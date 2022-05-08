Первая леди США Джилл Байден побывала с рабочим визитом в Украине

Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сегодня, 8 мая, находилась с визитом в Ужгороде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Закарпатского областного совета.

В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской. Примечательно, что это произошло в День матери.

В частности, Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутренне перемещенные лица из областей Украины, где продолжаются боевые действия.

"Визит Первой леди Байден - демонстрация поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", - сказано в сообщении.

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Кроме посещения Ужгорода поездка предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вышне Немецке.

"По понятным причинам – визит в Ужгород не анонсировался и держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома", – сказано в сообщении.

Отмечено, что Джилл Байден покинула территорию Украины.