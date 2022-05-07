Всіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" евакуйовано, - Верещук
З маріупольського заводу "Азовсталь" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.
Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.
"Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+34 Валентина Саюн
показати весь коментар07.05.2022 19:19 Відповісти Посилання
+32 Ksenia VB
показати весь коментар07.05.2022 19:20 Відповісти Посилання
+30 maximus #452494
показати весь коментар07.05.2022 19:27 Відповісти Посилання
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Коли про них подбаєте ?
Но боюсь разница между теми бомбежками и возможными будет несоизмерима
На дієті не сидить..
Воно особисто чим пожертвувало?
Навіть прокасапський покидьок ярошенко (власник маріупольського ФК "дуря") не зміг приховати цього в програмі Віталія Портнікова сьогодні на телеканалі Еспресо...
Бл. я дивився... в нього таке приниження, як "фільтрація" (в результаті якої касапи відбирали жертв для своїх концтаборів) не викликало нічого... ніби все нормально для нього... І бреше скотина, ніби він проукраїнський активіст, - на якій підставі? Місцевим міським футболом керував? бл, скотина...
За словами Андрющенка, під час попередніх трьох днів, поки тривав штурм Азовсталі, процес депортації фактично був зупинений.
Водночас росіяни під прикриттям "журналістів" допитують евакуйованих людей в автобусах дорогою від Азовсталі до Безіменного. Радник також додав, що окупанти відверто незадоволені результатом, оскільки ніхто з маріупольців навіть не натякає на "звірства "Азова", вони кажуть, нас тримали в заручниках". "Але сам факт допиту, бо інакше це не назвати, просто ще одне порушення в скарбницю військових злочинів Росії", - написав Андрющенко.
14 лютого 2022 року
Розмінування проводилося під приводом запуску шатлів. Дедлайн у Верещук був до 21 лютого. Можливо, вона просто корисна ідіотка, а організував то якийсь інший кріт. Цікаво, хто ж то міг бути
У 2021 році Зеленський розпорядився розмінувати мости через Чонгарську протоку (у тому числі старий міст), а також ділянку кордону на Перекопському перешийку.
https://mobile.twitter.com/********/status/1522619470170181633 23 ч
А писати про те, як пан Зеленський призначив очільником військової адміністрації Гостомеля негідника, котрий входив до осередку забороненої в Україні партії "РуZZкий блок", вже на часі, чи ще поки не на часі?
І так, якщо евакуація цивільних на умовах агресора та окупанта, то це - такий наказ пре-зе-дента ?
А если там люди остались - скажешь это не гражданские? И не дети....