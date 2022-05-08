В Одесі пролунав вибух, - Нацполіція

В Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Нацполіції Одеси, інформує Цензор.НЕТ.

"В Одесі було чутно вибух! Зберігайте спокій та дочекайтеся офіційної інформації. Не поширюйте фото та відео постраждалих об‘єктів!", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, радник глави МВС Антон Геращенко повідомив у телеграм-каналі, що пів години над Одесою було збито чергову ворожу ракету. Ймовірно, її ціллю був аеропорт Одеси.

Чи пов'язаний звук вибуху зі збиттям ворожої ракети, наразі не відомо.