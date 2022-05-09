Авіапарад у Москві скасували, ймовірно, через несправність літака "Судного дня"

Літак президента Росії Володимира Путіна Іл-80 (Maxdome), більше відомий як літак "Судного дня", зламався перед парадом у Москві до 9 травня. Саме з цієї причини було скасовано авіапроліт під час святкування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міжнародне волонтерське співтовариство InformNapalm.

"Один із інсайдерів InformNapalm у Москві повідомляє, нібито реальною причиною скасування повітряної частини параду стала діагностована несправність літака "Судного дня", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що повітряне судно Іл-80 має використовуватися для перевезення вищого керівництва Росії, зокрема Путіна, у разі ядерної війни. Про літак відомо, що він напханий технологіями, але конкретні деталі є російською державною таємницею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через погоду скасовано повітряну частину параду перемоги в Москві. Не відбувся авіапарад у Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі

Додамо, що за даними пропагандистського видання "РИА Новости", повітряну частину параду на 9 травня скасували в Москві нібито через погодні умови. Таке ж рішення і з тієї ж причини, але з різними формулюваннями, було прийнято в Калінінграді, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL заявив, що повітряну частину військового параду в Москві на честь Дня перемоги було скасовано з політичних, а не погодних причин. "Я думаю, що повітряна частина параду скасована через ультиматум із боку Заходу", – припустив він.

Як пояснив експерт, такий ультиматум було зроблено після численних заяв та натяків керівництва РФ про можливість застосування ядерної зброї в ході війни проти України.

"Путін почав розганяти тему ядерної зброї, і його відразу ж попередили, що вони звернуть увагу на питання про його особисту ліквідацію. Або на питання про введення санкцій проти близьких йому людей. Зверніть увагу, відразу ж усі посадовці в РФ почали говорити – та ні, ми і не збиралися застосовувати ядерну зброю", – уточнив Жданов.

Таким чином, відмовившись від демонстрації "літака судного дня", Путін надіслав Заходу сигнал про те, що не планує пускати в хід ядерну зброю.

Водночас експерт звернув увагу на те, що в момент проведення військового параду в Москві була чудова погода, тому нельотна погода не могла бути причиною скасування параду літаків. "Я дивлюся пряму трансляцію – там чудова погода для авіації, просто літай, скільки душа забажає, – сказав він. – Але прибрали "літак судного дня", а більше там нічого показувати", – додав експерт.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у 2022 році, вперше з 2010 року, у параді мав брати участь командний літак Іл-80 "судного дня".