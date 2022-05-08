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Новини Війна
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Окупанти з вогнемету "Солнцепек" завдали удару по своїх позиціях

рф,техніка

Російські війська з вогнеметної системи "Солнцепек" вдарили по власних позиціях.

Про це у Facebook повідомляє 97 Піхотний батальйон 60-ої окремої піхотної бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво 97 Піхотного батальйона висловлює своє задоволення діями російських окупантів, які сьогодні, 8 травня 2022 року, використовуючи на Запоріжському напрямку важку вогнеметну систему "Солнцепек", застосували її проти своїх позицій та фактично випалили рашистських окупантів з української землі. Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримаються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження - паліть себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді!

А наш 97-ий Піхотний батальйон продовжує знищувати окупантів на українській земли тримаючи оборону та виконуючи накази керівництва. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ йдуть у контрнаступ на Запорізькому напрямку, - ОВА

Автор: 

ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+55
И когда завтра конашенков скажет, что российской артиллерией уничтожено три тысячи нацистов, то частично будет прав. Дивные дела
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08.05.2022 17:30 Відповісти
+23
Автогол!
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08.05.2022 17:32 Відповісти
+22
Орцепек
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08.05.2022 17:32 Відповісти
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08.05.2022 17:30 Відповісти
рукожопі
на граблі по два рази наступають:

https://t.me/glavredinfo/35595
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08.05.2022 17:32 Відповісти
И когда завтра конашенков скажет, что российской артиллерией уничтожено три тысячи нацистов, то частично будет прав. Дивные дела
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08.05.2022 17:30 Відповісти
иногда желания исполняются дивным способом
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08.05.2022 17:35 Відповісти
у меня был коммент на Цензоре, что москва будет спалена в очередной исторический раз, ну она на следующий день сгорела, но не та(
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08.05.2022 17:38 Відповісти
получается ты все это сделал? Слава не давит? Клоун.
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08.05.2022 18:56 Відповісти
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08.05.2022 19:31 Відповісти
ну совет байрактар по кораблям применить тоже от меня был, хотя его сразу раскритиковали, типо тяжелые ракеты надо, чтобы такое потопить...
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08.05.2022 19:33 Відповісти
Патерьнет, только отрицательные находки.
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08.05.2022 18:36 Відповісти
як це прекрасно)
більше, більше таких досягнень, кацапи!
якраз дивлюся інтерв'ю з Христо Грозєвим, розказує, що friendly fire - візитна картка їх гімнокомандуючого дворнікова
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08.05.2022 17:32 Відповісти
Автогол!
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08.05.2022 17:32 Відповісти
Орцепек
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08.05.2022 17:32 Відповісти
ОркоПек
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08.05.2022 18:23 Відповісти
Я так понял солярий им будет уже не нужен ?
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08.05.2022 17:33 Відповісти
вот что значит, хочешь хорошо - сделай сам
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08.05.2022 17:33 Відповісти
То є супер. Погано лише одне. Вікіпедія пише що сонцепьок у них в кількості 15 штук до війни було. Їх знищили і захопили значно більше вже, а вони все є і є.
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08.05.2022 17:33 Відповісти
а де ведеться рахунок знищених та захопленних "сонцепьоків"?
ну ка поділіться, будь ласка інформацією
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08.05.2022 17:38 Відповісти
В 2018 на вооружении 72 системы ТОС-1А. Википедия еще тот источник.
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08.05.2022 17:56 Відповісти
Не було їх в новинах більше десятка. Причому це сонцепьоки і буратіни разом. Хз в чому між ними різниця.

Були навіть відео роботи нашого буратіни. Їх віджали пару штук і кілька заряджальних машин із снарядами.
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08.05.2022 17:59 Відповісти
маладцы...давай ешшо !
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08.05.2022 17:35 Відповісти
Рускій *******, ГОРИ!
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08.05.2022 17:37 Відповісти
та годі, поки нехай би й на нашій землі, аби побільше русні палили. Це справа хороша, зоч прибирати за ними й неприємно
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08.05.2022 17:38 Відповісти
попали таки в фошиздов.
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08.05.2022 17:39 Відповісти
Нарешті знайшли.
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08.05.2022 18:03 Відповісти
Вот так бы всегда
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08.05.2022 17:40 Відповісти
Я думаю это наши их из трофейного заху@рили и чтобы инфу не выдавать пишут что автогол
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08.05.2022 17:41 Відповісти
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08.05.2022 17:42 Відповісти
Ні. Не думаю. Їм забагато спірту видають.
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08.05.2022 18:05 Відповісти
Легион однако..
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08.05.2022 17:42 Відповісти
І це як раз той випадок коли кацапам не треба мішати а тільки підбадьорить
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08.05.2022 17:43 Відповісти
Служити в радянській, а тепер в кацапській армії, може лише дурень Дуже важко, навіть маючи одну звивину в голові яку фуражкою надавило!, не помітити що життя військовослужбовця не вартує нічого. Ну от зовсім нічого. Недавно послухав їх генерала Мізицєва. Це взагалі якийсь скажений мудило з садистично-маніакальними схильностями...
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08.05.2022 17:43 Відповісти
Мизинцев - уроженец Вологодской области. Ему 59 лет. Учился в Киевском высшем общевойсковом командном училище. «Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года. Это он предписывал бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города».
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08.05.2022 17:52 Відповісти
Конфлікт між бурятами та кадирівцями з використанням важкої техніки...
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08.05.2022 17:44 Відповісти
Це дивлячись з якого місця руки ростуть...
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08.05.2022 17:50 Відповісти
Запросто. Френдлі фаер, дружній вогонь. Не вперше
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08.05.2022 17:52 Відповісти
У него дальность 3.5 км.навряд ли на таком расстоянии можно ,что то перепутать, хотя в принципе можно напутать с выдвижением на позицию , тупо не доехать 1 км
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08.05.2022 18:15 Відповісти
У русских дикарей все возможно.
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08.05.2022 19:24 Відповісти
Зачётный глум от батальона) А оркам только словами Шарикова: "Желаю, чтобы все!".
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08.05.2022 17:48 Відповісти
скоро буряты начнут москвичей мочить
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08.05.2022 17:53 Відповісти
Це просто празднік какой то.
На фото схоже новий кацапський Т 90
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08.05.2022 18:04 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над рашистами .
Слава Героям ! Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.05.2022 18:08 Відповісти
бувають же герої і на расєі,
хтось би так з х!йлом зробив
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08.05.2022 18:10 Відповісти
Это называется дружественный огонь.
Благодатным огонек оказался.
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08.05.2022 18:15 Відповісти
Какой же хлам этот солнцепек. С его дальностью и взрывоопасностью при подбитии его нигде невозможно использовать. К нему никто ближе 300м не подойдет, так как при детонации БК убьет своих, кто не надел какую-то защиту легких на голову.

Но вот пригодился, жареной орчатинки для местных тварын всегда пожалуйста выдавать.
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08.05.2022 18:23 Відповісти
Сам он хлам. Но снарядов раздайте тем парням, которые орков из самодельных дронов гранатами мочит. И предупредите их чтобы бросили с 500 м или выше, чтобы дрона не загубыть.
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08.05.2022 21:56 Відповісти
Воїни якщо бачите колону в якій іде сонцепьок його першим гатвть від детонації в радіусі 250 метрів все сгорить і сдетонує
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08.05.2022 19:06 Відповісти
зё мог бы их и наградить. Крестами деревянными. Страна должна знать (своих?) героев
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08.05.2022 19:19 Відповісти
тут уж посмеялся вволю. ))))
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08.05.2022 19:20 Відповісти
Как никогда фраза «дружеский огонь» приобрела прямой смысл.
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08.05.2022 19:25 Відповісти
 
 