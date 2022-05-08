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Новости Война
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В Одессе раздался взрыв, - Нацполиция

одеса,жукова

В Одессе раздался взрыв.

Об этом сообщается в телеграм-канале Нацполиции Одессы, передает Цензор.НЕТ.

"В Одессе был слышен взрыв! Сохраняйте спокойствие и дождитесь официальной информации. Не распространяйте фото и видео пострадавших объектов!", - говорится в сообщении.

Читайте: Вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе и области очень высока, - Братчук

армия РФ (19682) взрыв (6813) Одесса (7921) Нацполиция (16562) ракеты (3616)


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Топ комментарии
+12
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08.05.2022 13:26 Ответить
+12
Чтобы не информировать запускающих эти ракеты. У этих клоунов устаревшие на годы данные, пусть думают, что попали, куда хотели.
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08.05.2022 13:34 Ответить
+9
Ракету сбило ППО
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08.05.2022 13:26 Ответить
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А де ППО?
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08.05.2022 13:23 Ответить
Надати координати?
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08.05.2022 13:26 Ответить
Ракету сбило ППО
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08.05.2022 13:26 Ответить
Почему нельзя фото и видео делать? Зачем замалчивать халатность власти?
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08.05.2022 13:26 Ответить
Чтобы не информировать запускающих эти ракеты. У этих клоунов устаревшие на годы данные, пусть думают, что попали, куда хотели.
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08.05.2022 13:34 Ответить
На войне главное это информация. Так было всегда. И нам сейчас помогает американская разведка и НАТО. А наши русских информируют. Зачем? Пусть справляются сами, если у них такая могучая армия.
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08.05.2022 13:35 Ответить
Это рашистский провокатор вынюхивает для своих кураторов Таких сразу
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08.05.2022 13:52 Ответить
Потому что это работа на Россию. Хочешь видео. Делай видео. Отсылай в СБУ или еще куда. Но не на соцсети. У многих есть видео, которые они уже месяцами хранят и не публикуют, а дебилы, которые хотят славы публикуют сразу же
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08.05.2022 13:34 Ответить
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08.05.2022 13:26 Ответить
Московитські ідіоти обстрілюють російськомовні міста і думають що їх там зустрічатимуть з квітами.
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08.05.2022 13:28 Ответить
я это пытался обьяснить одному упоротому еще в 2004 году,на фоне выборов президента.спрашивал,а как ты собираешься дальше жить в Украине,если целиком и полностью за раиссю и ***** и против Украины?
бормотнул что то невнятное,видимо и не думал об этом.впрочем он оказался прав,он двинул кони еще до 2010 года .ему не пришлось жить с этим
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08.05.2022 13:38 Ответить
В Мариуполе бОльшая часть эвакуированных валит в рашу. Так что кисель в голове - это надолго и даже бомбами не выветривается.
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08.05.2022 14:21 Ответить
А думаешь у них есть выбор )
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08.05.2022 16:03 Ответить
Пі....касабські.
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08.05.2022 13:40 Ответить
Особисто бачив як збили. Було чути як летить над морем. Але не видно. Аж тут із берега (не буду казати де) дві ракети ППО .... у небі вибух і жовто-коричнева хмарка. Розвіялась секунд за 15. Молодці, хлопці!
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08.05.2022 14:43 Ответить
 
 