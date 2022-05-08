"Байрактар" уничтожил вражеский вертолет над островом Змеиный. ВИДЕО беспилотника

Украинские военные уничтожили российский вертолет на острове Змеиный с помощью беспилотника "Байрактар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной видеозаписи украинскими воинами видно, что на земле возле вертолета находилось несколько оккупантов.

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого уголка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха. Вперед – к Победе!", – пишут бойцы в комментарии к видео.

Читайте: ВСУ возле Змеиного уничтожили из "Байрактаров" три десантных катера оккупантов и зенитный комплекс