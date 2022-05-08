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Новости Война
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Оккупанты из огнемета "Солнцепек" нанесли удар по своим позициям

рф,техніка

Российские войска из огнеметной системы "Солнцепек" ударили по собственным позициям.

Об этом в Facebook сообщает 97 Пехотный батальон 60-й отдельной пехотной бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство 97 Пехотного батальона выражает свое удовлетворение действиями российских оккупантов, которые сегодня, 8 мая 2022 года, используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", применили ее против своих позиций и фактически выжгли рашистских оккупантов с украинской земли. Такие действия всячески поддержатся украинскими военными, мы понимаем, что на майские праздники есть традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание – жгите себя на территории России, потому что в Украине вам совсем не рады!

А наш 97-й Пехотный батальон продолжает уничтожать оккупантов на украинской земле, держа оборону и выполняя приказы руководства. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Также читайте: Полк "Азов" уничтожил в Мариуполе 2,5 тыс. российских оккупантов, - офицер управления разведки Самойленко

ВСУ (6695)


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Топ комментарии
+55
И когда завтра конашенков скажет, что российской артиллерией уничтожено три тысячи нацистов, то частично будет прав. Дивные дела
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08.05.2022 17:30 Ответить
+23
Автогол!
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08.05.2022 17:32 Ответить
+22
Орцепек
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08.05.2022 17:32 Ответить
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08.05.2022 17:30 Ответить
рукожопі
на граблі по два рази наступають:

https://t.me/glavredinfo/35595
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08.05.2022 17:32 Ответить
И когда завтра конашенков скажет, что российской артиллерией уничтожено три тысячи нацистов, то частично будет прав. Дивные дела
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08.05.2022 17:30 Ответить
иногда желания исполняются дивным способом
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08.05.2022 17:35 Ответить
у меня был коммент на Цензоре, что москва будет спалена в очередной исторический раз, ну она на следующий день сгорела, но не та(
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08.05.2022 17:38 Ответить
получается ты все это сделал? Слава не давит? Клоун.
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08.05.2022 18:56 Ответить
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08.05.2022 19:31 Ответить
ну совет байрактар по кораблям применить тоже от меня был, хотя его сразу раскритиковали, типо тяжелые ракеты надо, чтобы такое потопить...
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08.05.2022 19:33 Ответить
Патерьнет, только отрицательные находки.
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08.05.2022 18:36 Ответить
як це прекрасно)
більше, більше таких досягнень, кацапи!
якраз дивлюся інтерв'ю з Христо Грозєвим, розказує, що friendly fire - візитна картка їх гімнокомандуючого дворнікова
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08.05.2022 17:32 Ответить
Автогол!
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08.05.2022 17:32 Ответить
Орцепек
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08.05.2022 17:32 Ответить
ОркоПек
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08.05.2022 18:23 Ответить
Я так понял солярий им будет уже не нужен ?
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08.05.2022 17:33 Ответить
вот что значит, хочешь хорошо - сделай сам
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08.05.2022 17:33 Ответить
То є супер. Погано лише одне. Вікіпедія пише що сонцепьок у них в кількості 15 штук до війни було. Їх знищили і захопили значно більше вже, а вони все є і є.
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08.05.2022 17:33 Ответить
а де ведеться рахунок знищених та захопленних "сонцепьоків"?
ну ка поділіться, будь ласка інформацією
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08.05.2022 17:38 Ответить
В 2018 на вооружении 72 системы ТОС-1А. Википедия еще тот источник.
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08.05.2022 17:56 Ответить
Не було їх в новинах більше десятка. Причому це сонцепьоки і буратіни разом. Хз в чому між ними різниця.

Були навіть відео роботи нашого буратіни. Їх віджали пару штук і кілька заряджальних машин із снарядами.
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08.05.2022 17:59 Ответить
маладцы...давай ешшо !
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08.05.2022 17:35 Ответить
Рускій *******, ГОРИ!
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08.05.2022 17:37 Ответить
та годі, поки нехай би й на нашій землі, аби побільше русні палили. Це справа хороша, зоч прибирати за ними й неприємно
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08.05.2022 17:38 Ответить
попали таки в фошиздов.
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08.05.2022 17:39 Ответить
Нарешті знайшли.
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08.05.2022 18:03 Ответить
Вот так бы всегда
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08.05.2022 17:40 Ответить
Я думаю это наши их из трофейного заху@рили и чтобы инфу не выдавать пишут что автогол
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08.05.2022 17:41 Ответить
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08.05.2022 17:42 Ответить
Ні. Не думаю. Їм забагато спірту видають.
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08.05.2022 18:05 Ответить
Легион однако..
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08.05.2022 17:42 Ответить
І це як раз той випадок коли кацапам не треба мішати а тільки підбадьорить
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08.05.2022 17:43 Ответить
Служити в радянській, а тепер в кацапській армії, може лише дурень Дуже важко, навіть маючи одну звивину в голові яку фуражкою надавило!, не помітити що життя військовослужбовця не вартує нічого. Ну от зовсім нічого. Недавно послухав їх генерала Мізицєва. Це взагалі якийсь скажений мудило з садистично-маніакальними схильностями...
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08.05.2022 17:43 Ответить
Мизинцев - уроженец Вологодской области. Ему 59 лет. Учился в Киевском высшем общевойсковом командном училище. «Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года. Это он предписывал бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города».
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08.05.2022 17:52 Ответить
Конфлікт між бурятами та кадирівцями з використанням важкої техніки...
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08.05.2022 17:44 Ответить
Це дивлячись з якого місця руки ростуть...
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08.05.2022 17:50 Ответить
Запросто. Френдлі фаер, дружній вогонь. Не вперше
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08.05.2022 17:52 Ответить
У него дальность 3.5 км.навряд ли на таком расстоянии можно ,что то перепутать, хотя в принципе можно напутать с выдвижением на позицию , тупо не доехать 1 км
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08.05.2022 18:15 Ответить
У русских дикарей все возможно.
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08.05.2022 19:24 Ответить
Зачётный глум от батальона) А оркам только словами Шарикова: "Желаю, чтобы все!".
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08.05.2022 17:48 Ответить
скоро буряты начнут москвичей мочить
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08.05.2022 17:53 Ответить
Це просто празднік какой то.
На фото схоже новий кацапський Т 90
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08.05.2022 18:04 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над рашистами .
Слава Героям ! Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.05.2022 18:08 Ответить
бувають же герої і на расєі,
хтось би так з х!йлом зробив
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08.05.2022 18:10 Ответить
Это называется дружественный огонь.
Благодатным огонек оказался.
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08.05.2022 18:15 Ответить
Какой же хлам этот солнцепек. С его дальностью и взрывоопасностью при подбитии его нигде невозможно использовать. К нему никто ближе 300м не подойдет, так как при детонации БК убьет своих, кто не надел какую-то защиту легких на голову.

Но вот пригодился, жареной орчатинки для местных тварын всегда пожалуйста выдавать.
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08.05.2022 18:23 Ответить
Сам он хлам. Но снарядов раздайте тем парням, которые орков из самодельных дронов гранатами мочит. И предупредите их чтобы бросили с 500 м или выше, чтобы дрона не загубыть.
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08.05.2022 21:56 Ответить
Воїни якщо бачите колону в якій іде сонцепьок його першим гатвть від детонації в радіусі 250 метрів все сгорить і сдетонує
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08.05.2022 19:06 Ответить
зё мог бы их и наградить. Крестами деревянными. Страна должна знать (своих?) героев
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08.05.2022 19:19 Ответить
тут уж посмеялся вволю. ))))
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08.05.2022 19:20 Ответить
Как никогда фраза «дружеский огонь» приобрела прямой смысл.
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08.05.2022 19:25 Ответить
 
 