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Новини Війна
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Повертатися до Києва можна після 8-9 травня, - Кличко

кличко

8-9 травня у столиці посилять патрулювання вулиць. Після цих днів кияни вже зможуть потроху повертатися додому.

Про це в інтерв’ю НВ сказав київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі очікуємо, що буде мирне небо і не буде надзвичайних подій. Але виключати провокації з боку агресора ми не можемо. І панікувати не хочемо. На нарадах з військовими експертами було ухвалено рішення щодо 8−9 травня: дотримуватися того ж графіка, не змінюючи комендантську годину (з 22:00 до 5:00). 8−9 травня, згідно з вимогами воєнного стану, заборонене проведення будь-яких масових заходів. Буде посилене патрулювання вулиць, буде посилене забезпечення безпеки військовими. Я сподіваюся, що будь-яких надзвичайних ситуацій не буде", - сказав Кличко.

Він додав: "Будемо сподіватися, що, попри багато інформації, ці два дні минуть спокійно, у звичайному режимі".

Також читайте: Сподіваємося, що найближчими днями у Києві буде додаткова протиповітряна оборона "натівського" стандарту, - Кличко

Мер вчергове закликав киян поки що не повертатися в столицю, з огляду на небезпеку.

"Метою агресора була і залишається столиця. Велика кількість замінувань у передмісті, у лісопаркових зонах. Військові кажуть, що поки велика частина (цих територій, - ред.) залишається небезпечною. Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8−9 травня можна потроху буде повертатися до столиці", - сказав Кличко.

Автор: 

День Перемоги (458) Київ (19646) Кличко Віталій (3527)


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Топ коментарі
+7
Виталик имеет в виду, что после 9 мая взрывы будут уже в другой столице (для разнообразия).
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07.05.2022 17:31 Відповісти
+7
Голосував за нього. Не жалкую.
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07.05.2022 17:40 Відповісти
+6
Мне кажется, эта новость дополняет предыдущую, о натовском ПВО.
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07.05.2022 17:33 Відповісти
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дурню пишеш
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07.05.2022 17:32 Відповісти
я лично рад за все города Украины, кому повезло что их не обстреливают.
И когда после тревоги я радуюсь, что прилетело не в меня, то мне отчасти стыдно.
Потому что прилетело в кого-то из земляков...
война, матьеё...
Я во Львове. Хз почему флажок чешский выскакивает.
Позавчера и вчера над головами ракеты летели, мы свист слышали. а позавчерашнюю соседка видела - огород пошла сажать. Оч вовремя...
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07.05.2022 18:28 Відповісти
Мне кажется, эта новость дополняет предыдущую, о натовском ПВО.
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07.05.2022 17:33 Відповісти
гучна заява.. мабуть, мав на увазі, що до цих чисел 100% ще не варто робити...
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07.05.2022 17:31 Відповісти
Виталик имеет в виду, что после 9 мая взрывы будут уже в другой столице (для разнообразия).
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07.05.2022 17:31 Відповісти
Ще, як варіант, заява Кличка може бути пов'язана з тим, що цими днями в околицях Києва встановлюють американські системи Patriot, мабуть він впевнений що ці системи зможуть на 100% захистити місто від крилатих ракет.
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07.05.2022 17:35 Відповісти
Воздушную защиту Киева в ближайшие дни могут обеспечить западными средствами противовоздушной обороны. "Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая еще больше будет защищать наш воздух", - добавил Кличко.
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07.05.2022 17:49 Відповісти
Голосував за нього. Не жалкую.
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07.05.2022 17:40 Відповісти
толку от него никакого город не развивается уже несколько лет - дороги по районам ужасные
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07.05.2022 17:58 Відповісти
дороги шикарные. особенно в Буче. скажи спасибо Зе, зебилятко.
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07.05.2022 18:06 Відповісти
даун ватный буча это не Киев
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08.05.2022 00:11 Відповісти
Славик, ты идиотию пишешь. именно при КЛИЧКО город только и начал развиваться.

Всегда можно сделать лучше чем есть. Так что критика может быть, но КОНСТРУКТИВНАЯ.
Серануть мол "киев при кличко не развивается" - значит НИЧЕГО не знать о Киеве за последние лет 20.
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07.05.2022 18:30 Відповісти
да да конечно - в моем районе дороги уже десять лет не могут сделать хотя рядом строятся высотки а тротуары покоцанные идешь спотыкаешься а на старой Дарнице там вообще жопа со времен совка не могут сделать асфальт ровный
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08.05.2022 00:16 Відповісти
Вєталь! Звідки такий оптимізм???
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07.05.2022 17:52 Відповісти
Скорее всего NASAMS подвезут. После подписания лендлиза
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07.05.2022 18:03 Відповісти
а что возвращаться если работы нет пока ..и бензина - тут вообще жопа с ценами будет
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07.05.2022 17:59 Відповісти
Работы нету, ты или не с Киева, или тот кому нужна ЗП 30к, 4 дневка с 10 до 18?
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07.05.2022 18:34 Відповісти
а ну ка балабол какая работа сейчас в Киеве? а то люди не в курсе дураки сидят ищут на сайтах хоть что-нибудь
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08.05.2022 00:19 Відповісти
Крутий мужик. І хто там його хотів прибрати з посади мера незаконним шляхом ?
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07.05.2022 18:07 Відповісти
чем он крутий? он пустое место от него ничего не зависит боится против зеленского слово сказать
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08.05.2022 00:21 Відповісти
 
 