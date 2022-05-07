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Росія обстріляла ракетами Одеський аеропорт і підприємство з виробництва меблів, – ОК "Південь"

одеса,аеропорт

По Одесі в суботу було завдано ракетного удару шістьма ракетами із застосуванням стратегічної авіації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки поряд", - наголошується в повідомленні Оперативного командування "Південь".

Ще дві ракети знову завдали удару по пошкодженій раніше злітно-посадковій смузі та місцю управління польотами Одеського аеропорту, наголошується в повідомленні.

"Пожежу на площі близько 900 кв. м ліквідовано. Триває розбір завалів", - інформує пресслужба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Одесу ракетами (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

"Постраждалих наразі немає. Інформація уточнюється", - зазначено в повідомленні.

Автор: 

крилаті ракети (1081) обстріл (29181) Одеса (5499)


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Топ коментарі
+11
Наверное дебилы думали, что там склад вооружения наш.
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07.05.2022 18:02 Відповісти
+10
Хрюканину свою фильтруй , поц прокацапский.
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07.05.2022 18:22 Відповісти
+5
Да ещё в первый день все уничтожили, как и всю нашу авиацию. Конашенков ведь уже все сказал
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07.05.2022 18:21 Відповісти
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Наверное дебилы думали, что там склад вооружения наш.
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07.05.2022 18:02 Відповісти
Я тоже думал что они по школьному *******, а тут вон оно что
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07.05.2022 18:05 Відповісти
Вы правильно думали.Я стоял на заправке на Комарова,когда долбанули дважды...Куча народа снимали на телефоны два огромных очага черного дыму...
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07.05.2022 20:49 Відповісти
Да ещё в первый день все уничтожили, как и всю нашу авиацию. Конашенков ведь уже все сказал
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07.05.2022 18:21 Відповісти
Хрюканину свою фильтруй , поц прокацапский.
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07.05.2022 18:22 Відповісти
Ваша да, утопия. А наша станет реальностью, как и под Киевом и других областях севера Украины
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07.05.2022 18:23 Відповісти
Украине нужно больше ПВО! Пишите в твиттере всем руководителям всех стран. Переводите, через гугл переводчик на их языки! Торопите их ибо они медленные, а наши города бомбят и разрушают и убивают.
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07.05.2022 19:09 Відповісти
логики 0 как у табуретки..секретная фабрика по производству абрамсов....как они аэродром то на бумажной карте нашли ??это чудо с учетом того что дети алкашей с залитыми ханурячими шарама бояркой и тормозухой самолетно\танковой))
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07.05.2022 19:18 Відповісти
Пора ответочку давать:
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07.05.2022 19:24 Відповісти
Напевно російські меблеві магнати попросили ракетників прибрати українських конкурентів...
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07.05.2022 20:33 Відповісти
 
 