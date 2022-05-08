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Новини Війна
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"Нашій державі не вдалося захистити Маріуполь, нашу підготовку саботували офіційні представники", - офіцер "Азова" Самойленко

самойленко

Українські захисники з полку "Азов" розповіли, що не отримали нової зброї та підтримки від держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко.

"Нашій державі не вдалося захистити Маріуполь. Ми бачили, що ситуація стає критичною, ми вирішили залишитися тут, щоб захищати Маріуполь. Це рішення було ухвалено, тому що ніхто не міг цього зробити.

Ця війна почалась не 24 лютого, ми постійно це казали. Нашу підготовку саботували офіційні представники. Ми знали, що велика війна з Росією почнеться. Ми готувалися, як могли - професійна підготовка, амуніція. 

Ми не отримали жодного "Джавеліна", ніякої нової зброї, нового транспортного засобу. Ми не отримали ніякої підтримки. Ми залишились одні. 

Ми залишались одні протягом останніх 8 років. Ніхто не очікував, що ми протримаємось так довго", - сказав він.

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Автор: 

Азов (785)


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Топ коментарі
+88
No time to DIY@boomych

Марік 21:20 8.05
- хлопці ПП на позиціях
- перемовини сьогодні ні до чого не привели
- постійні обстріли та бомбардування

З.І. Верещучка - кончена мразіна (це вже від мене персонально, після розмови з хлопцями). Вибачте, без деталей.
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08.05.2022 23:15 Відповісти
+86
Егор

@egorhmelnickiy7

Читайте прикол. Я был в **** минут 7.
Социологический опрос в Киеве. "Кому вы больже всего доверяете?" 1,2 мая.
Результаты.
ПЦУ-78,5%,

ЗСУ - 87,3%.

Полк "Азов" - 111,7%!

Говорю, что за чушь?
А мне отвечают: "За "Азов" по пять, семь крестиков ставили!
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08.05.2022 23:15 Відповісти
+76
Верещучка РАШИСТКА, людина суркова. Денісова- РАШИСТКА - совкова риговська бабулька... яка перемога може бути... там єлдаки агрохімії зрадоляки обдристовичі всі ригоанали і рашисти!
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08.05.2022 23:19 Відповісти
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Чому всі забувають, що саме Азов і Нац. корпус Білецького привів Зеленського до влади.
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09.05.2022 11:53 Відповісти
Нуу всі бачили як *зелень*керувала країною,так же керують і обороною,спасає те що люди на своїх жилах витягують цю ситуацію.
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09.05.2022 12:02 Відповісти
Ця заява тільки підтверджує що країною керують випадкові люди які розраховували і розраховують на "договорітся гдє то по средінє", а отримавши "холодний мир" як найшвидше втекти з країни.
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09.05.2022 12:09 Відповісти
Клоунів треба гнати від влади...
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09.05.2022 13:38 Відповісти
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