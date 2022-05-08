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В Одесі пролунав вибух, - Нацполіція

одеса,жукова

В Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Нацполіції Одеси, інформує Цензор.НЕТ.

"В Одесі було чутно вибух! Зберігайте спокій та дочекайтеся офіційної інформації. Не поширюйте фото та відео постраждалих об‘єктів!", - йдеться у повідомленні. 

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Тим часом, радник глави МВС Антон Геращенко повідомив у телеграм-каналі, що пів години над Одесою було збито чергову ворожу ракету. Ймовірно, її ціллю був аеропорт Одеси.

Чи пов'язаний звук вибуху зі збиттям ворожої ракети, наразі не відомо.

Автор: 

армія рф (17833) вибух (4525) Одеса (5499) Нацполіція (15276) ракети (4073)


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Топ коментарі
+12
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08.05.2022 13:26 Відповісти
+12
Чтобы не информировать запускающих эти ракеты. У этих клоунов устаревшие на годы данные, пусть думают, что попали, куда хотели.
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08.05.2022 13:34 Відповісти
+9
Ракету сбило ППО
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08.05.2022 13:26 Відповісти
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А де ППО?
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08.05.2022 13:23 Відповісти
Надати координати?
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08.05.2022 13:26 Відповісти
Ракету сбило ППО
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08.05.2022 13:26 Відповісти
Почему нельзя фото и видео делать? Зачем замалчивать халатность власти?
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08.05.2022 13:26 Відповісти
Чтобы не информировать запускающих эти ракеты. У этих клоунов устаревшие на годы данные, пусть думают, что попали, куда хотели.
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08.05.2022 13:34 Відповісти
На войне главное это информация. Так было всегда. И нам сейчас помогает американская разведка и НАТО. А наши русских информируют. Зачем? Пусть справляются сами, если у них такая могучая армия.
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08.05.2022 13:35 Відповісти
Это рашистский провокатор вынюхивает для своих кураторов Таких сразу
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08.05.2022 13:52 Відповісти
Потому что это работа на Россию. Хочешь видео. Делай видео. Отсылай в СБУ или еще куда. Но не на соцсети. У многих есть видео, которые они уже месяцами хранят и не публикуют, а дебилы, которые хотят славы публикуют сразу же
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08.05.2022 13:34 Відповісти
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08.05.2022 13:26 Відповісти
Московитські ідіоти обстрілюють російськомовні міста і думають що їх там зустрічатимуть з квітами.
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08.05.2022 13:28 Відповісти
я это пытался обьяснить одному упоротому еще в 2004 году,на фоне выборов президента.спрашивал,а как ты собираешься дальше жить в Украине,если целиком и полностью за раиссю и ***** и против Украины?
бормотнул что то невнятное,видимо и не думал об этом.впрочем он оказался прав,он двинул кони еще до 2010 года .ему не пришлось жить с этим
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08.05.2022 13:38 Відповісти
В Мариуполе бОльшая часть эвакуированных валит в рашу. Так что кисель в голове - это надолго и даже бомбами не выветривается.
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08.05.2022 14:21 Відповісти
А думаешь у них есть выбор )
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08.05.2022 16:03 Відповісти
Пі....касабські.
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08.05.2022 13:40 Відповісти
Особисто бачив як збили. Було чути як летить над морем. Але не видно. Аж тут із берега (не буду казати де) дві ракети ППО .... у небі вибух і жовто-коричнева хмарка. Розвіялась секунд за 15. Молодці, хлопці!
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08.05.2022 14:43 Відповісти
 
 