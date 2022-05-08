В Одессе раздался взрыв, - Нацполиция

В Одессе раздался взрыв.

Об этом сообщается в телеграм-канале Нацполиции Одессы, передает Цензор.НЕТ.

"В Одессе был слышен взрыв! Сохраняйте спокойствие и дождитесь официальной информации. Не распространяйте фото и видео пострадавших объектов!", - говорится в сообщении.

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