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Новости
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Первая леди США Джилл Байден побывала с рабочим визитом в Украине

байден,джилл

Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сегодня, 8 мая, находилась с визитом в Ужгороде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Закарпатского областного совета.

В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской. Примечательно, что это произошло в День матери.

В частности, Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутренне перемещенные лица из областей Украины, где продолжаются боевые действия.

"Визит Первой леди Байден - демонстрация поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", - сказано в сообщении.

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Кроме посещения Ужгорода поездка предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вышне Немецке.

"По понятным причинам – визит в Ужгород не анонсировался и держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома", – сказано в сообщении.

Отмечено, что Джилл Байден покинула территорию Украины.

визит (3110) США (27149) Ужгород (438) первая леди (19)


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Топ комментарии
+54
Низький уклін, Здоров'я і Благ для пані Байден!
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08.05.2022 16:34 Ответить
+38
о лапоть вылез, иди спермы кадыровской хлебни, *****
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08.05.2022 16:39 Ответить
+22
Ласкаво простмо леді Байден знову
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08.05.2022 16:38 Ответить
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о лапоть вылез, иди спермы кадыровской хлебни, *****
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08.05.2022 16:39 Ответить
для чого? на тебе дебіла подивитись? чи на твого куратора з ОПи?
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08.05.2022 17:19 Ответить
А для чего приезжал Трюдо сегодня или Джонсон? Или они, дебил, не приезжали?
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08.05.2022 17:30 Ответить
Низький уклін, Здоров'я і Благ для пані Байден!
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08.05.2022 16:34 Ответить
Нічосі, до мого міста приїхала перша леді Америки Хоч попередила би, на каву покликав б
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08.05.2022 17:18 Ответить
Ласкаво простмо леді Байден знову
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08.05.2022 16:38 Ответить
чукча не читатель, чукча писатель?
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08.05.2022 16:53 Ответить
скумбрія по восемь то цель намер адін для кацапів, тому і сидить десь на балі.
а скільки гонору було з інститутом перших леді......
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08.05.2022 16:55 Ответить
Durak
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08.05.2022 18:56 Ответить
Шановні! Може хтось скине посилання де є хоч фото присутності Олени Зеленської в Ужгороді!? Щось мені вважається, що не у ту строну поїхала наша скумбрія...
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08.05.2022 16:55 Ответить
скумбрия молчит как рыба,и спряталась в какое то Бали
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08.05.2022 17:04 Ответить
скумбрию ловит !
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08.05.2022 19:08 Ответить
За всієї моєї огиди до блаЗЄнських, але ліпше буде коли її та її дітей місцеперебування буде у таємниці. Чи в Україні, чи за кордоном, чи навіть на Марсі, але інтереси держави вимагають того, щоб вони були в безпеці.
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08.05.2022 17:06 Ответить
А что им угрожает?В Омане все порешали давно и по моему один из фигурантов выполнил свою миссию на отлично.
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08.05.2022 17:11 Ответить
Tommy мав на увазі, краще не бачити і не знати де покидьки зе перебувають.
Краще для країни і українців.
Цьому заважають лише 73 дупоголових, а люди тільки За!
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08.05.2022 18:50 Ответить
ну на отлично совсем не вышло .. Азов до сих пор картину портит !!
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08.05.2022 19:11 Ответить
Причому тут Зеленський? Про цей візит на всіх каналахСША віщають. Звичайний піар
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08.05.2022 22:48 Ответить
А перша ляді України втікла з країни ще в середині лютого і досі не повернулася. Бо вона довіряє американській розвідці більше, а ніж своєму довпойопу чоловіку, який за день до війни розповідав лошарам73%, що ніякої війни не і будуть майські шашлики
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08.05.2022 16:58 Ответить
Igor ti dura
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08.05.2022 18:48 Ответить
А ти чому не воюєш, герой?
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08.05.2022 22:49 Ответить
Дякуємо, Америка!
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08.05.2022 17:04 Ответить
А Ленка Зе не собирается с рабочим визитом в Киев?
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08.05.2022 17:16 Ответить
В неї і без Києва багато роботи
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08.05.2022 17:22 Ответить
Вона і так вимушена через Байденшу прибути з візитом в Ужгород , та й вистачить)
Не на часі "першій ляді" ошиватися в Україні, та й мороки стільки завдавати. Згадайте скільки Коля-котлета перебував у відряджені в Ужгороді для підготовки візиту "першої ляді" Зеленського.
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08.05.2022 19:23 Ответить
Как ботов зеленых плющит,комменты чистят.Великий с окопа в офис,ему даже побриться некогда,не успевает и футболку поменять.

Очень интересно чем леди Ленка занята,как в 2014 репостит посты,чтобы сдавали позиции ВСУ?
Инет все помнит и не чего удалять неугодные зебилам комменты
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08.05.2022 17:39 Ответить
Durak
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08.05.2022 18:55 Ответить
Ну вот всем подтверждение личной поддержки Байдена
без риска визита в Киев под огнём рашистских ракет.
Молодцы.
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08.05.2022 19:05 Ответить
Лєнка як була опудалом, так ним і залишилась. Жодного натяку на етикет і дотримання норм - зустрічати дружину президента Америки... в кросівках! ******... Ну, хоч спортівку не надягла чи шкарпетки під шльопки... і на тому спасибі.
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08.05.2022 19:26 Ответить
Ви праві!
У Лєнки лук в Омані був більш екстравагантний)
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08.05.2022 19:31 Ответить
Пани Байден - респект. Скумбрии по 8 гр - плевок в морду. Скумбрия хоть раз побывала в больницах для раненых? Пообщалась с выжившими в Буче, Гостомеля и т.д.? Благотворительность? Не, не слыхали. Зла на ЗЕшоблу не хватает
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08.05.2022 22:45 Ответить
Лаври Анджелiни не дали спокою.
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08.05.2022 22:46 Ответить
 
 