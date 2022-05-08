В Одесі пролунав вибух, - Нацполіція
В Одесі пролунав вибух.
Про це повідомляється у телеграм-каналі Нацполіції Одеси, інформує Цензор.НЕТ.
"В Одесі було чутно вибух! Зберігайте спокій та дочекайтеся офіційної інформації. Не поширюйте фото та відео постраждалих об‘єктів!", - йдеться у повідомленні.
Тим часом, радник глави МВС Антон Геращенко повідомив у телеграм-каналі, що пів години над Одесою було збито чергову ворожу ракету. Ймовірно, її ціллю був аеропорт Одеси.
Чи пов'язаний звук вибуху зі збиттям ворожої ракети, наразі не відомо.
Топ коментарі
+12 Бенина Мама
показати весь коментар08.05.2022 13:26 Відповісти Посилання
+12 Oz Tory
показати весь коментар08.05.2022 13:34 Відповісти Посилання
+9 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар08.05.2022 13:26 Відповісти Посилання
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бормотнул что то невнятное,видимо и не думал об этом.впрочем он оказался прав,он двинул кони еще до 2010 года .ему не пришлось жить с этим