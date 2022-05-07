Росія обстріляла ракетами Одеський аеропорт і підприємство з виробництва меблів, – ОК "Південь"

По Одесі в суботу було завдано ракетного удару шістьма ракетами із застосуванням стратегічної авіації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки поряд", - наголошується в повідомленні Оперативного командування "Південь".

Ще дві ракети знову завдали удару по пошкодженій раніше злітно-посадковій смузі та місцю управління польотами Одеського аеропорту, наголошується в повідомленні.

"Пожежу на площі близько 900 кв. м ліквідовано. Триває розбір завалів", - інформує пресслужба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Одесу ракетами (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

"Постраждалих наразі немає. Інформація уточнюється", - зазначено в повідомленні.