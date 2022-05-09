Россияне нанесли удар четырьмя ракетами типа "Оникс" по Одесщине, - ОК "Південь"

По Одесской области 9 мая нанесли удар четырьмя ракетами типа "Оникс". Их выпустили из комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в ОК "Південь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону", - сообщили в командовании.

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