Зеленський провів зустріч із президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані, який відвідав нашу країну з візитом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"Радий нашій зустрічі. Вдячний за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за можливість виступити у вашому парламенті", – звернувся глава держави до співрозмовника.

Зеленський також висловив подяку норвезькому суспільству за підтримку народу України з першого дня війни за свою свободу.

Зі свого боку Масуд Гарахані зазначив, що для нього – честь відвідати Україну. Він наголосив, що промова Зеленського в Стортингу була історичною.

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"Сьогодні моя країна якраз святкує день, коли нам вдалося повернути свою демократію й незалежність після Другої світової війни. На жаль, ваша країна сьогодні знову проходить через агресію й насильство", – зауважив президент Стортингу Норвегії.

Масуд Гарахані розповів, що був глибоко вражений наслідками російської окупації, які побачив в Ірпені та Бучі на Київщині.

"Я хочу підтвердити вам, що Норвегія завжди стоїть поруч з Україною", – сказав він.

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Сторони обговорили зміцнення безпекової підтримки України з боку Норвегії. Глава держави подякував за рішення Норвегії про передачу Україні оборонного озброєння та його практичну реалізацію.

Під час зустрічі Зеленський і Гарахані обговорили підходи до подальшого зміцнення санкцій проти Росії. Також сторони торкнулися питання можливості взаємодії у сфері енергетичної безпеки.

Президент відзначив фінансову підтримку України з боку Норвегії та гуманітарну допомогу, а також запросив долучитися до відбудови нашої країни.