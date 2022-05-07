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Новости Война
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Россия обстреляла ракетами Одесский аэропорт и предприятие по производству мебели, – ОК "Південь"

одеса,аеропорт

По Одессе в субботу был нанесен ракетный удар шестью ракетами с применением стратегической авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"4 ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками повреждены многоэтажные дома рядом", - отмечается в сообщении Оперативного командования "Південь".

Еще две ракеты снова нанесли удар по поврежденной ранее взлетно-посадочной полосе и месту управления полетами Одесского аэропорта, отмечается в сообщении.

"Пожар на площади около 900 кв. м ликвидирован. Продолжается разбор завалов", – информирует пресс-служба.

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"Пострадавших пока нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

крылатые ракеты (888) обстрел (27807) Одесса (7921)


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Топ комментарии
+11
Наверное дебилы думали, что там склад вооружения наш.
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07.05.2022 18:02 Ответить
+10
Хрюканину свою фильтруй , поц прокацапский.
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07.05.2022 18:22 Ответить
+5
Да ещё в первый день все уничтожили, как и всю нашу авиацию. Конашенков ведь уже все сказал
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07.05.2022 18:21 Ответить
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Наверное дебилы думали, что там склад вооружения наш.
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07.05.2022 18:02 Ответить
Я тоже думал что они по школьному *******, а тут вон оно что
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07.05.2022 18:05 Ответить
Вы правильно думали.Я стоял на заправке на Комарова,когда долбанули дважды...Куча народа снимали на телефоны два огромных очага черного дыму...
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07.05.2022 20:49 Ответить
Да ещё в первый день все уничтожили, как и всю нашу авиацию. Конашенков ведь уже все сказал
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07.05.2022 18:21 Ответить
Хрюканину свою фильтруй , поц прокацапский.
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07.05.2022 18:22 Ответить
Ваша да, утопия. А наша станет реальностью, как и под Киевом и других областях севера Украины
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07.05.2022 18:23 Ответить
Украине нужно больше ПВО! Пишите в твиттере всем руководителям всех стран. Переводите, через гугл переводчик на их языки! Торопите их ибо они медленные, а наши города бомбят и разрушают и убивают.
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07.05.2022 19:09 Ответить
логики 0 как у табуретки..секретная фабрика по производству абрамсов....как они аэродром то на бумажной карте нашли ??это чудо с учетом того что дети алкашей с залитыми ханурячими шарама бояркой и тормозухой самолетно\танковой))
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07.05.2022 19:18 Ответить
Пора ответочку давать:
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07.05.2022 19:24 Ответить
Напевно російські меблеві магнати попросили ракетників прибрати українських конкурентів...
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07.05.2022 20:33 Ответить
 
 