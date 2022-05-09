"Нашему государству не удалось защитить Мариуполь, нашу подготовку саботировали официальные представители", – офицер "Азова" Самойленко
Украинские защитники из полка "Азов" рассказали, что не получили новое оружие и поддержку от государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко.
"Нашему государству не удалось защитить Мариуполь. Мы видели, что ситуация становится критичной, мы решили остаться здесь, чтобы защищать Мариуполь. Это решение было принято, потому что никто не мог этого сделать".
Эта война началась не 24 февраля, мы это постоянно говорили. Нашу подготовку саботировали официальные представители. Мы знали, что большая война с Россией начнется. Мы готовились, как могли – профессиональная подготовка, амуниция.
Мы не получили ни одного "Джавелина", никакого нового оружия, нового транспортного средства. Мы не получили никакой поддержки. Мы остались одни.
Мы оставались одни в течение последних 8 лет. Никто не ожидал, что мы продержимся так долго", – сказал он.
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Марік 21:20 8.05
- хлопці ПП на позиціях
- перемовини сьогодні ні до чого не привели
- постійні обстріли та бомбардування
З.І. Верещучка - кончена мразіна (це вже від мене персонально, після розмови з хлопцями). Вибачте, без деталей.
@egorhmelnickiy7
Читайте прикол. Я был в **** минут 7.
Социологический опрос в Киеве. "Кому вы больже всего доверяете?" 1,2 мая.
Результаты.
ПЦУ-78,5%,
ЗСУ - 87,3%.
Полк "Азов" - 111,7%!
Говорю, что за чушь?
А мне отвечают: "За "Азов" по пять, семь крестиков ставили!