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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты анонсировали ракетные удары по западным областям Украины 8 мая

ракета,росія,іскандер

Российские оккупанты "анонсировали" 8 мая обстрел "Точкой-У" скопления людей во Львовской и Волынской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Межведомственный координационный штаб РФ

"8 мая в ходе отмечаемого в Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны "киевский режим" планирует совершить очередные утонченные провокации с гибелью мирных граждан для дальнейшего обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах.

С этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР "Точка-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске", - отмечается в сообщении.

Оккупанты не забыли добавить, что "данные провокации" украинские власти готовят с одобрения "западных кураторов".

Смотрите: Рашисты сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой прятался почти весь поселок, - Гайдай. ФОТОрепортаж

обстрел (27807) провокация (1464) ракеты (3610)


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Топ комментарии
+69
Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·
https://twitter.com/JoN_TM/status/1522994346521501697 1 ч

Вечерело. В районе острова Змеиный никак не кончалась авиация.
В воздухе стоял острый запах *******.

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07.05.2022 22:32 Ответить
+40
Русофобию затевают, затевают вот это все
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07.05.2022 22:36 Ответить
+37
русовата палає )))))



На офіційному сайті McDonald's в Осло справді є страва Homestyle Bandera Beef, але його склад не має нічого спільного з українською кухнею, скоріше з мексиканською.

По-іспанськи «bandera» перекладається як «прапор». Крім того, ця страва присутня у меню мережі ресторанів вже близько трьох років.
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07.05.2022 22:38 Ответить
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Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·
https://twitter.com/JoN_TM/status/1522994346521501697 1 ч

Вечерело. В районе острова Змеиный никак не кончалась авиация.
В воздухе стоял острый запах *******.

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07.05.2022 22:32 Ответить
Интересно они в своих брифингах хоть 20 процентов правды говорят?
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07.05.2022 22:33 Ответить
Кому забув поставити між нулем та двійкою ...
Не дякуй ))
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07.05.2022 22:38 Ответить
О чем речь, если они тупо на большом экране показывают подбитую технику, выдавая ее за нашу, но если присмотреться на ней Z можно увидеть)
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07.05.2022 22:44 Ответить
Правду, она же - ******, обеспечивали мутанты местного пропагадонского тв...

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07.05.2022 22:56 Ответить
З цією метою підрозділи ЗСУ завдадуть ударів ОТР "Точка-У" по місцях скупчення людей у ​​населених пунктах Львівської та Волинської областей
=================
у відповідь путінський режим і армія рф завдадуть ударів Точкою-У по білгородській та сусідніх з нею областях рф.
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07.05.2022 23:03 Ответить
Один з прикладів когнітивного дисонансу.
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07.05.2022 23:22 Ответить
В скобках приведены данные для комплекса «Точка-У».
Дальность стрельбы:минимальная: 15 (15) км., максимальная: 70 (120) км. Хіба тільки з Білорусії

Брест-Львів -відстань за маршрутом ~ 316 км
Брест- Рівне - відстань за маршрутом ~ 280 км
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08.05.2022 08:45 Ответить
может ты мне и не нравишся!! но ЛЮТО ПЛЮСУЮ!! (не каждый день такой ,,позитив" увидиш!!)
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07.05.2022 23:07 Ответить
Солов"ян ?
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08.05.2022 00:47 Ответить
маргарытасалавьян
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08.05.2022 09:16 Ответить
Ильич гороху переел)
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08.05.2022 06:06 Ответить
откуда у них такой забористый кокс
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07.05.2022 22:39 Ответить
Глянь "Россией управляет наркокартель" Юрія Швеця на Ютубі, відео від січня цього року. Не дякуй.
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08.05.2022 00:10 Ответить
Дык, они ж всю нашу авиацию уже три раза уничтожили, откуда снова самолеты и вертолеты?
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07.05.2022 22:41 Ответить
"два БЛА Байрактар-СБ2"

це що таке?
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07.05.2022 22:57 Ответить
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08.05.2022 01:30 Ответить
И 100 танков!
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07.05.2022 23:32 Ответить
Сволочі
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07.05.2022 22:32 Ответить
Падонкі, адназначно!
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07.05.2022 22:41 Ответить
По возможности всем нужно дома сидеть с 8 по 10 число. Особенно опасно на мой взгляд именно завтра
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07.05.2022 22:35 Ответить
Пох. Мне коту нужно купить жратву. А на московитов я срал
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08.05.2022 00:57 Ответить
Це точно! Кіт важливіший якихось кацапів.
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08.05.2022 08:17 Ответить
Сьогодні анонсовано нараду немцев брітов і штатів. Щось замишляють. Францев не запросили.
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07.05.2022 22:35 Ответить
Русофобию затевают, затевают вот это все
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07.05.2022 22:36 Ответить
А где, кстате, сам аффтар сего бессмертного перла по кличке Хирург?
Он, вроде, должен из "ящика" не вылезать, это же "их" время.
Жив ли, на свободе, или просто приболел?
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08.05.2022 01:18 Ответить
Волчьи тропи они такие.... Короче, в бегах.
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08.05.2022 02:38 Ответить
он еще не оправился после обыска косметички...
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08.05.2022 14:15 Ответить
Економічні питання, бо по військовим від німців толку мало.
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07.05.2022 22:37 Ответить
Уже не совсем так
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07.05.2022 22:38 Ответить
немцы нам дают лучшие в мире самоходки 155 мм, на секундочку. И кучу снарядов к ним
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08.05.2022 01:02 Ответить
Это которые аж 7 штук? Скудновато как-то, хотя и за это спасибо.
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08.05.2022 04:53 Ответить
У них і самих їх зовсім мало. Шрьодери та меркелі довели колись славний бундесвер чи не до жебрацького стану. Німці самі кажуть.
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08.05.2022 08:20 Ответить
В кінці лютого розмовляв з німецьким колегою (етнічним німцем, а не "ковбасним емігрантом" з Казахстану). Так він мені розповів, що в їхньому уряді переполох, бо виявилось, що Бундесвер взагалі не боєготовий. Доскорочувались до того, що в них на озброєнні лише 350 танків, і піхоти фактично немає. Строкову службу скоротили так, що підготувати резерв не можливо. Крім того багато юнаків не йдуть служити, надаючи перевагу "альтернативній службі".
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08.05.2022 16:00 Ответить
Може 7, а може нулі просто недописали...
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08.05.2022 11:39 Ответить
у кацапов такого оружия и близко нет. При грамотном применении это очень хорошая вещь, учитывая дальнобойность, скорострельность и точность. 12 снарядов 155 мм в минуту - см. в конце видео
https://www.youtube.com/watch?v=MMbvvhTWh8U
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08.05.2022 11:53 Ответить
русовата палає )))))



На офіційному сайті McDonald's в Осло справді є страва Homestyle Bandera Beef, але його склад не має нічого спільного з українською кухнею, скоріше з мексиканською.

По-іспанськи «bandera» перекладається як «прапор». Крім того, ця страва присутня у меню мережі ресторанів вже близько трьох років.
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07.05.2022 22:38 Ответить
З м'ясом москальских немовлят
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07.05.2022 22:50 Ответить
Да пох. Пускай усруться. Мож там в составе есть мясо русскоговорящего младенца,или бурята или нет?
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07.05.2022 22:52 Ответить
Схоже на прапор Мексики, до речі - зелений, білий, червоний. Тільки сири використайте більш білого кольору, а так все ок
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08.05.2022 08:38 Ответить
Максимальная дальность стрельбы Точки У 120 км. Если рашисты решили устроить провокации на западной Украине то откуда они собираются стрелять? Неужели с территории картофельного *************? И второе. Я считал что пуски таких ракет (ОТР) американские спутники засечь в состоянии? Или я не прав?
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07.05.2022 22:39 Ответить
Да только с бульболяндии. Конечно в состоянии. Кацапы это знают, но им похер. Если штаты предоставят снимки, они скажут что это фотошоп.
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07.05.2022 22:42 Ответить
От Луцка до бульбы 310 по короткой, куда бить, по картинкам в селе?
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07.05.2022 23:07 Ответить
Чим ти міняв?
Від Луцька 125-130 км до кордону з біросуссю.
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07.05.2022 23:24 Ответить
ПУ прямо на границу никто тащить не будет. Она видна сверху за сотню километров, и будет там барахтаться як вош на кожусі, и группа из четырех человек ее просто заптурит, и тихо уйдет обратно.
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08.05.2022 14:25 Ответить
Не обращайте внимания. Это злобный ******. Даже если "точка" вылетит из Бельска или Малориты, то до Львовской области она не долетит. Она даже до Луцка не долетит.
Пуски таких ракет естественно фиксируются техническими средствами разведки.
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07.05.2022 23:07 Ответить
Ще є Придністров"я Але якщо ми у відповідь всадимо "Вільхами" по Ковбасній (склади армійські з ************) то детонацією "переоре" пів-Придністров"я
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07.05.2022 23:13 Ответить
Пора и не как видповидь туда ипануть ольхой
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08.05.2022 11:13 Ответить
Или с Беларуси или они не врут
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07.05.2022 23:35 Ответить
І я про це подумав
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07.05.2022 22:43 Ответить
Один з попів церкви Московського патріархату, зміг розшифрувати Український герб. Як виявилось, український тризуб - це символ скандинавських богів. А отже, на думку попа Московського патріархату, нинішня Україна свідома пішла проти Бога нашого, та сина його Ісуса Христа. Священна та істинна роль Росії = звільнити Святу Землю від скандинавського гніту, та повернути на Україну істину віру. Тому Президент Росії, має оголосити хрестовий похід на Україну і символічно це зробити, саме 9 травня.
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07.05.2022 22:44 Ответить
🤦‍♀️
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07.05.2022 23:03 Ответить
Ага І саме тому символ Христа - хрест вінчав герб майже всіх Рюриковичів - "тризуб"
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07.05.2022 23:16 Ответить
Декілька раз мусів перечитувати й так і не зрозумів: то в них "https://ru.wikipedia.org/wiki/Gott_mit_uns Gott mit uns " буде написано чи "С намі Бог"?
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07.05.2022 23:34 Ответить
Real Dmitry Smirnov

@Dmitry88872798

·
https://twitter.com/Dmitry88872798/status/1522802661074034689 14 ч

Пришло время господа переобувать машину. Приехал к знакомому по запчастям, он улыбаясь показал ценники на колеса. В общем я сначала не поверил, потом поверил а потом решил ездить на зимней шиповке пока путен не издохнет.
Ибо цифры даже меня привели в адское *******...
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07.05.2022 22:45 Ответить
плакала вся маршрутка, 500грн за колесо - неподъемная цена
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07.05.2022 23:16 Ответить
500грн - це зараз 5000-6000 ржублєй
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08.05.2022 09:18 Ответить
жаль нет точки у на 1500 км в кремль
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07.05.2022 22:46 Ответить
Боятся нам амеры пока давать ракеты большой дальности, увы. Они понимают, что мы начнем ******* просто по всему до чего дотянемся
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07.05.2022 22:49 Ответить
Зеленский не позволит
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07.05.2022 22:59 Ответить
Чи його хтось слухає ? У нас з 24 лютого , ЗСУ і всі українці живуть окремим життям , від зеневтік , і його бидлокварталомарафоном .
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07.05.2022 23:20 Ответить
были да сплыли
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07.05.2022 23:20 Ответить
Хай Лука з території Білорусі йо...не,а ми потім йому віддамо !
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08.05.2022 00:49 Ответить
та він разів 100 вже ****** чи 300,крайній раз позавчора ракетами з літака
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08.05.2022 11:01 Ответить
Якщо дійсно саме "Точкою-У", то тільки з території "братньої" бССр.
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07.05.2022 22:49 Ответить
Подождите. Они же недавно, после того как ударили точкой по ЖД вокзалу Краматорска, божились что у них нет Точек-У - как понимать теперь эти заявления?
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07.05.2022 22:50 Ответить
уважно прочитайте новину
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07.05.2022 23:03 Ответить
Текст статті ніхто не читає. Всім пох...
Головне - емоції.
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07.05.2022 23:24 Ответить
Хай запхають свою точку ***** в зад, виродки.
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07.05.2022 22:51 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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07.05.2022 22:52 Ответить
А я думал шо биндерофашистонацисты, только русскоязычных точками гасят... У кремле шото поламалося.
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07.05.2022 22:57 Ответить
Из более - менее крупного в радиусе поражения Точки из бульбостана : Ковель, Вараш, Сарны, Коростень . Суки.
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07.05.2022 22:57 Ответить
Коростень как бы не западные области Украины.если уже по Коростеню,то почему уже тогда не по Киеву?скопление людей в Киеве будет обязательно на 9мая, Опздж бывшая обеспечит
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08.05.2022 02:02 Ответить
Это новость для внутреннего употребления. Извне все просто жестко епашат бешеных агрессоров фашистов рашистов.
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07.05.2022 22:59 Ответить
Фашисты **********, люди уже насобирал сколько осколков ваших ракет, где подписана каждая деталька, что свидетельств преступлений хватит на десять Нюрнбергов.
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07.05.2022 23:10 Ответить
евреям на расии приготовиться. Где-то я уже это видел ....

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07.05.2022 23:16 Ответить
О, газовые камеры подъехали
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07.05.2022 23:30 Ответить
А мы можем анонсировать на 8 мая удары по Белгороду и Курску?
Или путен нападёт?
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07.05.2022 23:18 Ответить
Єрмак не дозволяє
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08.05.2022 10:13 Ответить
Тоді конче треба в.бати по москалях 9 мая
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07.05.2022 23:25 Ответить
Брянск и Белгород напряглись ....5.14 ...
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07.05.2022 23:32 Ответить
Помилка, бандеровці затєвают Точкі У по скупченню людей на Червоні площі 8 - 9 травня,
а також у Пітері і інших містах росії
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07.05.2022 23:53 Ответить
Можуть ракетами з каспію відстріляти по центру міста і потім набрехати що хочеш
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08.05.2022 00:11 Ответить
Белгородська та Курська республики приготуватися! Нічого, незабаром ви будити у рідній гавані на Неньці
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08.05.2022 05:15 Ответить
Ну що ж, кацапи існують вже постійно у такій "парадигмі", що любу підлість/злочини їм можна/хочеться списати на "бЕндерівців/нацистів" і т.п.
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08.05.2022 10:23 Ответить
Кацапи, сьогодні день Матері, а мати своєї підараші ви залили її ж кров"ю. Ви не люди і не тварини, ви - потвори без совісті, шматки м"яса одержимі бісами. Горіть у пеклі!
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08.05.2022 11:08 Ответить
Вечерело.. шел 73 день спецоперации " взятие Киева за три дня". Анансированный 50дней назад разгром украинской авиации саботировался сообщениями начгенштаба нереальными потерями украинской авиации, счёт перевалил за две тысячи. Герасимову и в голову не приходило, что то, что он передает как потери Украины, были сводки о собственных потерях...
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08.05.2022 12:48 Ответить
Можливо нам також необхідно анонсувати обстріли кацапських міст і відразу здійснювати після першого прильоту, тільки так рашистське насєлєнії зрозуміє, що означає їхнє асвабаждєніє України. Думаю, що після цього в кацапні почнеться паніка, тому що кацап храбрий доти поки йому не дати по зубах.
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08.05.2022 14:07 Ответить
 
 