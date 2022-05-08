Оккупанты из огнемета "Солнцепек" нанесли удар по своим позициям
Российские войска из огнеметной системы "Солнцепек" ударили по собственным позициям.
Об этом в Facebook сообщает 97 Пехотный батальон 60-й отдельной пехотной бригады, передает Цензор.НЕТ.
"Руководство 97 Пехотного батальона выражает свое удовлетворение действиями российских оккупантов, которые сегодня, 8 мая 2022 года, используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", применили ее против своих позиций и фактически выжгли рашистских оккупантов с украинской земли. Такие действия всячески поддержатся украинскими военными, мы понимаем, что на майские праздники есть традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание – жгите себя на территории России, потому что в Украине вам совсем не рады!
А наш 97-й Пехотный батальон продолжает уничтожать оккупантов на украинской земле, держа оборону и выполняя приказы руководства. Слава Украине!" - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на граблі по два рази наступають:
https://t.me/glavredinfo/35595
більше, більше таких досягнень, кацапи!
якраз дивлюся інтерв'ю з Христо Грозєвим, розказує, що friendly fire - візитна картка їх гімнокомандуючого дворнікова
ну ка поділіться, будь ласка інформацією
Були навіть відео роботи нашого буратіни. Їх віджали пару штук і кілька заряджальних машин із снарядами.
На фото схоже новий кацапський Т 90
Слава Героям ! Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
хтось би так з х!йлом зробив
Благодатным огонек оказался.
Но вот пригодился, жареной орчатинки для местных тварын всегда пожалуйста выдавать.