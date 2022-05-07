Российские оккупанты анонсировали ракетные удары по западным областям Украины 8 мая

Российские оккупанты "анонсировали" 8 мая обстрел "Точкой-У" скопления людей во Львовской и Волынской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Межведомственный координационный штаб РФ

"8 мая в ходе отмечаемого в Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны "киевский режим" планирует совершить очередные утонченные провокации с гибелью мирных граждан для дальнейшего обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах.

С этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР "Точка-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске", - отмечается в сообщении.

Оккупанты не забыли добавить, что "данные провокации" украинские власти готовят с одобрения "западных кураторов".

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