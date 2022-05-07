Россия обстреляла ракетами Одесский аэропорт и предприятие по производству мебели, – ОК "Південь"

По Одессе в субботу был нанесен ракетный удар шестью ракетами с применением стратегической авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"4 ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками повреждены многоэтажные дома рядом", - отмечается в сообщении Оперативного командования "Південь".

Еще две ракеты снова нанесли удар по поврежденной ранее взлетно-посадочной полосе и месту управления полетами Одесского аэропорта, отмечается в сообщении.

"Пожар на площади около 900 кв. м ликвидирован. Продолжается разбор завалов", – информирует пресс-служба.

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"Пострадавших пока нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.