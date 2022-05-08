Зеленський провів зустріч із президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані, який відвідав нашу країну з візитом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
"Радий нашій зустрічі. Вдячний за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за можливість виступити у вашому парламенті", – звернувся глава держави до співрозмовника.
Зеленський також висловив подяку норвезькому суспільству за підтримку народу України з першого дня війни за свою свободу.
Зі свого боку Масуд Гарахані зазначив, що для нього – честь відвідати Україну. Він наголосив, що промова Зеленського в Стортингу була історичною.
"Сьогодні моя країна якраз святкує день, коли нам вдалося повернути свою демократію й незалежність після Другої світової війни. На жаль, ваша країна сьогодні знову проходить через агресію й насильство", – зауважив президент Стортингу Норвегії.
Масуд Гарахані розповів, що був глибоко вражений наслідками російської окупації, які побачив в Ірпені та Бучі на Київщині.
"Я хочу підтвердити вам, що Норвегія завжди стоїть поруч з Україною", – сказав він.
Сторони обговорили зміцнення безпекової підтримки України з боку Норвегії. Глава держави подякував за рішення Норвегії про передачу Україні оборонного озброєння та його практичну реалізацію.
Під час зустрічі Зеленський і Гарахані обговорили підходи до подальшого зміцнення санкцій проти Росії. Також сторони торкнулися питання можливості взаємодії у сфері енергетичної безпеки.
Президент відзначив фінансову підтримку України з боку Норвегії та гуманітарну допомогу, а також запросив долучитися до відбудови нашої країни.
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Норвежці з норвезькими прапорцями...
https://en.wikipedia.org/wiki/Masud_Gharahkhani
Куда европа катится .........
o tempora! o mores!
А хто тоді буде Ернесто Гевара де ла Серна? Стефанчук? ))