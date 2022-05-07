Повертатися до Києва можна після 8-9 травня, - Кличко

8-9 травня у столиці посилять патрулювання вулиць. Після цих днів кияни вже зможуть потроху повертатися додому.

Про це в інтерв’ю НВ сказав київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі очікуємо, що буде мирне небо і не буде надзвичайних подій. Але виключати провокації з боку агресора ми не можемо. І панікувати не хочемо. На нарадах з військовими експертами було ухвалено рішення щодо 8−9 травня: дотримуватися того ж графіка, не змінюючи комендантську годину (з 22:00 до 5:00). 8−9 травня, згідно з вимогами воєнного стану, заборонене проведення будь-яких масових заходів. Буде посилене патрулювання вулиць, буде посилене забезпечення безпеки військовими. Я сподіваюся, що будь-яких надзвичайних ситуацій не буде", - сказав Кличко.

Він додав: "Будемо сподіватися, що, попри багато інформації, ці два дні минуть спокійно, у звичайному режимі".

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Мер вчергове закликав киян поки що не повертатися в столицю, з огляду на небезпеку.

"Метою агресора була і залишається столиця. Велика кількість замінувань у передмісті, у лісопаркових зонах. Військові кажуть, що поки велика частина (цих територій, - ред.) залишається небезпечною. Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8−9 травня можна потроху буде повертатися до столиці", - сказав Кличко.