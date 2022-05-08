Оккупанты воруют украинское подсолнечное масло с предприятий Запорожской области

Российские захватчики воруют украинскую продукцию с временно захваченных территорий Запорожской области. Их очередной жертвой стал Пологовский маслоэкстракционный завод.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Пока оттуда вывозят подсолнечное масло. Его предприятие готовило для отгрузки иностранным партнерам, которые уже испытывают нехватку высококачественной украинской продукции. До оккупации это было одно из крупнейших бюджетообразующих предприятий Пологовского района", - говорится в сообщении.

Омбудсмен подчеркнула, что Украина является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. С начала российской военной агрессии экспорт остановился. В Европе уже готовятся к дефициту этого продукта. Похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.

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"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - отметила Денисова.