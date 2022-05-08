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Новости Война
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Оккупанты воруют украинское подсолнечное масло с предприятий Запорожской области

олія

Российские захватчики воруют украинскую продукцию с временно захваченных территорий Запорожской области. Их очередной жертвой стал Пологовский маслоэкстракционный завод.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Пока оттуда вывозят подсолнечное масло. Его предприятие готовило для отгрузки иностранным партнерам, которые уже испытывают нехватку высококачественной украинской продукции. До оккупации это было одно из крупнейших бюджетообразующих предприятий Пологовского района", - говорится в сообщении.

Омбудсмен подчеркнула, что Украина является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. С начала российской военной агрессии экспорт остановился. В Европе уже готовятся к дефициту этого продукта. Похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.

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"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - отметила Денисова.

Денисова Людмила (996) Запорожье (2680) Запорожская область (3206) подсолнечное масло (9)


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Топ комментарии
+31
Велика подяка клоуну що випустив кацапню з Криму.
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08.05.2022 13:50 Ответить
+15
Голодранці навіть олію крадуть , бракує слів
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08.05.2022 13:49 Ответить
+13
А чого наші її не вивезли.
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08.05.2022 13:51 Ответить
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Голодранці навіть олію крадуть , бракує слів
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08.05.2022 13:49 Ответить
А чого наші її не вивезли.
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08.05.2022 13:51 Ответить
А чого ти не купив !?
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08.05.2022 14:16 Ответить
Ми готувались до шашликів , а не до війни

Такий розвиток подій зпрогнозував Зеленський 😠
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08.05.2022 15:11 Ответить
очевидно не успели вывести из-за предательства власти ..
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08.05.2022 15:14 Ответить
Тут нічого нового. *****. Сер.
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08.05.2022 13:52 Ответить
Велика подяка клоуну що випустив кацапню з Криму.
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08.05.2022 13:50 Ответить
кловАну. Бо вон кловАн.
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08.05.2022 14:48 Ответить
Не крадуть, а експропріюють окупанти. А таке формулювання про "крадіжку" для довбойопів. Для ЛОШАР, яких справжній зЕлодій "розводить" й обкрадає!
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08.05.2022 13:54 Ответить
плювати орки хотіли на вашу конвенцію женевську і римські статути...ви задовбали зі своїми озабоченими папірцями...
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08.05.2022 13:56 Ответить
в оон теж плювати хотіли на всі ці конвенції і статути
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08.05.2022 14:01 Ответить
голодранцы и басяки... фтарая армия мира ))))

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08.05.2022 13:56 Ответить
)) ти ще не стискався з буржуйськими жлобами. це перші жлоби міра.
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08.05.2022 14:17 Ответить
Нищеброды.
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08.05.2022 14:02 Ответить
"Нє", качапчики можуть свої аніси змазувать перед посадкою на бутилу.
І це нормально.
паРашка - вперде!
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08.05.2022 14:02 Ответить
РабZeя кроме Боярышника и Валежника ничего не производит...остальное под санкциями Байдена...
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08.05.2022 14:03 Ответить
Голодрань комунарська, продовольство, техніку, побутові речі відбирають, крадуть, вивозять, а навзамін статуї членіна ставлять. ОсвАбадітелі блд.
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08.05.2022 14:06 Ответить
Та щоб на них....срачка напала.
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08.05.2022 14:11 Ответить
ПОЧЕМУ НЕ ВЫВЕЗЛИ ????!!!!! ЧЕГО ЖДАЛИ ???? В КАЖДОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ , который захвачен, сотни тон продукции , о чем думали ??? Чонгар это модно ???
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08.05.2022 14:14 Ответить
Не тупість ботва..
Хто зміг стільки транспорту набрати .
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08.05.2022 14:17 Ответить
Фейк..
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08.05.2022 14:27 Ответить
ЩОБ КАЦАПИ І НЕ КРАЛИ ?

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08.05.2022 14:41 Ответить
Твари роSSийские! То что их хозяйственное мыло "Аист" и водку "РуSSкий размер" выкинули из всех магазинов Европы, НИКАК не повлияло на ассортимент супермаркетов, а вот украинского подсолнечного масла реально не хватает! Других стран есть, цена доступная, хоть и поднялась, но украинское то это - БРЕНД!

СДОХНИТЕ роSSийские ФАШИСТЫ!
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08.05.2022 14:55 Ответить
Когда их выбьют с юга Украины??? нужно больше войск на юг!!!
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08.05.2022 15:08 Ответить
Там де побували дикуни із параші , наші селяни скаржаться на те ,
Що вони всіх курей переловили і поїли

Щоб їх порвало , ***** !!
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08.05.2022 15:15 Ответить
73відсоткові дякуємо вам за пабєду...
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08.05.2022 15:54 Ответить
КОЗЛОМОРДЫЕ ВОРЮГИ.
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08.05.2022 16:19 Ответить
 
 