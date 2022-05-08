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Новости Война
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Остров Змеиный - некая "морская Чернобаевка", - спикер Одесской ОВА Братчук

зміїний

Российская армия терпит потери в технике и живой силе, пытаясь удержать временно оккупированный о. Змеиный (Одесская область), в связи с чем сам остров превращается в "морскую Чернобаевку", заявил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Остров Змеиный, административно входящий в состав Одесской области, становится некой "морской Чернобаевкой". Ночью там был уничтожен вражеский вертолет с экипажем орков на борту", - сказал Братчук в воскресенье.

Спикер ОВА отметил, что Вооруженные Силы Украины накануне также уничтожили три российских судна вблизи острова, и нанесли повреждения еще одному.

Смотрите: "Байрактар" уничтожил вражеский вертолет над островом Змеиный. ВИДЕО беспилотника

"Речь идет о малом десантном катере, который на своем борту мог перевозить около 80 или чуть больше десантников или морских пехотинцев. Он был уничтожен. Тип - корабль 11770 (Российский скоростной десантный катер "Серна". - Ред.), если на военном языке. Также (уничтожено. – Ред.) два катера "Раптор и третий поврежден. То есть три (судная. – ред.) уничтожено, четвертое повреждено. О вертолете я вам уже сказал. Поэтому и говорим о "морской Чернобаевке", - подчеркнул Братчук.

По его словам, по предварительной информации, при уничтожении катеров и вертолета РФ вблизи острова Змеиный было ликвидировано по меньшей мере 40 военнослужащих российской армии. "Надеюсь, что эта цифра не является окончательной и может измениться в сторону увеличения", - подытожил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ возле Змеиного уничтожили из "Байрактаров" три десантных катера оккупантов и зенитный комплекс

Змеиный (180) Чернобаевка (69) Братчук Сергей (107)


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Топ комментарии
+30
Недалеко от Змеиного прорезался голос внеземной подводной цивилизации:
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08.05.2022 11:43 Ответить
+19
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08.05.2022 11:43 Ответить
+17
Та поясніть, хтось цим йолопам, що , Остров Сокровищ, і острів Зміїний - це різні, бл&дь, острови!!
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08.05.2022 11:46 Ответить
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Майор Чернобаев, оперативный штаб! вы чё там, зигуете? бухие что ли? ))
https://twitter.com/i/status/1522975504848113664
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08.05.2022 11:43 Ответить
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08.05.2022 11:43 Ответить
Нє нада сльоз! 😂😂😂 Вазьмітє бубєн! 🎉🎈💥💤🍻🎯🎷🎺🎸🎻🥁
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08.05.2022 11:51 Ответить
Чемпион галактики...
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08.05.2022 14:24 Ответить
Недалеко от Змеиного прорезался голос внеземной подводной цивилизации:
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08.05.2022 11:43 Ответить
здається мені, такими темпами і Зміїний скоро піде під воду.
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08.05.2022 12:07 Ответить
Хай побільше там сидять
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08.05.2022 11:44 Ответить
Good!
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08.05.2022 11:44 Ответить
Та поясніть, хтось цим йолопам, що , Остров Сокровищ, і острів Зміїний - це різні, бл&дь, острови!!
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08.05.2022 11:46 Ответить
**********.. )
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08.05.2022 11:46 Ответить
Я не є прихильник встановлення пам'ятників живим, тим більше - кацапам, але у Чорномаївці і на Щміхному після війни пропоную поставити два пам'ятники кацапським доабойобам (вибач, моднрптре, іншого замінника у даному випадку нема). Пропоную алегоричні скульптуру тулуба з ногами замість рук, жорою замість голови і руками, що ростуть з жопи. Голови не треба. Нехай буде ще одна жопа. І у дві жопи треба ввімкнути по ракеті.
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08.05.2022 11:47 Ответить
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08.05.2022 11:49 Ответить
Ну що , кляті москалі , ви задоволені взяттям нашого острову Зміїний?

Далі буде ще цікавіше
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08.05.2022 11:51 Ответить
бггг .... орки говорили что сбили вертолет ... да ... сбили ... только ваш
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08.05.2022 11:52 Ответить
У наших там тоже потери были, к сожалению. Меньше, чем русня заявляла, но точно были.
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08.05.2022 11:54 Ответить
надо признаться ... мотивация орков быть пушечным мясом впечатляет ... инстикт самосохраниния и банальный здравый смысл у этой породы рабов вытравлен на генетическом уровне

так то мало кто говорит ... но несколько капель крови у некоторых орков таки славянские .... но это те славяне, которые испугались степняков и убежали в залеские *****, тогда как предки украинцев остались и приняли бой ... по сути, это трусы .... и уже в залесье, местные царьки к трусости прибавили рабскую ментальность, сотни лет выводя покорных и безропотных собак себе в услужение
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08.05.2022 11:58 Ответить
Даже больше скажу. Они тупо взяли и отзеркалили свои потери на "укров". Кстати, про фрегат смешно было. Значит таки засчитываем хлопки на Макарове?🤣
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08.05.2022 12:48 Ответить
ЧорноЗміїноБаївка рулить! ну дебіли які на кораблях і катерах, я розумію... але ті хто на землю там висаджується, це ж смертники чистої води... яке ж воно кончене
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08.05.2022 11:53 Ответить
З висоти і певного ракурсу о.Зміїний мені нуу дуже нагадує обрисами Крим. Тому бажаю вдалих тренувань і якнайшвидшого переходу до основної цілі!
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08.05.2022 11:56 Ответить
Перша ціль - міст.
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08.05.2022 11:58 Ответить
Може, і Чорнобаївка. От тільки фейків від Братчука вистачає. Спочатку "Василий Быков", тепер "Адмирал Макаров"...
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08.05.2022 12:04 Ответить
Після перемоги треба острів «Зміїний» перейменувати на «Острів потоплених кораблів».
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08.05.2022 12:07 Ответить
ЗМІ-ЇБАЇВКА
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08.05.2022 13:10 Ответить
Ахіллес похований на українському острові Зміїний
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08.05.2022 14:30 Ответить
 
 