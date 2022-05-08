Окупанти з вогнемету "Солнцепек" завдали удару по своїх позиціях

Російські війська з вогнеметної системи "Солнцепек" вдарили по власних позиціях.

Про це у Facebook повідомляє 97 Піхотний батальйон 60-ої окремої піхотної бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво 97 Піхотного батальйона висловлює своє задоволення діями російських окупантів, які сьогодні, 8 травня 2022 року, використовуючи на Запоріжському напрямку важку вогнеметну систему "Солнцепек", застосували її проти своїх позицій та фактично випалили рашистських окупантів з української землі. Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримаються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження - паліть себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді!

А наш 97-ий Піхотний батальйон продовжує знищувати окупантів на українській земли тримаючи оборону та виконуючи накази керівництва. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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