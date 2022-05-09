Авиапарад в Москве отменили, вероятно, из-за неисправности самолета "Судного дня"
Самолет президента России Владимира Путина Ил-80 (Maxdome), более известный как самолет "Судного дня", сломался перед парадом в Москве до 9 мая. Именно по этой причине был отменен авиапролет во время празднования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm.
"Один из инсайдеров InformNapalm в Москве сообщает, якобы реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолёта судного дня", - сказано в сообщении.
Отметим, что воздушное судно Ил-80 должно использоваться для перевозки высшего руководства России, в частности, Путина, в случае ядерной войны. О самолете известно, что он напичкан технологиями, но конкретные детали являются российской государственной тайной.
Добавим, что по данным пропагандистского издания "РИА Новости", воздушную часть парада на 9 мая отменили в Москве якобы из-за погодных условий. Такое же решение и по той же причине, но с разными формулировками, было принято в Калининграде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.
Между тем военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию OBOZREVATEL заявил, что воздушная часть военного парада в Москве в честь Дня победы была отменена по политическим, а не погодным причинам. "Я думаю, что воздушная часть парада упразднена из-за ультиматума со стороны Запада", – предположил он.
Как пояснил эксперт, такой ультиматум был сделан после многочисленных заявлений и намеков руководства РФ о возможности применения ядерного оружия в ходе войны против Украины.
"Путин начал разгонять тему ядерного оружия, и его сразу же предупредили, что они обратят внимание на вопрос о его личной ликвидации. Или на вопрос о введении санкций против близких ему людей. Обратите внимание, сразу же все должностные лица в РФ начали говорить: да нет, мы и не собирались применять ядерное оружие", – уточнил Жданов.
Таким образом, отказавшись от демонстрации "самолета судного дня", Путин послал Западу сигнал о том, что не планирует пускать в ход ядерное оружие.
Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в момент проведения военного парада в Москве была отличная погода, поэтому нелетная погода не могла быть причиной отмены парада самолетов. "Я смотрю прямую трансляцию – там великолепная погода для авиации, просто летай – не хочу", – сказал он. "Но убрали "самолет судного дня", а больше там и нечего показывать", – добавил эксперт.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в 2022 году, впервые с 2010 года, в параде должен был участвовать командный самолет Ил-80 "судного дня".
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Там знаходяться 11 штук Ту-160 і понад два десятки Ту-95, не рахуючи жмені інших літаків.
Жаль, що немає чим довбонути по них.
Літачки.... тю-тю???
На "воздушном шаре" *****
Армия РФ сожгла свои резервы, ВСУ освободят Крым оружием НАТО
https://www.youtube.com/watch?v=c4XTJRwVmlw&ab_channel=Newsader
За його словами, Путін наказав не демонструвати командний борт Іл-80, призначений для евакуації керівництва країни у разі ядерної війни після ультиматуму з боку Заходу.
"Я думаю, що повітряна частина параду скасована через ультиматум із боку Заходу... Путін почав розганяти тему ядерної зброї, і його відразу ж попередили, що вони звернуть увагу на питання про його особисту ліквідацію. Або на питання про введення санкцій проти близьких йому людей. Зверніть увагу, відразу ж усі посадовці в РФ почали говорити - та ні, ми і не збиралися застосовувати ядерну зброю"
Схоже загнанний щур допетрив - тому й не демонстрував своє "ссудне відро"
▪️За офіційною версією кремля, 9 травня під час урочистостей «повітряну частину параду скасовано через погодні умови».
▪️Цікаво, що 2020 року російські медіа писали, що рф витратила понад 540 млн рублів на «розгін хмар» для безпеки польотів військової авіації. Минулого року ця сума склала 417 млн рублів.
▪️За версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки у деяких містах можуть зустріти на шляху українські переносні зенітно-ракетні комплекси.
Тому історія про «погану погоду» - лише маніпуляція, оскільки для росії витратити 500 млн рублів на сакральну дату путіна - не проблема. Особливо, зважаючи на те, що, за різними оцінками, щодня рф на «спецоперацію» з Україною витрачає від $500 млн до $20 млрд. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1509 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1509
боявся , щоб літак не направили на вбивцю
всіх ФСБ пригнали з регіонів
щоб охороняли ката багатьох Мільйонів .
Точнее - дня суда.