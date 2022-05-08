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Зеленский провел встречу с президентом Стортинга Норвегии Масудом Гарахани

масуд,норвегія,гарахані

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Стортинга Норвегии Масудом Гарахани, посетившим нашу страну с визитом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"Рад нашей встрече. Благодарен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за возможность выступить в вашем парламенте", - обратился глава государства к собеседнику.

Зеленский также выразил благодарность норвежскому обществу за поддержку народа Украины с первого дня войны за свою свободу.

Со своей стороны Масуд Гарахани отметил, что для него честь посетить Украину. Он подчеркнул, что речь Зеленского в Стортинге была исторической.

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"Сегодня моя страна как раз празднует день, когда нам удалось вернуть свою демократию и независимость после Второй мировой войны. К сожалению, ваша страна сегодня снова проходит через агрессию и насилие", – заметил президент Стортинга Норвегии.

Масуд Гарахани рассказал, что был глубоко поражен последствиями российской оккупации, которые увидел в Ирпене и Буче Киевской области.

"Я хочу подтвердить вам, что Норвегия всегда стоит рядом с Украиной", – сказал он.

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Стороны обсудили укрепление поддержки безопасности Украины со стороны Норвегии. Глава государства поблагодарил за решение Норвегии передать Украине оборонное вооружение и его практическую реализацию.

В ходе встречи Зеленский и Гарахани обсудили подходы к дальнейшему усилению санкций против России. Также стороны затронули вопрос о возможности взаимодействия в сфере энергетической безопасности.

Президент отметил финансовую поддержку Украины со стороны Норвегии и гуманитарную помощь, а также пригласил принять участие в восстановлении нашей страны.

визит (3110) Норвегия (712)


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Топ комментарии
+13
ВСУ начали контрнаступление в Запорожской области, ожидаются хорошие новости
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08.05.2022 20:20 Ответить
+12
Справжній вікінг)))))
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08.05.2022 20:21 Ответить
+10
Президент тинга Норвегии Масуд Гарахани....****, шо я щойно прочитав?
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08.05.2022 20:19 Ответить
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Президент тинга Норвегии Масуд Гарахани....****, шо я щойно прочитав?
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08.05.2022 20:19 Ответить
Справжній вікінг)))))
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08.05.2022 20:21 Ответить
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08.05.2022 20:23 Ответить
В сравнении со Столтенбергом он викинг.
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08.05.2022 20:35 Ответить
не важно какого цвета кошка
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08.05.2022 20:41 Ответить
Главное не потерять свою местную культуру через 100-200 лет.
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08.05.2022 20:51 Ответить
Судячи з прізвища, Масуд Гарахані є етнічним іранцем, або афганцем (пуштуном).
Норвежці з норвезькими прапорцями...

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08.05.2022 20:32 Ответить
Так вот они какие, потомки настоящих викингов.....
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08.05.2022 20:34 Ответить
собирали раз грибы в Норвегии, дикая глушь, и вдруг выплыли вот такие белокурые бестии. я вообше охренел.
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08.05.2022 20:44 Ответить
Последствия европейской мультикультуры. Как говорил Каддафи: Арабская матка победит мир.
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08.05.2022 20:42 Ответить
Це казав алжірський диктатор Хуарі Бумедьєн.
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08.05.2022 21:32 Ответить
Погуглив, - так, він іранець. Народився у Тегерані.

https://en.wikipedia.org/wiki/Masud_Gharahkhani
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08.05.2022 20:44 Ответить
иранцы есть очень толковые
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08.05.2022 20:45 Ответить
Для мене найдостойніший іранець, - Омар Хайям.

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08.05.2022 20:59 Ответить
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08.05.2022 22:41 Ответить
Женщины просто ужасные. Не зря одежда до пола. И паранджа бы тоже не помешала.
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08.05.2022 20:53 Ответить
Он этнический Азербайджанец (в Иране живут около 30-40 миллион азербайджанцев, почти половина население ирана) Гарахани--- гара (черный) хан -хан как карабах (мы карабах называем гарабаг)
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08.05.2022 21:42 Ответить
Да задрали уже они тут своим расизмом! Да, первый раз когда на улицах Осло видишь негра и китайца среднего школьного возраста, балакающих по-норвежски, ещё как-то немного клинит. Но привыкаешь. Все мы, в конце концов, понаехали.
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08.05.2022 21:53 Ответить
По состоянию на 2021 год, 74,77 % населения Норвегии составляли этнические https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%86%D1%8B норвежцы , а 1 360 175 человек (25,23 %) - иммигранты и их потомки (иммигранты в первом поколении, либо с одним или двумя родителями иностранного происхождения).https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-auto-22 [22] Среди иностранцев 40 % составляли переселенцы из Европы (больше всего поляки, литовцы, албанцы), Северной Америки и Австралии. Остальные 60 % - из Азии и Африки (сомалийцы, арабы, пакистанцы, вьетнамцы, филиппинцы, шри-ланкийцы).
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08.05.2022 20:37 Ответить
Можно ожидать гетерозис в потомстве, как на Ямайке.
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08.05.2022 20:55 Ответить
да все вы правильно прочитали-какой то пак скорее всего ("друг" Брейвика наверное)
Куда европа катится .........
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08.05.2022 20:49 Ответить
А то нічого що Максім Ак-Мурза, пишучи з США і (якщо не "заробітчанин") є постійним резидентом або громадянином США?
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08.05.2022 20:56 Ответить
Нет, тут как раз все норм. Тут почти все понаехавшие. А мы понаехали еще когда ***** бегал в лакеях у Собчака, а Наполеон Боневтик развлекал русню по саунах.
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08.05.2022 22:43 Ответить
У почесній варті біля королевського палацу у Осло бачив китайця. А у такий же варті у Стокгольму - негрітоску...перепрошую, афрошведку)))))))))))))))

o tempora! o mores!
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08.05.2022 22:59 Ответить
Що ж ви забули у Мексиці з такою "тривожністю" від представників інших рас..?
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08.05.2022 23:16 Ответить
Зеленский ввел новую моду для одежды официальных визитов))
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08.05.2022 20:20 Ответить
А ви продайте свою футболку за 100 штук. Слабо?
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08.05.2022 20:25 Ответить
А почем "сваты" на стране-помойке продаются?
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08.05.2022 20:35 Ответить
ВСУ начали контрнаступление в Запорожской области, ожидаются хорошие новости
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08.05.2022 20:20 Ответить
LOL...
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08.05.2022 20:21 Ответить
Це норвезький Стефанчук - голова верховної ради Норвегії.
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08.05.2022 20:33 Ответить
Зеленський косить під Фіделя
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08.05.2022 20:40 Ответить
..ля!!! А я все дивлюся і думаю кого він мені нагадує!! )))
А хто тоді буде Ернесто Гевара де ла Серна? Стефанчук? ))
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08.05.2022 21:29 Ответить
Соскин правду говорит https://www.youtube.com/watch?v=QdJF3UCmHoU
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08.05.2022 20:47 Ответить
 
 