"Нашій державі не вдалося захистити Маріуполь, нашу підготовку саботували офіційні представники", - офіцер "Азова" Самойленко
Українські захисники з полку "Азов" розповіли, що не отримали нової зброї та підтримки від держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко.
"Нашій державі не вдалося захистити Маріуполь. Ми бачили, що ситуація стає критичною, ми вирішили залишитися тут, щоб захищати Маріуполь. Це рішення було ухвалено, тому що ніхто не міг цього зробити.
Ця війна почалась не 24 лютого, ми постійно це казали. Нашу підготовку саботували офіційні представники. Ми знали, що велика війна з Росією почнеться. Ми готувалися, як могли - професійна підготовка, амуніція.
Ми не отримали жодного "Джавеліна", ніякої нової зброї, нового транспортного засобу. Ми не отримали ніякої підтримки. Ми залишились одні.
Ми залишались одні протягом останніх 8 років. Ніхто не очікував, що ми протримаємось так довго", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Марік 21:20 8.05
- хлопці ПП на позиціях
- перемовини сьогодні ні до чого не привели
- постійні обстріли та бомбардування
З.І. Верещучка - кончена мразіна (це вже від мене персонально, після розмови з хлопцями). Вибачте, без деталей.
@egorhmelnickiy7
Читайте прикол. Я был в **** минут 7.
Социологический опрос в Киеве. "Кому вы больже всего доверяете?" 1,2 мая.
Результаты.
ПЦУ-78,5%,
ЗСУ - 87,3%.
Полк "Азов" - 111,7%!
Говорю, что за чушь?
А мне отвечают: "За "Азов" по пять, семь крестиков ставили!