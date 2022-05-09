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Новости Война
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Россияне нанесли удар четырьмя ракетами типа "Оникс" по Одесщине, - ОК "Південь"

бастіон

По Одесской области 9 мая нанесли удар четырьмя ракетами типа "Оникс". Их выпустили из комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в ОК "Південь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону", - сообщили в командовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На южном направлении уничтожен 51 оккупант, 2 РСЗО, ЗРК "Панцирь", 2 беспилотника и вертолет, - ОК "Південь"

Крым (26425) обстрел (27874) Одесская область (3640)


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Топ комментарии
+31
Автор идеи разминирования был чекист "козырь"
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09.05.2022 11:28 Ответить
+23
Рашисты поздравили так Одесских ветеранов с девятым мая.
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09.05.2022 11:25 Ответить
+21
ЯК ВОРОГИ ЗМОГЛИ ПРОЙТИ 120 КМ ДО ХЕРСОНА ЗА 4 ГОДИНИ, ЯКЩО ВСЕ БУЛО ЗАМІНОВАНО ЩЕ В 2014у ??! НА ЧИЇХ РУКАХ КРОВ МАРІУПОЛЬЦІВ ???
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09.05.2022 11:29 Ответить
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Зелена пліснява розмінувала Чонгар - ЗРАДНИКИ!!!
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09.05.2022 18:44 Ответить
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