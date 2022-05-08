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Новини Війна
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Окупанти крадуть українську олію з підприємств Запорізької області

олія

Російські загарбники викрадають українську продукцію з тимчасово захоплених територій Запорізької області. Їхньої черговою жертвою став Пологівський олійноекстракційний завод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"Наразі звідти вивозять олію. Її підприємство готувало для відвантаження іноземним партнерам, які вже відчувають нестачу високоякісної української продукції. До окупації це було одне з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Пологівського району", - йдеться у повідомленні.

Омбудсман підкреслила, що Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. З початку російської воєнної агресії експорт зупинився. У Європі вже готуються до дефіциту цього продукту. Викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнним злочином згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Також читайте: Росія масово грабує фермерів на тимчасово окупованих територіях України, - Денісова

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - зазначила Денісова.

Денісова Людмила (883) Запоріжжя (2295) Запорізька область (3736) олія (86)


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Топ коментарі
+31
Велика подяка клоуну що випустив кацапню з Криму.
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08.05.2022 13:50 Відповісти
+15
Голодранці навіть олію крадуть , бракує слів
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08.05.2022 13:49 Відповісти
+13
А чого наші її не вивезли.
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08.05.2022 13:51 Відповісти
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Голодранці навіть олію крадуть , бракує слів
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08.05.2022 13:49 Відповісти
А чого наші її не вивезли.
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08.05.2022 13:51 Відповісти
А чого ти не купив !?
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08.05.2022 14:16 Відповісти
Ми готувались до шашликів , а не до війни

Такий розвиток подій зпрогнозував Зеленський 😠
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08.05.2022 15:11 Відповісти
очевидно не успели вывести из-за предательства власти ..
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08.05.2022 15:14 Відповісти
Тут нічого нового. *****. Сер.
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08.05.2022 13:52 Відповісти
Велика подяка клоуну що випустив кацапню з Криму.
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08.05.2022 13:50 Відповісти
кловАну. Бо вон кловАн.
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08.05.2022 14:48 Відповісти
Не крадуть, а експропріюють окупанти. А таке формулювання про "крадіжку" для довбойопів. Для ЛОШАР, яких справжній зЕлодій "розводить" й обкрадає!
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08.05.2022 13:54 Відповісти
плювати орки хотіли на вашу конвенцію женевську і римські статути...ви задовбали зі своїми озабоченими папірцями...
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08.05.2022 13:56 Відповісти
в оон теж плювати хотіли на всі ці конвенції і статути
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08.05.2022 14:01 Відповісти
голодранцы и басяки... фтарая армия мира ))))

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08.05.2022 13:56 Відповісти
)) ти ще не стискався з буржуйськими жлобами. це перші жлоби міра.
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08.05.2022 14:17 Відповісти
Нищеброды.
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08.05.2022 14:02 Відповісти
"Нє", качапчики можуть свої аніси змазувать перед посадкою на бутилу.
І це нормально.
паРашка - вперде!
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08.05.2022 14:02 Відповісти
РабZeя кроме Боярышника и Валежника ничего не производит...остальное под санкциями Байдена...
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08.05.2022 14:03 Відповісти
Голодрань комунарська, продовольство, техніку, побутові речі відбирають, крадуть, вивозять, а навзамін статуї членіна ставлять. ОсвАбадітелі блд.
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08.05.2022 14:06 Відповісти
Та щоб на них....срачка напала.
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08.05.2022 14:11 Відповісти
ПОЧЕМУ НЕ ВЫВЕЗЛИ ????!!!!! ЧЕГО ЖДАЛИ ???? В КАЖДОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ , который захвачен, сотни тон продукции , о чем думали ??? Чонгар это модно ???
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08.05.2022 14:14 Відповісти
Не тупість ботва..
Хто зміг стільки транспорту набрати .
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08.05.2022 14:17 Відповісти
Фейк..
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08.05.2022 14:27 Відповісти
ЩОБ КАЦАПИ І НЕ КРАЛИ ?

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08.05.2022 14:41 Відповісти
Твари роSSийские! То что их хозяйственное мыло "Аист" и водку "РуSSкий размер" выкинули из всех магазинов Европы, НИКАК не повлияло на ассортимент супермаркетов, а вот украинского подсолнечного масла реально не хватает! Других стран есть, цена доступная, хоть и поднялась, но украинское то это - БРЕНД!

СДОХНИТЕ роSSийские ФАШИСТЫ!
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08.05.2022 14:55 Відповісти
Когда их выбьют с юга Украины??? нужно больше войск на юг!!!
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08.05.2022 15:08 Відповісти
Там де побували дикуни із параші , наші селяни скаржаться на те ,
Що вони всіх курей переловили і поїли

Щоб їх порвало , ***** !!
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08.05.2022 15:15 Відповісти
73відсоткові дякуємо вам за пабєду...
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08.05.2022 15:54 Відповісти
КОЗЛОМОРДЫЕ ВОРЮГИ.
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08.05.2022 16:19 Відповісти
 
 