Все женщины, дети и пожилые люди из "Азовстали" эвакуированы, - Верещук
Из мариупольского завода "Азовсталь" эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.
Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
"Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+34 Валентина Саюн
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+32 Ksenia VB
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+30 maximus #452494
показать весь комментарий07.05.2022 19:27 Ответить Ссылка
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как минимум, сейчас
Коли про них подбаєте ?
Но боюсь разница между теми бомбежками и возможными будет несоизмерима
На дієті не сидить..
Воно особисто чим пожертвувало?
Навіть прокасапський покидьок ярошенко (власник маріупольського ФК "дуря") не зміг приховати цього в програмі Віталія Портнікова сьогодні на телеканалі Еспресо...
Бл. я дивився... в нього таке приниження, як "фільтрація" (в результаті якої касапи відбирали жертв для своїх концтаборів) не викликало нічого... ніби все нормально для нього... І бреше скотина, ніби він проукраїнський активіст, - на якій підставі? Місцевим міським футболом керував? бл, скотина...
За словами Андрющенка, під час попередніх трьох днів, поки тривав штурм Азовсталі, процес депортації фактично був зупинений.
Водночас росіяни під прикриттям "журналістів" допитують евакуйованих людей в автобусах дорогою від Азовсталі до Безіменного. Радник також додав, що окупанти відверто незадоволені результатом, оскільки ніхто з маріупольців навіть не натякає на "звірства "Азова", вони кажуть, нас тримали в заручниках". "Але сам факт допиту, бо інакше це не назвати, просто ще одне порушення в скарбницю військових злочинів Росії", - написав Андрющенко.
14 лютого 2022 року
Розмінування проводилося під приводом запуску шатлів. Дедлайн у Верещук був до 21 лютого. Можливо, вона просто корисна ідіотка, а організував то якийсь інший кріт. Цікаво, хто ж то міг бути
У 2021 році Зеленський розпорядився розмінувати мости через Чонгарську протоку (у тому числі старий міст), а також ділянку кордону на Перекопському перешийку.
https://mobile.twitter.com/********/status/1522619470170181633 23 ч
А писати про те, як пан Зеленський призначив очільником військової адміністрації Гостомеля негідника, котрий входив до осередку забороненої в Україні партії "РуZZкий блок", вже на часі, чи ще поки не на часі?
І так, якщо евакуація цивільних на умовах агресора та окупанта, то це - такий наказ пре-зе-дента ?
А если там люди остались - скажешь это не гражданские? И не дети....