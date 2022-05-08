В Одессе раздался взрыв, - Нацполиция
В Одессе раздался взрыв.
Об этом сообщается в телеграм-канале Нацполиции Одессы, передает Цензор.НЕТ.
"В Одессе был слышен взрыв! Сохраняйте спокойствие и дождитесь официальной информации. Не распространяйте фото и видео пострадавших объектов!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 Бенина Мама
показать весь комментарий08.05.2022 13:26 Ответить Ссылка
+12 Oz Tory
показать весь комментарий08.05.2022 13:34 Ответить Ссылка
+9 Дмитрий Иванов #512538
показать весь комментарий08.05.2022 13:26 Ответить Ссылка
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бормотнул что то невнятное,видимо и не думал об этом.впрочем он оказался прав,он двинул кони еще до 2010 года .ему не пришлось жить с этим