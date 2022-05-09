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Новини
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Авіапарад у Москві скасували, ймовірно, через несправність літака "Судного дня"

парад

Літак президента Росії Володимира Путіна Іл-80 (Maxdome), більше відомий як літак "Судного дня", зламався перед парадом у Москві до 9 травня. Саме з цієї причини було скасовано авіапроліт під час святкування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міжнародне волонтерське співтовариство InformNapalm.

"Один із інсайдерів InformNapalm у Москві повідомляє, нібито реальною причиною скасування повітряної частини параду стала діагностована несправність літака "Судного дня", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що повітряне судно Іл-80 має використовуватися для перевезення вищого керівництва Росії, зокрема Путіна, у разі ядерної війни. Про літак відомо, що він напханий технологіями, але конкретні деталі є російською державною таємницею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через погоду скасовано повітряну частину параду перемоги в Москві. Не відбувся авіапарад у Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі

Додамо, що за даними пропагандистського видання "РИА Новости", повітряну частину параду на 9 травня скасували в Москві нібито через погодні умови. Таке ж рішення і з тієї ж причини, але з різними формулюваннями, було прийнято в Калінінграді, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL заявив, що повітряну частину військового параду в Москві на честь Дня перемоги було скасовано з політичних, а не погодних причин. "Я думаю, що повітряна частина параду скасована через ультиматум із боку Заходу", – припустив він.

Як пояснив експерт, такий ультиматум було зроблено після численних заяв та натяків керівництва РФ про можливість застосування ядерної зброї в ході війни проти України.

"Путін почав розганяти тему ядерної зброї, і його відразу ж попередили, що вони звернуть увагу на питання про його особисту ліквідацію. Або на питання про введення санкцій проти близьких йому людей. Зверніть увагу, відразу ж усі посадовці в РФ почали говорити – та ні, ми і не збиралися застосовувати ядерну зброю", – уточнив Жданов.

Таким чином, відмовившись від демонстрації "літака судного дня", Путін надіслав Заходу сигнал про те, що не планує пускати в хід ядерну зброю.

Водночас експерт звернув увагу на те, що в момент проведення військового параду в Москві була чудова погода, тому нельотна погода не могла бути причиною скасування параду літаків. "Я дивлюся пряму трансляцію – там чудова погода для авіації, просто літай, скільки душа забажає, – сказав він. – Але прибрали "літак судного дня", а більше там нічого показувати", – додав експерт.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у 2022 році, вперше з 2010 року, у параді мав брати участь командний літак Іл-80 "судного дня".

Автор: 

авіація (4169) москва (1264) парад (396) літак (2967)


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Топ коментарі
+20
Даже изолента закончилась уже?
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09.05.2022 13:30 Відповісти
+19
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09.05.2022 13:46 Відповісти
+13
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09.05.2022 13:41 Відповісти
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Даже изолента закончилась уже?
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09.05.2022 13:30 Відповісти
и герасимова не видать? он тоже закончился (а говорили только слегка подранили под Изюмом)))
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09.05.2022 13:42 Відповісти
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09.05.2022 13:46 Відповісти
Я про це писав ще зранку! 😁
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09.05.2022 13:32 Відповісти
потеря нескольких стратегических бомберов тоже бы охладила желание пулять
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09.05.2022 13:32 Відповісти
Координати авіабази стратегічних бомбардувальників в Енгельсі (під Саратовом) : 51.48705287375812, 46.21177899822976
Там знаходяться 11 штук Ту-160 і понад два десятки Ту-95, не рахуючи жмені інших літаків.
Жаль, що немає чим довбонути по них.
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09.05.2022 15:04 Відповісти
Шо ***** !????
Літачки.... тю-тю???
На "воздушном шаре" *****
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09.05.2022 13:32 Відповісти
Готували "трамвай судного дня"... - теж зламався...
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09.05.2022 13:41 Відповісти
невже "візитка Яроша"
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09.05.2022 18:13 Відповісти
Лвтак отсосудного дня
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09.05.2022 13:33 Відповісти
кабеля и разъемы на цветмет скомуниздили
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09.05.2022 13:34 Відповісти
Ех шкода, а то б наіПнувся на "красную" разом з ******
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09.05.2022 13:35 Відповісти
при современном уровне космической разведки, летать на таком самолете как-то стремно
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09.05.2022 13:35 Відповісти
Лариса Волошина:
Армия РФ сожгла свои резервы, ВСУ освободят Крым оружием НАТО
https://www.youtube.com/watch?v=c4XTJRwVmlw&ab_channel=Newsader
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09.05.2022 13:51 Відповісти
"Його попередили": Жданов пояснив, чому Путін прибрав з параду літак "судного дня"


За його словами, Путін наказав не демонструвати командний борт Іл-80, призначений для евакуації керівництва країни у разі ядерної війни після ультиматуму з боку Заходу.

"Я думаю, що повітряна частина параду скасована через ультиматум із боку Заходу... Путін почав розганяти тему ядерної зброї, і його відразу ж попередили, що вони звернуть увагу на питання про його особисту ліквідацію. Або на питання про введення санкцій проти близьких йому людей. Зверніть увагу, відразу ж усі посадовці в РФ почали говорити - та ні, ми і не збиралися застосовувати ядерну зброю"



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09.05.2022 13:36 Відповісти
Є велика підозра, що Байден притримує підписання ленд-лізу через бажання почути пост-побєдобісну риторику блідого покидька! Якщо воно почне махати своїми коротенькими ручками та цитувати майн-кампф, то Байден підпише... якщо буде прикидатися гівном, то нам дадуть лише зброю від штатів та партнерів без великого ленд-лізу...
Схоже загнанний щур допетрив - тому й не демонстрував своє "ссудне відро"
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09.05.2022 13:52 Відповісти
Сам придумав чи пруфами поділися?
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09.05.2022 16:24 Відповісти
Щось ***** на параді був дуже сумний, стрічечку на віночку поправив, стелли з назвами міст прощальним поглядом окинув...
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09.05.2022 13:36 Відповісти
росія скасувала повітряну частину параду 9 травня у Москві, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі, Ростові-на-Дону та інших великих містах

▪️За офіційною версією кремля, 9 травня під час урочистостей «повітряну частину параду скасовано через погодні умови».

▪️Цікаво, що 2020 року російські медіа писали, що рф витратила понад 540 млн рублів на «розгін хмар» для безпеки польотів військової авіації. Минулого року ця сума склала 417 млн рублів.

▪️За версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки у деяких містах можуть зустріти на шляху українські переносні зенітно-ракетні комплекси.

Тому історія про «погану погоду» - лише маніпуляція, оскільки для росії витратити 500 млн рублів на сакральну дату путіна - не проблема. Особливо, зважаючи на те, що, за різними оцінками, щодня рф на «спецоперацію» з Україною витрачає від $500 млн до $20 млрд. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1509 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1509

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09.05.2022 13:37 Відповісти
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09.05.2022 13:41 Відповісти
Обпісялись.
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09.05.2022 13:43 Відповісти
схоже, двигуни познімали та попродавали поки він на складі був...
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09.05.2022 13:45 Відповісти
Мабуть памперси закінчились для верхгавнокома *****!
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09.05.2022 13:49 Відповісти
Самолот ссутного дня
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09.05.2022 13:50 Відповісти
Літак Судного Дня претворився на суднО для пацієнта
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09.05.2022 13:52 Відповісти
нє всьо так просто, оні єво умєло замаскіровалі
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09.05.2022 16:26 Відповісти
то Членін з мавзолею останній танчик віддав?
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09.05.2022 18:15 Відповісти
А может испугались, что один из летчиков камикадзе и направит машину на трибуну?
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09.05.2022 13:55 Відповісти
получить сверхдержавному летательному аппарату с Садовой или с Патриарших Прудов Стингер, Иглу или Старстрайк это не кирпич на голову. Это шкандаль. А если бы еще Армату лупануть NLAW возле собора Василия Блаженного, то это вообще красота
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09.05.2022 20:45 Відповісти
ідол не довіряє своїм військовим

боявся , щоб літак не направили на вбивцю

всіх ФСБ пригнали з регіонів

щоб охороняли ката багатьох Мільйонів .
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09.05.2022 14:02 Відповісти
Всратий король
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09.05.2022 14:03 Відповісти
дуже шкода, що діагностували несправність. значно краще, якщо б цей пєпєлац ***** впав кацапам на бошки.
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09.05.2022 14:04 Відповісти
Из Гааги за путиным прилетит исправный самолёт судного дня.
Точнее - дня суда.
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09.05.2022 14:07 Відповісти
Пішов дощик, і літачок протік. Судний день скасовується.
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09.05.2022 14:13 Відповісти
Судный день - день, когда меняют судно из под Пыньки - жбыньки!
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09.05.2022 14:16 Відповісти
***** бункерне, під ножаку йди лягай. Як повідомляли декілька ресурсів, 150 сантиметровому окурку, після побєдобесія будуть робити операцію у зв'язку з онкологією. Сподіваюсь це бидло на столі і приріжуть.
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09.05.2022 14:16 Відповісти
О. Придурок кацапский прилез и высрался. Подзадержался что-то.))
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09.05.2022 14:55 Відповісти
Цей самальот суднава дня нічим не відрізняється від будь-якого іншого комерційного літака переробленого у віп і не йде в жодне порівняння до справжнього Літака Судного Дня, який є у президента США.
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09.05.2022 15:07 Відповісти
 
 