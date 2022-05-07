Российские оккупанты анонсировали ракетные удары по западным областям Украины 8 мая
Российские оккупанты "анонсировали" 8 мая обстрел "Точкой-У" скопления людей во Львовской и Волынской областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Межведомственный координационный штаб РФ
"8 мая в ходе отмечаемого в Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны "киевский режим" планирует совершить очередные утонченные провокации с гибелью мирных граждан для дальнейшего обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах.
С этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР "Точка-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске", - отмечается в сообщении.
Оккупанты не забыли добавить, что "данные провокации" украинские власти готовят с одобрения "западных кураторов".
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@JoN_TM
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https://twitter.com/JoN_TM/status/1522994346521501697 1 ч
Вечерело. В районе острова Змеиный никак не кончалась авиация.
В воздухе стоял острый запах *******.
Не дякуй ))
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у відповідь путінський режим і армія рф завдадуть ударів Точкою-У по білгородській та сусідніх з нею областях рф.
Дальность стрельбы:минимальная: 15 (15) км., максимальная: 70 (120) км. Хіба тільки з Білорусії
Брест-Львів -відстань за маршрутом ~ 316 км
Брест- Рівне - відстань за маршрутом ~ 280 км
це що таке?
Он, вроде, должен из "ящика" не вылезать, это же "их" время.
Жив ли, на свободе, или просто приболел?
https://www.youtube.com/watch?v=MMbvvhTWh8U
На офіційному сайті McDonald's в Осло справді є страва Homestyle Bandera Beef, але його склад не має нічого спільного з українською кухнею, скоріше з мексиканською.
По-іспанськи «bandera» перекладається як «прапор». Крім того, ця страва присутня у меню мережі ресторанів вже близько трьох років.
Від Луцька 125-130 км до кордону з біросуссю.
Пуски таких ракет естественно фиксируются техническими средствами разведки.
@Dmitry88872798
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https://twitter.com/Dmitry88872798/status/1522802661074034689 14 ч
Пришло время господа переобувать машину. Приехал к знакомому по запчастям, он улыбаясь показал ценники на колеса. В общем я сначала не поверил, потом поверил а потом решил ездить на зимней шиповке пока путен не издохнет.
Ибо цифры даже меня привели в адское *******...
Головне - емоції.
Или путен нападёт?
а також у Пітері і інших містах росії