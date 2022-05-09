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Авиапарад в Москве отменили, вероятно, из-за неисправности самолета "Судного дня"

парад

Самолет президента России Владимира Путина Ил-80 (Maxdome), более известный как самолет "Судного дня", сломался перед парадом в Москве до 9 мая. Именно по этой причине был отменен авиапролет во время празднования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm.

"Один из инсайдеров InformNapalm в Москве сообщает, якобы реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолёта судного дня", - сказано в сообщении.

Отметим, что воздушное судно Ил-80 должно использоваться для перевозки высшего руководства России, в частности, Путина, в случае ядерной войны. О самолете известно, что он напичкан технологиями, но конкретные детали являются российской государственной тайной.

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Добавим, что по данным пропагандистского издания "РИА Новости", воздушную часть парада на 9 мая отменили в Москве якобы из-за погодных условий. Такое же решение и по той же причине, но с разными формулировками, было принято в Калининграде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

Между тем военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию OBOZREVATEL заявил, что воздушная часть военного парада в Москве в честь Дня победы была отменена по политическим, а не погодным причинам. "Я думаю, что воздушная часть парада упразднена из-за ультиматума со стороны Запада", – предположил он.

Как пояснил эксперт, такой ультиматум был сделан после многочисленных заявлений и намеков руководства РФ о возможности применения ядерного оружия в ходе войны против Украины.

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"Путин начал разгонять тему ядерного оружия, и его сразу же предупредили, что они обратят внимание на вопрос о его личной ликвидации. Или на вопрос о введении санкций против близких ему людей. Обратите внимание, сразу же все должностные лица в РФ начали говорить: да нет, мы и не собирались применять ядерное оружие", – уточнил Жданов.

Таким образом, отказавшись от демонстрации "самолета судного дня", Путин послал Западу сигнал о том, что не планирует пускать в ход ядерное оружие.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в момент проведения военного парада в Москве была отличная погода, поэтому нелетная погода не могла быть причиной отмены парада самолетов. "Я смотрю прямую трансляцию – там великолепная погода для авиации, просто летай – не хочу", – сказал он. "Но убрали "самолет судного дня", а больше там и нечего показывать", – добавил эксперт.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в 2022 году, впервые с 2010 года, в параде должен был участвовать командный самолет Ил-80 "судного дня".

Автор: 

авиация (2852) москва (3090) парад (653) самолет (3648)


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Топ комментарии
+20
Даже изолента закончилась уже?
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09.05.2022 13:30 Ответить
+19
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09.05.2022 13:46 Ответить
+13
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09.05.2022 13:41 Ответить
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Даже изолента закончилась уже?
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09.05.2022 13:30 Ответить
и герасимова не видать? он тоже закончился (а говорили только слегка подранили под Изюмом)))
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09.05.2022 13:42 Ответить
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09.05.2022 13:46 Ответить
Я про це писав ще зранку! 😁
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09.05.2022 13:32 Ответить
потеря нескольких стратегических бомберов тоже бы охладила желание пулять
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09.05.2022 13:32 Ответить
Координати авіабази стратегічних бомбардувальників в Енгельсі (під Саратовом) : 51.48705287375812, 46.21177899822976
Там знаходяться 11 штук Ту-160 і понад два десятки Ту-95, не рахуючи жмені інших літаків.
Жаль, що немає чим довбонути по них.
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09.05.2022 15:04 Ответить
Шо ***** !????
Літачки.... тю-тю???
На "воздушном шаре" *****
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09.05.2022 13:32 Ответить
Готували "трамвай судного дня"... - теж зламався...
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09.05.2022 13:41 Ответить
невже "візитка Яроша"
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09.05.2022 18:13 Ответить
Лвтак отсосудного дня
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09.05.2022 13:33 Ответить
кабеля и разъемы на цветмет скомуниздили
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09.05.2022 13:34 Ответить
Ех шкода, а то б наіПнувся на "красную" разом з ******
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09.05.2022 13:35 Ответить
при современном уровне космической разведки, летать на таком самолете как-то стремно
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09.05.2022 13:35 Ответить
Лариса Волошина:
Армия РФ сожгла свои резервы, ВСУ освободят Крым оружием НАТО
https://www.youtube.com/watch?v=c4XTJRwVmlw&ab_channel=Newsader
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09.05.2022 13:51 Ответить
"Його попередили": Жданов пояснив, чому Путін прибрав з параду літак "судного дня"


За його словами, Путін наказав не демонструвати командний борт Іл-80, призначений для евакуації керівництва країни у разі ядерної війни після ультиматуму з боку Заходу.

"Я думаю, що повітряна частина параду скасована через ультиматум із боку Заходу... Путін почав розганяти тему ядерної зброї, і його відразу ж попередили, що вони звернуть увагу на питання про його особисту ліквідацію. Або на питання про введення санкцій проти близьких йому людей. Зверніть увагу, відразу ж усі посадовці в РФ почали говорити - та ні, ми і не збиралися застосовувати ядерну зброю"



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09.05.2022 13:36 Ответить
Є велика підозра, що Байден притримує підписання ленд-лізу через бажання почути пост-побєдобісну риторику блідого покидька! Якщо воно почне махати своїми коротенькими ручками та цитувати майн-кампф, то Байден підпише... якщо буде прикидатися гівном, то нам дадуть лише зброю від штатів та партнерів без великого ленд-лізу...
Схоже загнанний щур допетрив - тому й не демонстрував своє "ссудне відро"
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09.05.2022 13:52 Ответить
Сам придумав чи пруфами поділися?
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09.05.2022 16:24 Ответить
Щось ***** на параді був дуже сумний, стрічечку на віночку поправив, стелли з назвами міст прощальним поглядом окинув...
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09.05.2022 13:36 Ответить
росія скасувала повітряну частину параду 9 травня у Москві, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі, Ростові-на-Дону та інших великих містах

▪️За офіційною версією кремля, 9 травня під час урочистостей «повітряну частину параду скасовано через погодні умови».

▪️Цікаво, що 2020 року російські медіа писали, що рф витратила понад 540 млн рублів на «розгін хмар» для безпеки польотів військової авіації. Минулого року ця сума склала 417 млн рублів.

▪️За версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки у деяких містах можуть зустріти на шляху українські переносні зенітно-ракетні комплекси.

Тому історія про «погану погоду» - лише маніпуляція, оскільки для росії витратити 500 млн рублів на сакральну дату путіна - не проблема. Особливо, зважаючи на те, що, за різними оцінками, щодня рф на «спецоперацію» з Україною витрачає від $500 млн до $20 млрд. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1509 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1509

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09.05.2022 13:37 Ответить
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09.05.2022 13:41 Ответить
Обпісялись.
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09.05.2022 13:43 Ответить
схоже, двигуни познімали та попродавали поки він на складі був...
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09.05.2022 13:45 Ответить
Мабуть памперси закінчились для верхгавнокома *****!
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09.05.2022 13:49 Ответить
Самолот ссутного дня
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09.05.2022 13:50 Ответить
Літак Судного Дня претворився на суднО для пацієнта
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09.05.2022 13:52 Ответить
нє всьо так просто, оні єво умєло замаскіровалі
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09.05.2022 16:26 Ответить
то Членін з мавзолею останній танчик віддав?
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09.05.2022 18:15 Ответить
А может испугались, что один из летчиков камикадзе и направит машину на трибуну?
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09.05.2022 13:55 Ответить
получить сверхдержавному летательному аппарату с Садовой или с Патриарших Прудов Стингер, Иглу или Старстрайк это не кирпич на голову. Это шкандаль. А если бы еще Армату лупануть NLAW возле собора Василия Блаженного, то это вообще красота
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09.05.2022 20:45 Ответить
ідол не довіряє своїм військовим

боявся , щоб літак не направили на вбивцю

всіх ФСБ пригнали з регіонів

щоб охороняли ката багатьох Мільйонів .
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09.05.2022 14:02 Ответить
Всратий король
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09.05.2022 14:03 Ответить
дуже шкода, що діагностували несправність. значно краще, якщо б цей пєпєлац ***** впав кацапам на бошки.
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09.05.2022 14:04 Ответить
Из Гааги за путиным прилетит исправный самолёт судного дня.
Точнее - дня суда.
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09.05.2022 14:07 Ответить
Пішов дощик, і літачок протік. Судний день скасовується.
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09.05.2022 14:13 Ответить
Судный день - день, когда меняют судно из под Пыньки - жбыньки!
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09.05.2022 14:16 Ответить
***** бункерне, під ножаку йди лягай. Як повідомляли декілька ресурсів, 150 сантиметровому окурку, після побєдобесія будуть робити операцію у зв'язку з онкологією. Сподіваюсь це бидло на столі і приріжуть.
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09.05.2022 14:16 Ответить
О. Придурок кацапский прилез и высрался. Подзадержался что-то.))
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09.05.2022 14:55 Ответить
Цей самальот суднава дня нічим не відрізняється від будь-якого іншого комерційного літака переробленого у віп і не йде в жодне порівняння до справжнього Літака Судного Дня, який є у президента США.
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09.05.2022 15:07 Ответить
 
 