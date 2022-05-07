Все женщины, дети и пожилые люди из "Азовстали" эвакуированы, - Верещук

Из мариупольского завода "Азовсталь" эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - говорится в сообщении.

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