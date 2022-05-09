Авіапарад у Москві скасували, ймовірно, через несправність літака "Судного дня"
Літак президента Росії Володимира Путіна Іл-80 (Maxdome), більше відомий як літак "Судного дня", зламався перед парадом у Москві до 9 травня. Саме з цієї причини було скасовано авіапроліт під час святкування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міжнародне волонтерське співтовариство InformNapalm.
"Один із інсайдерів InformNapalm у Москві повідомляє, нібито реальною причиною скасування повітряної частини параду стала діагностована несправність літака "Судного дня", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, що повітряне судно Іл-80 має використовуватися для перевезення вищого керівництва Росії, зокрема Путіна, у разі ядерної війни. Про літак відомо, що він напханий технологіями, але конкретні деталі є російською державною таємницею.
Додамо, що за даними пропагандистського видання "РИА Новости", повітряну частину параду на 9 травня скасували в Москві нібито через погодні умови. Таке ж рішення і з тієї ж причини, але з різними формулюваннями, було прийнято в Калінінграді, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі.
Тим часом військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL заявив, що повітряну частину військового параду в Москві на честь Дня перемоги було скасовано з політичних, а не погодних причин. "Я думаю, що повітряна частина параду скасована через ультиматум із боку Заходу", – припустив він.
Як пояснив експерт, такий ультиматум було зроблено після численних заяв та натяків керівництва РФ про можливість застосування ядерної зброї в ході війни проти України.
"Путін почав розганяти тему ядерної зброї, і його відразу ж попередили, що вони звернуть увагу на питання про його особисту ліквідацію. Або на питання про введення санкцій проти близьких йому людей. Зверніть увагу, відразу ж усі посадовці в РФ почали говорити – та ні, ми і не збиралися застосовувати ядерну зброю", – уточнив Жданов.
Таким чином, відмовившись від демонстрації "літака судного дня", Путін надіслав Заходу сигнал про те, що не планує пускати в хід ядерну зброю.
Водночас експерт звернув увагу на те, що в момент проведення військового параду в Москві була чудова погода, тому нельотна погода не могла бути причиною скасування параду літаків. "Я дивлюся пряму трансляцію – там чудова погода для авіації, просто літай, скільки душа забажає, – сказав він. – Але прибрали "літак судного дня", а більше там нічого показувати", – додав експерт.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у 2022 році, вперше з 2010 року, у параді мав брати участь командний літак Іл-80 "судного дня".
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Там знаходяться 11 штук Ту-160 і понад два десятки Ту-95, не рахуючи жмені інших літаків.
Жаль, що немає чим довбонути по них.
Літачки.... тю-тю???
На "воздушном шаре" *****
Армия РФ сожгла свои резервы, ВСУ освободят Крым оружием НАТО
https://www.youtube.com/watch?v=c4XTJRwVmlw&ab_channel=Newsader
За його словами, Путін наказав не демонструвати командний борт Іл-80, призначений для евакуації керівництва країни у разі ядерної війни після ультиматуму з боку Заходу.
"Я думаю, що повітряна частина параду скасована через ультиматум із боку Заходу... Путін почав розганяти тему ядерної зброї, і його відразу ж попередили, що вони звернуть увагу на питання про його особисту ліквідацію. Або на питання про введення санкцій проти близьких йому людей. Зверніть увагу, відразу ж усі посадовці в РФ почали говорити - та ні, ми і не збиралися застосовувати ядерну зброю"
Схоже загнанний щур допетрив - тому й не демонстрував своє "ссудне відро"
▪️За офіційною версією кремля, 9 травня під час урочистостей «повітряну частину параду скасовано через погодні умови».
▪️Цікаво, що 2020 року російські медіа писали, що рф витратила понад 540 млн рублів на «розгін хмар» для безпеки польотів військової авіації. Минулого року ця сума склала 417 млн рублів.
▪️За версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки у деяких містах можуть зустріти на шляху українські переносні зенітно-ракетні комплекси.
Тому історія про «погану погоду» - лише маніпуляція, оскільки для росії витратити 500 млн рублів на сакральну дату путіна - не проблема. Особливо, зважаючи на те, що, за різними оцінками, щодня рф на «спецоперацію» з Україною витрачає від $500 млн до $20 млрд. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1509 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1509
боявся , щоб літак не направили на вбивцю
всіх ФСБ пригнали з регіонів
щоб охороняли ката багатьох Мільйонів .
Точнее - дня суда.