Росія обстріляла ракетами Одеський аеропорт і підприємство з виробництва меблів, – ОК "Південь"
По Одесі в суботу було завдано ракетного удару шістьма ракетами із застосуванням стратегічної авіації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки поряд", - наголошується в повідомленні Оперативного командування "Південь".
Ще дві ракети знову завдали удару по пошкодженій раніше злітно-посадковій смузі та місцю управління польотами Одеського аеропорту, наголошується в повідомленні.
"Пожежу на площі близько 900 кв. м ліквідовано. Триває розбір завалів", - інформує пресслужба.
"Постраждалих наразі немає. Інформація уточнюється", - зазначено в повідомленні.
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