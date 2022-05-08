Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Стортинга Норвегии Масудом Гарахани, посетившим нашу страну с визитом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"Рад нашей встрече. Благодарен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за возможность выступить в вашем парламенте", - обратился глава государства к собеседнику.

Зеленский также выразил благодарность норвежскому обществу за поддержку народа Украины с первого дня войны за свою свободу.

Со своей стороны Масуд Гарахани отметил, что для него честь посетить Украину. Он подчеркнул, что речь Зеленского в Стортинге была исторической.

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"Сегодня моя страна как раз празднует день, когда нам удалось вернуть свою демократию и независимость после Второй мировой войны. К сожалению, ваша страна сегодня снова проходит через агрессию и насилие", – заметил президент Стортинга Норвегии.

Масуд Гарахани рассказал, что был глубоко поражен последствиями российской оккупации, которые увидел в Ирпене и Буче Киевской области.

"Я хочу подтвердить вам, что Норвегия всегда стоит рядом с Украиной", – сказал он.

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Стороны обсудили укрепление поддержки безопасности Украины со стороны Норвегии. Глава государства поблагодарил за решение Норвегии передать Украине оборонное вооружение и его практическую реализацию.

В ходе встречи Зеленский и Гарахани обсудили подходы к дальнейшему усилению санкций против России. Также стороны затронули вопрос о возможности взаимодействия в сфере энергетической безопасности.

Президент отметил финансовую поддержку Украины со стороны Норвегии и гуманитарную помощь, а также пригласил принять участие в восстановлении нашей страны.