РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9154 посетителя онлайн
Новости Видео Война
48 882 147

"Байрактар" уничтожил вражеский вертолет над островом Змеиный. ВИДЕО беспилотника

Украинские военные уничтожили российский вертолет на острове Змеиный с помощью беспилотника "Байрактар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной видеозаписи украинскими воинами видно, что на земле возле вертолета находилось несколько оккупантов.

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого уголка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха. Вперед – к Победе!", – пишут бойцы в комментарии к видео.

Читайте: ВСУ возле Змеиного уничтожили из "Байрактаров" три десантных катера оккупантов и зенитный комплекс

Змеиный (180) уничтожение (7249) Байрактар (140)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+67
Не х.й шастать !
показать весь комментарий
08.05.2022 09:51 Ответить
+61
Красіво росіяни померли. Хочеться таке бачити у великої кількості кожного дня. Підори, яки стояли під гвинтокрилом навіть нічого не встигли зрозуміти. Нехай передають кобзону і жиріку в аду вітання
показать весь комментарий
08.05.2022 09:53 Ответить
+49
Красивое, так ярко горит
показать весь комментарий
08.05.2022 09:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ти це на повному серйозі? Лопасть вертольота - саме слабеньке місце Там обшивка дюралюмінієва менше міліметра товщиною! А всередині ребро жорсткості і сотовий наповнювач з алюмінію
показать весь комментарий
08.05.2022 11:29 Ответить
Привітали лаптєй з днем пабєди.
показать весь комментарий
08.05.2022 10:18 Ответить
ми їх перемогли. можемо повторить !!
показать весь комментарий
08.05.2022 10:51 Ответить
Над Зміїним наші хлопці нам кожний день красівоє показують.
показать весь комментарий
08.05.2022 10:24 Ответить
"Над Зміїним небо чисте-
Хлопці, не зівайте!
Та у небо "Байрактари"
Хутко піднімайте!
Там кацапи як у себе
сидять, хазяйнують
І чергове якесь свинство
Вкраїні готують!
Світіть красно, ясні зорі
Цілить помагайте...
А ви москалів до пекла
Швидше відправляйте!
показать весь комментарий
08.05.2022 11:46 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2022 10:25 Ответить
Лепота! Яке класне видовище.
показать весь комментарий
08.05.2022 10:27 Ответить
Давно ждал видоса,как байрактар отработает по воздушной цели,прям бальзам для души
показать весь комментарий
08.05.2022 10:38 Ответить
Вышли покурить..
показать весь комментарий
08.05.2022 10:40 Ответить
хоча б мотор відкдючили. пального до Криму не вистачило би
показать весь комментарий
08.05.2022 10:54 Ответить
Что б ярко сгореть - хватило!
показать весь комментарий
08.05.2022 12:14 Ответить
нада повторить
показать весь комментарий
08.05.2022 14:35 Ответить
вобщє маладци !!
показать весь комментарий
08.05.2022 10:49 Ответить
Ну й добре, що люди не постраждали
показать весь комментарий
08.05.2022 10:50 Ответить
На таке фееричне шоу можна дивитись вічно. Слава ЗСУ! Смерть кацапській підарації!
показать весь комментарий
08.05.2022 10:55 Ответить
Перебити їм весь транспорт та зв'язок. А піхоту залишити. Нехай голодують, Робінзони.
показать весь комментарий
08.05.2022 11:01 Ответить
Сгорели за путина.
показать весь комментарий
08.05.2022 11:10 Ответить
Боже, какая красота! Утро началось очень хорошо
показать весь комментарий
08.05.2022 11:10 Ответить
Какой там счёт Чернобаевка - Змеиный?
показать весь комментарий
08.05.2022 11:11 Ответить
Вони реально е..нуті, то десант сюди висаджують, то іще щось
показать весь комментарий
08.05.2022 11:27 Ответить
Новую оптику на птички поставили? такой скачек качества видео
показать весь комментарий
08.05.2022 11:30 Ответить
Такі бойові реаліті-відео від ЗСУ просто обожаю, не те що "дешеві" постановочні відосики від ОПи)
І саме головне, що у відео ЗСУ відразу видно результат і як наслідок врятовані чиїсь життя.
У відосиках ОПи пафос і театральність, озвучені чужі тексти з суфлера і як наслідок критика західних лідерів за бажання капітуляції зеленої влади і повна дезорієнтація громадян України в розумінні позиції воюючої держави, простіше кажучи, чи не підпише президент якусь ху*ню з Ху*лом.
показать весь комментарий
08.05.2022 11:40 Ответить
Одни рекорды,фрегат Градом утопили,вертолет противотанковой "Стугной" сбили и тут новый.
показать весь комментарий
08.05.2022 11:41 Ответить
да и крейсеры с атомным оружием не каждый день отправляют на дно
показать весь комментарий
08.05.2022 12:21 Ответить
Ого. А він і так вміє? Я думав що тільки по наземних цілях
показать весь комментарий
08.05.2022 11:41 Ответить
тупий орколіт завис на одному місці, неначе в себе вдома. довисівся...
показать весь комментарий
08.05.2022 11:43 Ответить
ТО він виводив двигуни на робочі обороти (у "маршевий" режим) Просто не встиг підняться
показать весь комментарий
08.05.2022 12:00 Ответить
Ннна ****! За пацанов которых вы обстреляли в Азов стали во время перемирия. Ждём новую порцию мясных изделий. Змеиный ваш ждёт. Кто там следующий на эвакуацию?
показать весь комментарий
08.05.2022 11:48 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
08.05.2022 11:49 Ответить
В повідомленні командування нема нічого про острів. Як на мене гвинтокрила знищено не над морем і не над островом.
показать весь комментарий
08.05.2022 12:00 Ответить
Презентація гімну Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина" у СРСР. Леонід Биков. "В бой идут одни старики" (1973). Неймовірно, але факт.
https://youtu.be/EVJl21hyOkE
показать весь комментарий
08.05.2022 12:05 Ответить
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,остров невезения …
показать весь комментарий
08.05.2022 12:05 Ответить
Украинские байрактары класс показывает. эти месяцы тяжелые. со следующего месяца ежедневно отличные новости будут. чую.
показать весь комментарий
08.05.2022 12:15 Ответить
Він вітається словом "прощавай"...
показать весь комментарий
08.05.2022 12:59 Ответить
Ох и этот же остров по змеиному жалит. Не остров , а змеиный серпентарий
показать весь комментарий
08.05.2022 13:37 Ответить
в інших новинах пишуть, що Барьяхтар тільки відео передавав, а збили гелікоптер два українських Су-27
показать весь комментарий
08.05.2022 13:42 Ответить
если бы там рядом летали бы Сушки, кацапы возле вертолета бы их точно услышали и попрятались. А вот тихоходный Байрактар изза работающего винта они не слышали, и поплатились за это
показать весь комментарий
08.05.2022 15:57 Ответить
Рашисты пишут, что это они сбили украинские вертолеты с десантом

https://ria.ru/20220508/zmeinyy-1787454736.html
показать весь комментарий
08.05.2022 13:58 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2022 14:25 Ответить
А что украинскому десанту там делать?простой вопрос
показать весь комментарий
08.05.2022 14:34 Ответить
Як щоб кацапи не брехали, то вони перестали б бути кацапами.
показать весь комментарий
08.05.2022 16:14 Ответить
нехай везуть ще
показать весь комментарий
08.05.2022 14:37 Ответить
шото мало вони привезли!!
показать весь комментарий
08.05.2022 14:42 Ответить
Красіво горить і вибухає, краще ніж феєрверк на День Незалежності
показать весь комментарий
08.05.2022 16:11 Ответить
Мда! Боляче бандерівська зміючка парашенців кусає!!!
показать весь комментарий
08.05.2022 17:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 