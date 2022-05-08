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Зеленський провів зустріч із президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані

масуд,норвегія,гарахані

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані, який відвідав нашу країну з візитом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"Радий нашій зустрічі. Вдячний за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за можливість виступити у вашому парламенті", – звернувся глава держави до співрозмовника.

Зеленський також висловив подяку норвезькому суспільству за підтримку народу України з першого дня війни за свою свободу.

Зі свого боку Масуд Гарахані зазначив, що для нього – честь відвідати Україну. Він наголосив, що промова Зеленського в Стортингу була історичною.

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"Сьогодні моя країна якраз святкує день, коли нам вдалося повернути свою демократію й незалежність після Другої світової війни. На жаль, ваша країна сьогодні знову проходить через агресію й насильство", – зауважив президент Стортингу Норвегії.

Масуд Гарахані розповів, що був глибоко вражений наслідками російської окупації, які побачив в Ірпені та Бучі на Київщині.

"Я хочу підтвердити вам, що Норвегія завжди стоїть поруч з Україною", – сказав він.

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Сторони обговорили зміцнення безпекової підтримки України з боку Норвегії. Глава держави подякував за рішення Норвегії про передачу Україні оборонного озброєння та його практичну реалізацію.

Під час зустрічі Зеленський і Гарахані обговорили підходи до подальшого зміцнення санкцій проти Росії. Також сторони торкнулися питання можливості взаємодії у сфері енергетичної безпеки.

Президент відзначив фінансову підтримку України з боку Норвегії та гуманітарну допомогу, а також запросив долучитися до відбудови нашої країни.

Автор: 

візит (1613) Норвегія (784)


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Топ коментарі
+13
ВСУ начали контрнаступление в Запорожской области, ожидаются хорошие новости
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08.05.2022 20:20 Відповісти
+12
Справжній вікінг)))))
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08.05.2022 20:21 Відповісти
+10
Президент тинга Норвегии Масуд Гарахани....****, шо я щойно прочитав?
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08.05.2022 20:19 Відповісти
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Президент тинга Норвегии Масуд Гарахани....****, шо я щойно прочитав?
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08.05.2022 20:19 Відповісти
Справжній вікінг)))))
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08.05.2022 20:21 Відповісти
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08.05.2022 20:23 Відповісти
В сравнении со Столтенбергом он викинг.
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08.05.2022 20:35 Відповісти
не важно какого цвета кошка
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08.05.2022 20:41 Відповісти
Главное не потерять свою местную культуру через 100-200 лет.
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08.05.2022 20:51 Відповісти
Судячи з прізвища, Масуд Гарахані є етнічним іранцем, або афганцем (пуштуном).
Норвежці з норвезькими прапорцями...

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08.05.2022 20:32 Відповісти
Так вот они какие, потомки настоящих викингов.....
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08.05.2022 20:34 Відповісти
собирали раз грибы в Норвегии, дикая глушь, и вдруг выплыли вот такие белокурые бестии. я вообше охренел.
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08.05.2022 20:44 Відповісти
Последствия европейской мультикультуры. Как говорил Каддафи: Арабская матка победит мир.
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08.05.2022 20:42 Відповісти
Це казав алжірський диктатор Хуарі Бумедьєн.
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08.05.2022 21:32 Відповісти
Погуглив, - так, він іранець. Народився у Тегерані.

https://en.wikipedia.org/wiki/Masud_Gharahkhani
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08.05.2022 20:44 Відповісти
иранцы есть очень толковые
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08.05.2022 20:45 Відповісти
Для мене найдостойніший іранець, - Омар Хайям.

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08.05.2022 20:59 Відповісти
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08.05.2022 22:41 Відповісти
Женщины просто ужасные. Не зря одежда до пола. И паранджа бы тоже не помешала.
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08.05.2022 20:53 Відповісти
Он этнический Азербайджанец (в Иране живут около 30-40 миллион азербайджанцев, почти половина население ирана) Гарахани--- гара (черный) хан -хан как карабах (мы карабах называем гарабаг)
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08.05.2022 21:42 Відповісти
Да задрали уже они тут своим расизмом! Да, первый раз когда на улицах Осло видишь негра и китайца среднего школьного возраста, балакающих по-норвежски, ещё как-то немного клинит. Но привыкаешь. Все мы, в конце концов, понаехали.
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08.05.2022 21:53 Відповісти
По состоянию на 2021 год, 74,77 % населения Норвегии составляли этнические https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%86%D1%8B норвежцы , а 1 360 175 человек (25,23 %) - иммигранты и их потомки (иммигранты в первом поколении, либо с одним или двумя родителями иностранного происхождения).https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-auto-22 [22] Среди иностранцев 40 % составляли переселенцы из Европы (больше всего поляки, литовцы, албанцы), Северной Америки и Австралии. Остальные 60 % - из Азии и Африки (сомалийцы, арабы, пакистанцы, вьетнамцы, филиппинцы, шри-ланкийцы).
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08.05.2022 20:37 Відповісти
Можно ожидать гетерозис в потомстве, как на Ямайке.
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08.05.2022 20:55 Відповісти
да все вы правильно прочитали-какой то пак скорее всего ("друг" Брейвика наверное)
Куда европа катится .........
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08.05.2022 20:49 Відповісти
А то нічого що Максім Ак-Мурза, пишучи з США і (якщо не "заробітчанин") є постійним резидентом або громадянином США?
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08.05.2022 20:56 Відповісти
Нет, тут как раз все норм. Тут почти все понаехавшие. А мы понаехали еще когда ***** бегал в лакеях у Собчака, а Наполеон Боневтик развлекал русню по саунах.
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08.05.2022 22:43 Відповісти
У почесній варті біля королевського палацу у Осло бачив китайця. А у такий же варті у Стокгольму - негрітоску...перепрошую, афрошведку)))))))))))))))

o tempora! o mores!
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08.05.2022 22:59 Відповісти
Що ж ви забули у Мексиці з такою "тривожністю" від представників інших рас..?
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08.05.2022 23:16 Відповісти
Зеленский ввел новую моду для одежды официальных визитов))
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08.05.2022 20:20 Відповісти
А ви продайте свою футболку за 100 штук. Слабо?
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08.05.2022 20:25 Відповісти
А почем "сваты" на стране-помойке продаются?
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08.05.2022 20:35 Відповісти
ВСУ начали контрнаступление в Запорожской области, ожидаются хорошие новости
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08.05.2022 20:20 Відповісти
LOL...
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08.05.2022 20:21 Відповісти
Це норвезький Стефанчук - голова верховної ради Норвегії.
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08.05.2022 20:33 Відповісти
Зеленський косить під Фіделя
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08.05.2022 20:40 Відповісти
..ля!!! А я все дивлюся і думаю кого він мені нагадує!! )))
А хто тоді буде Ернесто Гевара де ла Серна? Стефанчук? ))
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08.05.2022 21:29 Відповісти
Соскин правду говорит https://www.youtube.com/watch?v=QdJF3UCmHoU
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08.05.2022 20:47 Відповісти
 
 