"Байрактар" уничтожил вражеский вертолет над островом Змеиный. ВИДЕО беспилотника
Украинские военные уничтожили российский вертолет на острове Змеиный с помощью беспилотника "Байрактар".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной видеозаписи украинскими воинами видно, что на земле возле вертолета находилось несколько оккупантов.
"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого уголка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха. Вперед – к Победе!", – пишут бойцы в комментарии к видео.
Топ комментарии
+67 anna #516401
показать весь комментарий08.05.2022 09:51 Ответить Ссылка
+61 MAKAROV #508144
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+49 Odessa_1232
показать весь комментарий08.05.2022 09:52 Ответить Ссылка
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Хлопці, не зівайте!
Та у небо "Байрактари"
Хутко піднімайте!
Там кацапи як у себе
сидять, хазяйнують
І чергове якесь свинство
Вкраїні готують!
Світіть красно, ясні зорі
Цілить помагайте...
А ви москалів до пекла
Швидше відправляйте!
І саме головне, що у відео ЗСУ відразу видно результат і як наслідок врятовані чиїсь життя.
У відосиках ОПи пафос і театральність, озвучені чужі тексти з суфлера і як наслідок критика західних лідерів за бажання капітуляції зеленої влади і повна дезорієнтація громадян України в розумінні позиції воюючої держави, простіше кажучи, чи не підпише президент якусь ху*ню з Ху*лом.
https://youtu.be/EVJl21hyOkE
https://ria.ru/20220508/zmeinyy-1787454736.html