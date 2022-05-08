"Байрактар" знищив ворожий вертоліт над островом Зміїний. ВIДЕО безпілотника

Українські військові знищили російський гвинтокрил на острові Зміїний за допомогою безпілотника "Байрактар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, що опублікували українські воїни видно, що на землі поблизу вертольота перебувало кілька окупантів.

"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря. Вперед - до Перемоги!", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 30-ї ОМБр знищили ПТРК "Штурм-С" російських окупантів. ВIДЕО