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Новости Война
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"Нашему государству не удалось защитить Мариуполь, нашу подготовку саботировали официальные представители", – офицер "Азова" Самойленко

самойленко

Украинские защитники из полка "Азов" рассказали, что не получили новое оружие и поддержку от государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко.

"Нашему государству не удалось защитить Мариуполь. Мы видели, что ситуация становится критичной, мы решили остаться здесь, чтобы защищать Мариуполь. Это решение было принято, потому что никто не мог этого сделать".

Эта война началась не 24 февраля, мы это постоянно говорили. Нашу подготовку саботировали официальные представители. Мы знали, что большая война с Россией начнется. Мы готовились, как могли – профессиональная подготовка, амуниция.

Мы не получили ни одного "Джавелина", никакого нового оружия, нового транспортного средства. Мы не получили никакой поддержки. Мы остались одни.

Мы оставались одни в течение последних 8 лет. Никто не ожидал, что мы продержимся так долго", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полк "Азов" уничтожил в Мариуполе 2,5 тыс. российских оккупантов, - офицер управления разведки Самойленко

Автор: 

Азов (801)


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Топ комментарии
+88
No time to DIY@boomych

Марік 21:20 8.05
- хлопці ПП на позиціях
- перемовини сьогодні ні до чого не привели
- постійні обстріли та бомбардування

З.І. Верещучка - кончена мразіна (це вже від мене персонально, після розмови з хлопцями). Вибачте, без деталей.
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08.05.2022 23:15 Ответить
+86
Егор

@egorhmelnickiy7

Читайте прикол. Я был в **** минут 7.
Социологический опрос в Киеве. "Кому вы больже всего доверяете?" 1,2 мая.
Результаты.
ПЦУ-78,5%,

ЗСУ - 87,3%.

Полк "Азов" - 111,7%!

Говорю, что за чушь?
А мне отвечают: "За "Азов" по пять, семь крестиков ставили!
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08.05.2022 23:15 Ответить
+76
Верещучка РАШИСТКА, людина суркова. Денісова- РАШИСТКА - совкова риговська бабулька... яка перемога може бути... там єлдаки агрохімії зрадоляки обдристовичі всі ригоанали і рашисти!
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08.05.2022 23:19 Ответить
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Чому всі забувають, що саме Азов і Нац. корпус Білецького привів Зеленського до влади.
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09.05.2022 11:53 Ответить
Нуу всі бачили як *зелень*керувала країною,так же керують і обороною,спасає те що люди на своїх жилах витягують цю ситуацію.
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09.05.2022 12:02 Ответить
Ця заява тільки підтверджує що країною керують випадкові люди які розраховували і розраховують на "договорітся гдє то по средінє", а отримавши "холодний мир" як найшвидше втекти з країни.
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09.05.2022 12:09 Ответить
Клоунів треба гнати від влади...
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09.05.2022 13:38 Ответить
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