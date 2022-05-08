Оккупанты из огнемета "Солнцепек" нанесли удар по своим позициям

Российские войска из огнеметной системы "Солнцепек" ударили по собственным позициям.

Об этом в Facebook сообщает 97 Пехотный батальон 60-й отдельной пехотной бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство 97 Пехотного батальона выражает свое удовлетворение действиями российских оккупантов, которые сегодня, 8 мая 2022 года, используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", применили ее против своих позиций и фактически выжгли рашистских оккупантов с украинской земли. Такие действия всячески поддержатся украинскими военными, мы понимаем, что на майские праздники есть традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание – жгите себя на территории России, потому что в Украине вам совсем не рады!

А наш 97-й Пехотный батальон продолжает уничтожать оккупантов на украинской земле, держа оборону и выполняя приказы руководства. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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