Окупанти крадуть українську олію з підприємств Запорізької області
Російські загарбники викрадають українську продукцію з тимчасово захоплених територій Запорізької області. Їхньої черговою жертвою став Пологівський олійноекстракційний завод.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
"Наразі звідти вивозять олію. Її підприємство готувало для відвантаження іноземним партнерам, які вже відчувають нестачу високоякісної української продукції. До окупації це було одне з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Пологівського району", - йдеться у повідомленні.
Омбудсман підкреслила, що Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. З початку російської воєнної агресії експорт зупинився. У Європі вже готуються до дефіциту цього продукту. Викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнним злочином згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.
"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - зазначила Денісова.
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Такий розвиток подій зпрогнозував Зеленський 😠
І це нормально.
паРашка - вперде!
Хто зміг стільки транспорту набрати .
СДОХНИТЕ роSSийские ФАШИСТЫ!
Що вони всіх курей переловили і поїли
Щоб їх порвало , ***** !!