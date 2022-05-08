Зеленский провел встречу с президентом Стортинга Норвегии Масудом Гарахани
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Стортинга Норвегии Масудом Гарахани, посетившим нашу страну с визитом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.
"Рад нашей встрече. Благодарен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за возможность выступить в вашем парламенте", - обратился глава государства к собеседнику.
Зеленский также выразил благодарность норвежскому обществу за поддержку народа Украины с первого дня войны за свою свободу.
Со своей стороны Масуд Гарахани отметил, что для него честь посетить Украину. Он подчеркнул, что речь Зеленского в Стортинге была исторической.
"Сегодня моя страна как раз празднует день, когда нам удалось вернуть свою демократию и независимость после Второй мировой войны. К сожалению, ваша страна сегодня снова проходит через агрессию и насилие", – заметил президент Стортинга Норвегии.
Масуд Гарахани рассказал, что был глубоко поражен последствиями российской оккупации, которые увидел в Ирпене и Буче Киевской области.
"Я хочу подтвердить вам, что Норвегия всегда стоит рядом с Украиной", – сказал он.
Стороны обсудили укрепление поддержки безопасности Украины со стороны Норвегии. Глава государства поблагодарил за решение Норвегии передать Украине оборонное вооружение и его практическую реализацию.
В ходе встречи Зеленский и Гарахани обсудили подходы к дальнейшему усилению санкций против России. Также стороны затронули вопрос о возможности взаимодействия в сфере энергетической безопасности.
Президент отметил финансовую поддержку Украины со стороны Норвегии и гуманитарную помощь, а также пригласил принять участие в восстановлении нашей страны.
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Норвежці з норвезькими прапорцями...
https://en.wikipedia.org/wiki/Masud_Gharahkhani
Куда европа катится .........
o tempora! o mores!
А хто тоді буде Ернесто Гевара де ла Серна? Стефанчук? ))