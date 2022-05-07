Російські окупанти анонсували ракетні удари по західних областях України 8 травня

Російські окупанти "анонсували" 8 травня обстріл "Точкою-У" скупчення людей у ​​Львівській та Волинській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб РФ

"8 травня в ході Дня пам'яті та примирення в західних районах країни, що відзначається в Україні, "київський режим" планує здійснити чергові витончені провокації із загибеллю мирних громадян для подальшого звинувачення ЗС Росії в невиборчих ракетних ударах.

З цією метою підрозділи ЗСУ завдадуть ударів ОТР "Точка-У" по місцях скупчення людей у ​​населених пунктах Львівської та Волинської областей, як це вже було на залізничному вокзалі у Краматорську", - зазначається у повідомленні.

Окупанти не забули додати, що "дані провокації" українська влада готує зі схвалення "західних кураторів".

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