Россияне нанесли удар четырьмя ракетами типа "Оникс" по Одесщине, - ОК "Південь"
По Одесской области 9 мая нанесли удар четырьмя ракетами типа "Оникс". Их выпустили из комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в ОК "Південь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону", - сообщили в командовании.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На южном направлении уничтожен 51 оккупант, 2 РСЗО, ЗРК "Панцирь", 2 беспилотника и вертолет, - ОК "Південь"
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Олексій Столяренко #454111
показать весь комментарий09.05.2022 18:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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