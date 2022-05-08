"Байрактар" знищив ворожий вертоліт над островом Зміїний. ВIДЕО безпілотника
Українські військові знищили російський гвинтокрил на острові Зміїний за допомогою безпілотника "Байрактар".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, що опублікували українські воїни видно, що на землі поблизу вертольота перебувало кілька окупантів.
"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря. Вперед - до Перемоги!", - пишуть бійці у коментарі до відео.
Топ коментарі
+67 anna #516401
показати весь коментар08.05.2022 09:51 Відповісти Посилання
+61 MAKAROV #508144
показати весь коментар08.05.2022 09:53 Відповісти Посилання
+49 Odessa_1232
показати весь коментар08.05.2022 09:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хлопці, не зівайте!
Та у небо "Байрактари"
Хутко піднімайте!
Там кацапи як у себе
сидять, хазяйнують
І чергове якесь свинство
Вкраїні готують!
Світіть красно, ясні зорі
Цілить помагайте...
А ви москалів до пекла
Швидше відправляйте!
І саме головне, що у відео ЗСУ відразу видно результат і як наслідок врятовані чиїсь життя.
У відосиках ОПи пафос і театральність, озвучені чужі тексти з суфлера і як наслідок критика західних лідерів за бажання капітуляції зеленої влади і повна дезорієнтація громадян України в розумінні позиції воюючої держави, простіше кажучи, чи не підпише президент якусь ху*ню з Ху*лом.
https://youtu.be/EVJl21hyOkE
https://ria.ru/20220508/zmeinyy-1787454736.html