Остров Змеиный - некая "морская Чернобаевка", - спикер Одесской ОВА Братчук

Российская армия терпит потери в технике и живой силе, пытаясь удержать временно оккупированный о. Змеиный (Одесская область), в связи с чем сам остров превращается в "морскую Чернобаевку", заявил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Остров Змеиный, административно входящий в состав Одесской области, становится некой "морской Чернобаевкой". Ночью там был уничтожен вражеский вертолет с экипажем орков на борту", - сказал Братчук в воскресенье.

Спикер ОВА отметил, что Вооруженные Силы Украины накануне также уничтожили три российских судна вблизи острова, и нанесли повреждения еще одному.

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"Речь идет о малом десантном катере, который на своем борту мог перевозить около 80 или чуть больше десантников или морских пехотинцев. Он был уничтожен. Тип - корабль 11770 (Российский скоростной десантный катер "Серна". - Ред.), если на военном языке. Также (уничтожено. – Ред.) два катера "Раптор и третий поврежден. То есть три (судная. – ред.) уничтожено, четвертое повреждено. О вертолете я вам уже сказал. Поэтому и говорим о "морской Чернобаевке", - подчеркнул Братчук.

По его словам, по предварительной информации, при уничтожении катеров и вертолета РФ вблизи острова Змеиный было ликвидировано по меньшей мере 40 военнослужащих российской армии. "Надеюсь, что эта цифра не является окончательной и может измениться в сторону увеличения", - подытожил спикер.

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