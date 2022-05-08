Окупанти з вогнемету "Солнцепек" завдали удару по своїх позиціях
Російські війська з вогнеметної системи "Солнцепек" вдарили по власних позиціях.
Про це у Facebook повідомляє 97 Піхотний батальйон 60-ої окремої піхотної бригади, передає Цензор.НЕТ.
"Керівництво 97 Піхотного батальйона висловлює своє задоволення діями російських окупантів, які сьогодні, 8 травня 2022 року, використовуючи на Запоріжському напрямку важку вогнеметну систему "Солнцепек", застосували її проти своїх позицій та фактично випалили рашистських окупантів з української землі. Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримаються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження - паліть себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді!
А наш 97-ий Піхотний батальйон продовжує знищувати окупантів на українській земли тримаючи оборону та виконуючи накази керівництва. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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на граблі по два рази наступають:
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більше, більше таких досягнень, кацапи!
якраз дивлюся інтерв'ю з Христо Грозєвим, розказує, що friendly fire - візитна картка їх гімнокомандуючого дворнікова
ну ка поділіться, будь ласка інформацією
Були навіть відео роботи нашого буратіни. Їх віджали пару штук і кілька заряджальних машин із снарядами.
На фото схоже новий кацапський Т 90
Слава Героям ! Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
хтось би так з х!йлом зробив
Благодатным огонек оказался.
Но вот пригодился, жареной орчатинки для местных тварын всегда пожалуйста выдавать.