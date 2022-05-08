Первая леди США Джилл Байден побывала с рабочим визитом в Украине
Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сегодня, 8 мая, находилась с визитом в Ужгороде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Закарпатского областного совета.
В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской. Примечательно, что это произошло в День матери.
В частности, Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутренне перемещенные лица из областей Украины, где продолжаются боевые действия.
"Визит Первой леди Байден - демонстрация поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", - сказано в сообщении.
Кроме посещения Ужгорода поездка предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вышне Немецке.
"По понятным причинам – визит в Ужгород не анонсировался и держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома", – сказано в сообщении.
Отмечено, что Джилл Байден покинула территорию Украины.
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а скільки гонору було з інститутом перших леді......
Краще для країни і українців.
Цьому заважають лише 73 дупоголових, а люди тільки За!
Не на часі "першій ляді" ошиватися в Україні, та й мороки стільки завдавати. Згадайте скільки Коля-котлета перебував у відряджені в Ужгороді для підготовки візиту "першої ляді" Зеленського.
Очень интересно чем леди Ленка занята,как в 2014 репостит посты,чтобы сдавали позиции ВСУ?
Инет все помнит и не чего удалять неугодные зебилам комменты
без риска визита в Киев под огнём рашистских ракет.
Молодцы.
У Лєнки лук в Омані був більш екстравагантний)