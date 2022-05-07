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Все женщины, дети и пожилые люди из "Азовстали" эвакуированы, - Верещук

азовсталь,маріуполь

Из мариупольского завода "Азовсталь" эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время эвакуации гражданских с "Азовстали" 6 мая россияне убили троих бойцов "Азова", - СМИ

Мариуполь (5724) эвакуация (2102) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+34
Якщо писали про тисячі, то бреше. Якщо говорити про сотні,також брехня. Але дама уже цю сторінку перегорнула і на що чекає доля захисників, то вчора показало.
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07.05.2022 19:19 Ответить
+32
А що з бійцями ?
Коли про них подбаєте ?
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07.05.2022 19:20 Ответить
+30
Теперь можно и на шашлыки?
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07.05.2022 19:27 Ответить
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надеюсь она не врет
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07.05.2022 19:16 Ответить
Якщо писали про тисячі, то бреше. Якщо говорити про сотні,також брехня. Але дама уже цю сторінку перегорнула і на що чекає доля захисників, то вчора показало.
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07.05.2022 19:19 Ответить
Кажуть ті, хто євакуювався що там було 80 цивільних людей. Але вони всеодно будуть проходити ці фільтркоридори
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07.05.2022 19:23 Ответить
Не сподівайтесь. Вони пи@ить як дише.
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07.05.2022 19:30 Ответить
кацапи відпускали людей під умовою, що вони поїдуть на підарасію, тому, нажаль доводилось погоджуватися, щроб хоч живі залишились
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07.05.2022 19:33 Ответить
Тоді це не евакуація, а депортація у заручники...на таких умовах кацапи погоджувались "евакуювати" людей і ранійше.
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07.05.2022 19:36 Ответить
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07.05.2022 19:47 Ответить
щоб хоч.. та для жінок і дітей це й є основна мета та досягнення. а потім вже роздупляться хто куди. це жах сидіти з дитиною у підземеллі під авіаударами
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07.05.2022 20:08 Ответить
Возможно и не врёт, а вот сбрехать, это, как пить дать, вполне возможно, ведь там большинство таких.
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07.05.2022 21:56 Ответить
верещучка врет всегда и везде - ее для этого туда и поставил мертветчук
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08.05.2022 00:42 Ответить
А куда эвакуировали? Надеюсь не в лугандон...
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07.05.2022 19:17 Ответить
когда речь идёт о жизни и смерти, то это не важно
как минимум, сейчас
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07.05.2022 20:56 Ответить
А що з бійцями ?
Коли про них подбаєте ?
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07.05.2022 19:20 Ответить
Дядя,ти дурак?На жаль бойци сопротивляются из последних сил,нацвеличнийший их подставил
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07.05.2022 20:35 Ответить
Для них була якась допомога.
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07.05.2022 20:53 Ответить
ты идиот - что значит никто воинов не кине? их уже кинули когда сдали весь юг под окружение..
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08.05.2022 00:43 Ответить
За вами ваЗЕліновим світу не видно, вам все порох в кальсони нагадив. 😁😁😁
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07.05.2022 23:08 Ответить
Вона взагалі при розумі таке говорити ?
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07.05.2022 19:21 Ответить
Воно цука все без пам'яті блудить.
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07.05.2022 23:10 Ответить
ну тепер захисникам буде трохи легше - їм не потрібно буде піклуватися про жінок і дітей...(якщо правда що вивезли всіх) а от поранених АЗОВцім не вивезли ...так? шкода...
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07.05.2022 19:23 Ответить
Поранені Азовці на таких умовах самі не захочуть евакуюватися, бо це не евакуація, а депортація через фільтраційні табори - жоден азовець через цю фільтрацію живим не пройде.
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07.05.2022 19:39 Ответить
ты дурак или привторяешься?
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08.05.2022 00:45 Ответить
Наче запрошення для орків їбашити на повну
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07.05.2022 19:23 Ответить
а то до этого они стеснялись
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07.05.2022 19:26 Ответить
Не стеснялись

Но боюсь разница между теми бомбежками и возможными будет несоизмерима
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07.05.2022 20:46 Ответить
ну начнем с того что если бы они могли они давно уже бы стерли Азовсталь с лица земли , единственное что они не пробовали это применение хим оружия но тут им это может так аукнуться что сами не рады будут - а если действовать с оглядкой на то что кацапы могут сделать то мы так войну не выиграем
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07.05.2022 21:07 Ответить
ты вообще не понимаешь что таким заявлением верещучка сбрасывает всю ответственность с кацапов типа теперь можете добивать - зеленые ссуки просто гниды
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08.05.2022 00:47 Ответить
Сказал - сделал. Молодец!
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07.05.2022 19:25 Ответить
Теперь можно и на шашлыки?
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07.05.2022 19:27 Ответить
Він і так вже щоки як в хомяка наїв.
На дієті не сидить..
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07.05.2022 19:29 Ответить
Якою ціною? Ціною тисяч закатованих росіянами в Бучах і Херсонах. Доречі, що там з розміруванням Чонгару і Чаплинки під будівництво хабу для ЦНАП?
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07.05.2022 20:01 Ответить
Несправедливу ненависть? Really!? Ти, *****, з якої планети? Це гундосе нанюхане створіння треба судити, а його оточення взагалі підлягає розстрілу. Замість фінансування армії - асфальт, замість фінансування ракетної програми - велике *****, замість евакуації населення - тисячі вбитих і закатованих українців, замість озброєння ТрО на сході та півдні - вільні та розміновані проходи для орків, замість своєчасної доставки меддопомоги для поранених бійців - нестача медикаментів. А аплодують не йому, а українцям - за їхній героїчний спротив рашистській навалі, бо саме це неподобство представляє там в своїй особі Україну. Про деякі факти діяльності *********** люди на Заході просто не знають, або ж, якщо знають, просто не усвідомлюють їхнього стратегічно важливого значення і наївно вважають Нєлоха патріотом України. Краще дивись, щоб зморшки не з'явились у тебе, гівноїд.
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07.05.2022 20:15 Ответить
УПОВАЮ на СВІТ:ВОЇНИ,ВСІ ХТО ТАМ ЗАБЛОКОВАННИЙ- будьте живі і звільнені!
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08.05.2022 08:20 Ответить
Троль. Та ти сам його не поважаєш. А на заході терплять, бо так треба.
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07.05.2022 20:17 Ответить
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07.05.2022 20:31 Ответить
Не йому аплодують, а жертвам українців.
Воно особисто чим пожертвувало?
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07.05.2022 21:21 Ответить
То нервное. Он як за Азовцев и Мариупольцев переживае, скоро нияки тренажоры не помогут
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07.05.2022 20:28 Ответить
ты идиот ватный
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08.05.2022 00:49 Ответить
А з яким же приниженням проходили цю евакуацію люди...
Навіть прокасапський покидьок ярошенко (власник маріупольського ФК "дуря") не зміг приховати цього в програмі Віталія Портнікова сьогодні на телеканалі Еспресо...

Бл. я дивився... в нього таке приниження, як "фільтрація" (в результаті якої касапи відбирали жертв для своїх концтаборів) не викликало нічого... ніби все нормально для нього... І бреше скотина, ніби він проукраїнський активіст, - на якій підставі? Місцевим міським футболом керував? бл, скотина...
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07.05.2022 19:27 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/rosiiany-deportuvaly-z-mariupolia-373-osoby-do-filtratsiinoho-taboru/ Росіяни 6 травня депортували з Маріуполя до фільтраційного табору Безіменного 373 людей . Про це https://t.me/andriyshTime/708 повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, під час попередніх трьох днів, поки тривав штурм Азовсталі, процес депортації фактично був зупинений.
Водночас росіяни під прикриттям "журналістів" допитують евакуйованих людей в автобусах дорогою від Азовсталі до Безіменного. Радник також додав, що окупанти відверто незадоволені результатом, оскільки ніхто з маріупольців навіть не натякає на "звірства "Азова", вони кажуть, нас тримали в заручниках". "Але сам факт допиту, бо інакше це не назвати, просто ще одне порушення в скарбницю військових злочинів Росії", - написав Андрющенко.
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07.05.2022 21:35 Ответить
ярошенко из партии блока ЮлииТимошенко там тоже ватной гниды полный набор.. кстати где она ?
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08.05.2022 01:28 Ответить
Ну всьо, тепер точно, роз'ї***** з усьго чого можна Азовстваль.
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07.05.2022 19:28 Ответить
а ти іншого чекав? як тільки оточили Маріуполь все стало ясно... дехто... це зробив... навмисно...
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07.05.2022 19:30 Ответить
кацапы и так не церемонились. и с гражданскими - тоже, даже судя по Ирпеню-Буче - итп. это все что могут, кроме яо.
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07.05.2022 20:27 Ответить
Дура еще за Перекоп сядет!
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07.05.2022 19:30 Ответить
за перекоп треба каструвати, але до чого тут вона?
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07.05.2022 19:36 Ответить
https://www.facebook.com/100005295963148/posts/1842337879286060/ Верещук: шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі. Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна.
14 лютого 2022 року
Розмінування проводилося під приводом запуску шатлів. Дедлайн у Верещук був до 21 лютого. Можливо, вона просто корисна ідіотка, а організував то якийсь інший кріт. Цікаво, хто ж то міг бути
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07.05.2022 19:50 Ответить
У 2020 році Єрмак говорив, що адміністративний кордон із півостровом необхідно розмінувати, щоб забезпечити розширення родинних, туристичних та ділових зв'язків між співвітчизниками.
У 2021 році Зеленський розпорядився розмінувати мости через Чонгарську протоку (у тому числі старий міст), а також ділянку кордону на Перекопському перешийку.
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07.05.2022 20:43 Ответить
Просто КОЗИРний ланцюжок.
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07.05.2022 20:56 Ответить
все они одна шобла кремлевская с тупым зе буратиной во главе
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08.05.2022 01:29 Ответить
Yaroslav Dziubin 25%@********

https://mobile.twitter.com/********/status/1522619470170181633 23 ч

А писати про те, як пан Зеленський призначив очільником військової адміністрації Гостомеля негідника, котрий входив до осередку забороненої в Україні партії "РуZZкий блок", вже на часі, чи ще поки не на часі?
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07.05.2022 19:32 Ответить
не на часі усі питання до влади, бо ВОНО стримує агресію парвші водносібно!
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07.05.2022 19:38 Ответить
там кубло рашистське давньої закладки, тільки ржавського русскій мір уже утилізував https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/hto-vy-taras-dumenko-i-z-kym-vy-glava-gostomelskoyi-selyshhnoyi-vijskovoyi-administratsiyi-maye-publichno-vyslovytysya-shhodo-svoyih-zv-yazkiv.html
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07.05.2022 19:44 Ответить
А військові!? Повинні і про них дбати!!!
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07.05.2022 19:38 Ответить
ну что...эта ******* косвенно сказала русне что можно пускать газ...
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07.05.2022 19:39 Ответить
Таке враження, що лізь би отрапортувати, що наказ президента виконано(((( повірю, коли скаже «Азов
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07.05.2022 19:41 Ответить
Хто пояснить для чого було вмирати Азову за Азовсталь,якщо по сут і місто окупованен орками?Де логіка?Маріупіль Зелена влада здала так як Херсон.Щойно показали фрагмент відео де орки в Маріуполі готують парад.Роздають щасливим мешканцям георгіївські стрічки.Не постановочне відео,показували по нашим каналам.Як це все назвати?
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07.05.2022 19:41 Ответить
зебіли при владі, як іще
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07.05.2022 19:58 Ответить
А вам дебилам есть смысл обяснять, у вас же вечная зрада везде.
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07.05.2022 20:10 Ответить
Дякуючи героїчним оборонцям Маріуполя тисячі орків зав'язли біля цієї легендарної фортеці, яка ввійде в історію крутіше ніж 300 спартанців. Захисники Маріуполя захищають не одне місто. Вони ціної своїх життів захистили і продовжують захищати всі міста і села України, куди поперлися би ще тисячі рашистських збоченців-карателів, не бувай вони заланцюговані неймовірним хистом захисників Маріуполя.
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07.05.2022 22:02 Ответить
Люди,которые готовили сдачу Украины не внушают доверия,их слова это постоянная ложь
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07.05.2022 19:47 Ответить
поверить этой меРтвечуцкой подстилке, себя нае...ть, вот она и стоит за сдачей Херсона через ослика и Дермака....
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07.05.2022 19:47 Ответить
Зеленский предложил обменять себя на оставшихся на Азовстали защитников Мариуполя. - Истошник.
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07.05.2022 19:48 Ответить
зачьотно!
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07.05.2022 20:58 Ответить
Що з захисниками Маріуполя ?

І так, якщо евакуація цивільних на умовах агресора та окупанта, то це - такий наказ пре-зе-дента ?
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07.05.2022 19:51 Ответить
вересчючка обмінює військовополоненних на цивільних заручників..
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07.05.2022 21:03 Ответить
Чого ви всі дивуєтесь? Її чоловік з сбу Альфа керував штурмом "будинку Профспілок" де були поранені майданівці.
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07.05.2022 20:06 Ответить
Знову це верещук піариться на горі простих українців. Хай дасть відповідь, хто розмінував вихіл із Криму і таким чином дозволив кацапам створити таку ситуацію в Маріуполі?
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07.05.2022 20:06 Ответить
змінюватись потрібно ДО а не після. Аплодують тому що це маркетинг який йому нав'язали.. Він не може пити Сандору тому що сказали пити Садочок, бо інакше не буде ні того ні іншого. Він обіцяв завершити, натомість посприяв розв'язанню. Тільки барани це не усвідомлюють
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07.05.2022 20:19 Ответить
Спочатку здали 500 тис. місто, а потім відрапортували про звільнення кілька сотень цивільних, а про захисників нічого не хоче сказати ця верещук?
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07.05.2022 20:35 Ответить
Але ж вміє Верещюк президенти між булок лизнуть. Просто профессіоналка.
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07.05.2022 20:36 Ответить
піздіт ***** вєрєсчучка
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07.05.2022 20:55 Ответить
Бреше, як завжди.
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07.05.2022 21:44 Ответить
Орків годують такою ж словісною локшиною на вуха. Де відео з "евакуйованими всіх жінок, дітей та людей похилого віку"? Де можна поглянути на ті тисячі чи хоча б сотні евакуйованих з бункерів "Азовсталі"?
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07.05.2022 22:15 Ответить
пруф от некрасивого мера с носом моего запора о приезде тысяч и тысяч беженцов..нет так нет..
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07.05.2022 22:36 Ответить
Коли вже ця дурепа прикусить свого язика.
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07.05.2022 23:12 Ответить
Хтось Верещучці вірить ?
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07.05.2022 23:49 Ответить
Їх повинні були евакуювати ще у лютому.
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08.05.2022 00:53 Ответить
Ты лично проверила? Обошла весь завод.... Везде посмотрела?
А если там люди остались - скажешь это не гражданские? И не дети....
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08.05.2022 05:28 Ответить
Треба чекати на заяву Азову, бо щось не дуже віриться.
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08.05.2022 13:07 Ответить
 
 