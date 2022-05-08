"Нашій державі не вдалося захистити Маріуполь, нашу підготовку саботували офіційні представники", - офіцер "Азова" Самойленко

Українські захисники з полку "Азов" розповіли, що не отримали нової зброї та підтримки від держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко.

"Нашій державі не вдалося захистити Маріуполь. Ми бачили, що ситуація стає критичною, ми вирішили залишитися тут, щоб захищати Маріуполь. Це рішення було ухвалено, тому що ніхто не міг цього зробити.

Ця війна почалась не 24 лютого, ми постійно це казали. Нашу підготовку саботували офіційні представники. Ми знали, що велика війна з Росією почнеться. Ми готувалися, як могли - професійна підготовка, амуніція.

Ми не отримали жодного "Джавеліна", ніякої нової зброї, нового транспортного засобу. Ми не отримали ніякої підтримки. Ми залишились одні.

Ми залишались одні протягом останніх 8 років. Ніхто не очікував, що ми протримаємось так довго", - сказав він.

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