздушную защиту Киева в ближайшие дни могут обеспечить западными средствами противовоздушной обороны. "Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая еще больше будет защищать наш воздух", - добавил Кличко.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:49 Ответить
Голосував за нього. Не жалкую.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:40 Ответить
толку от него никакого город не развивается уже несколько лет - дороги по районам ужасные
показать весь комментарий
07.05.2022 17:58 Ответить
дороги шикарные. особенно в Буче. скажи спасибо Зе, зебилятко.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:06 Ответить
даун ватный буча это не Киев
показать весь комментарий
08.05.2022 00:11 Ответить
Славик, ты идиотию пишешь. именно при КЛИЧКО город только и начал развиваться.

Всегда можно сделать лучше чем есть. Так что критика может быть, но КОНСТРУКТИВНАЯ.
Серануть мол "киев при кличко не развивается" - значит НИЧЕГО не знать о Киеве за последние лет 20.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:30 Ответить
да да конечно - в моем районе дороги уже десять лет не могут сделать хотя рядом строятся высотки а тротуары покоцанные идешь спотыкаешься а на старой Дарнице там вообще жопа со времен совка не могут сделать асфальт ровный
показать весь комментарий
08.05.2022 00:16 Ответить
Вєталь! Звідки такий оптимізм???
показать весь комментарий
07.05.2022 17:52 Ответить
Скорее всего NASAMS подвезут. После подписания лендлиза
показать весь комментарий
07.05.2022 18:03 Ответить
а что возвращаться если работы нет пока ..и бензина - тут вообще жопа с ценами будет
показать весь комментарий
07.05.2022 17:59 Ответить
Работы нету, ты или не с Киева, или тот кому нужна ЗП 30к, 4 дневка с 10 до 18?
показать весь комментарий
07.05.2022 18:34 Ответить
а ну ка балабол какая работа сейчас в Киеве? а то люди не в курсе дураки сидят ищут на сайтах хоть что-нибудь
показать весь комментарий
08.05.2022 00:19 Ответить
Крутий мужик. І хто там його хотів прибрати з посади мера незаконним шляхом ?
показать весь комментарий
07.05.2022 18:07 Ответить
чем он крутий? он пустое место от него ничего не зависит боится против зеленского слово сказать
показать весь комментарий
08.05.2022 00:21 Ответить
 
 