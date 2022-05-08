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"Байрактар" знищив ворожий вертоліт над островом Зміїний. ВIДЕО безпілотника

Українські військові знищили російський гвинтокрил на острові Зміїний за допомогою безпілотника "Байрактар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, що опублікували українські воїни видно, що на землі поблизу вертольота перебувало кілька окупантів.

"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря. Вперед - до Перемоги!", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 30-ї ОМБр знищили ПТРК "Штурм-С" російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Зміїний (164) знищення (7562) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+67
Не х.й шастать !
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08.05.2022 09:51 Відповісти
+61
Красіво росіяни померли. Хочеться таке бачити у великої кількості кожного дня. Підори, яки стояли під гвинтокрилом навіть нічого не встигли зрозуміти. Нехай передають кобзону і жиріку в аду вітання
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08.05.2022 09:53 Відповісти
+49
Красивое, так ярко горит
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08.05.2022 09:52 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Ти це на повному серйозі? Лопасть вертольота - саме слабеньке місце Там обшивка дюралюмінієва менше міліметра товщиною! А всередині ребро жорсткості і сотовий наповнювач з алюмінію
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08.05.2022 11:29 Відповісти
Привітали лаптєй з днем пабєди.
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08.05.2022 10:18 Відповісти
ми їх перемогли. можемо повторить !!
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08.05.2022 10:51 Відповісти
Над Зміїним наші хлопці нам кожний день красівоє показують.
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08.05.2022 10:24 Відповісти
"Над Зміїним небо чисте-
Хлопці, не зівайте!
Та у небо "Байрактари"
Хутко піднімайте!
Там кацапи як у себе
сидять, хазяйнують
І чергове якесь свинство
Вкраїні готують!
Світіть красно, ясні зорі
Цілить помагайте...
А ви москалів до пекла
Швидше відправляйте!
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08.05.2022 11:46 Відповісти
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08.05.2022 10:25 Відповісти
Лепота! Яке класне видовище.
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08.05.2022 10:27 Відповісти
Давно ждал видоса,как байрактар отработает по воздушной цели,прям бальзам для души
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08.05.2022 10:38 Відповісти
Вышли покурить..
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08.05.2022 10:40 Відповісти
хоча б мотор відкдючили. пального до Криму не вистачило би
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08.05.2022 10:54 Відповісти
Что б ярко сгореть - хватило!
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08.05.2022 12:14 Відповісти
нада повторить
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08.05.2022 14:35 Відповісти
вобщє маладци !!
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08.05.2022 10:49 Відповісти
Ну й добре, що люди не постраждали
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08.05.2022 10:50 Відповісти
На таке фееричне шоу можна дивитись вічно. Слава ЗСУ! Смерть кацапській підарації!
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08.05.2022 10:55 Відповісти
Перебити їм весь транспорт та зв'язок. А піхоту залишити. Нехай голодують, Робінзони.
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08.05.2022 11:01 Відповісти
Сгорели за путина.
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08.05.2022 11:10 Відповісти
Боже, какая красота! Утро началось очень хорошо
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08.05.2022 11:10 Відповісти
Какой там счёт Чернобаевка - Змеиный?
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08.05.2022 11:11 Відповісти
Вони реально е..нуті, то десант сюди висаджують, то іще щось
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08.05.2022 11:27 Відповісти
Новую оптику на птички поставили? такой скачек качества видео
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08.05.2022 11:30 Відповісти
Такі бойові реаліті-відео від ЗСУ просто обожаю, не те що "дешеві" постановочні відосики від ОПи)
І саме головне, що у відео ЗСУ відразу видно результат і як наслідок врятовані чиїсь життя.
У відосиках ОПи пафос і театральність, озвучені чужі тексти з суфлера і як наслідок критика західних лідерів за бажання капітуляції зеленої влади і повна дезорієнтація громадян України в розумінні позиції воюючої держави, простіше кажучи, чи не підпише президент якусь ху*ню з Ху*лом.
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08.05.2022 11:40 Відповісти
Одни рекорды,фрегат Градом утопили,вертолет противотанковой "Стугной" сбили и тут новый.
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08.05.2022 11:41 Відповісти
да и крейсеры с атомным оружием не каждый день отправляют на дно
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08.05.2022 12:21 Відповісти
Ого. А він і так вміє? Я думав що тільки по наземних цілях
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08.05.2022 11:41 Відповісти
тупий орколіт завис на одному місці, неначе в себе вдома. довисівся...
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08.05.2022 11:43 Відповісти
ТО він виводив двигуни на робочі обороти (у "маршевий" режим) Просто не встиг підняться
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08.05.2022 12:00 Відповісти
Ннна ****! За пацанов которых вы обстреляли в Азов стали во время перемирия. Ждём новую порцию мясных изделий. Змеиный ваш ждёт. Кто там следующий на эвакуацию?
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08.05.2022 11:48 Відповісти
Смерть кацапам!
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08.05.2022 11:49 Відповісти
В повідомленні командування нема нічого про острів. Як на мене гвинтокрила знищено не над морем і не над островом.
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08.05.2022 12:00 Відповісти
Презентація гімну Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина" у СРСР. Леонід Биков. "В бой идут одни старики" (1973). Неймовірно, але факт.
https://youtu.be/EVJl21hyOkE
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08.05.2022 12:05 Відповісти
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,остров невезения …
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08.05.2022 12:05 Відповісти
Украинские байрактары класс показывает. эти месяцы тяжелые. со следующего месяца ежедневно отличные новости будут. чую.
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08.05.2022 12:15 Відповісти
Він вітається словом "прощавай"...
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08.05.2022 12:59 Відповісти
Ох и этот же остров по змеиному жалит. Не остров , а змеиный серпентарий
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08.05.2022 13:37 Відповісти
в інших новинах пишуть, що Барьяхтар тільки відео передавав, а збили гелікоптер два українських Су-27
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08.05.2022 13:42 Відповісти
если бы там рядом летали бы Сушки, кацапы возле вертолета бы их точно услышали и попрятались. А вот тихоходный Байрактар изза работающего винта они не слышали, и поплатились за это
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08.05.2022 15:57 Відповісти
Рашисты пишут, что это они сбили украинские вертолеты с десантом

https://ria.ru/20220508/zmeinyy-1787454736.html
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08.05.2022 13:58 Відповісти
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08.05.2022 14:25 Відповісти
А что украинскому десанту там делать?простой вопрос
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08.05.2022 14:34 Відповісти
Як щоб кацапи не брехали, то вони перестали б бути кацапами.
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08.05.2022 16:14 Відповісти
нехай везуть ще
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08.05.2022 14:37 Відповісти
шото мало вони привезли!!
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08.05.2022 14:42 Відповісти
Красіво горить і вибухає, краще ніж феєрверк на День Незалежності
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08.05.2022 16:11 Відповісти
Мда! Боляче бандерівська зміючка парашенців кусає!!!
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08.05.2022 17:32 Відповісти
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