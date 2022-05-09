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Новости
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Канада собирается передать на восстановление Украины арестованные российские активы

гроші,долар

Канада рассчитывает стать первой страной, которая конфискует активы России и российских олигархов, после чего передаст их Украины. Средства должны быть направлены на восстановление нашей страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланда.

"Я думаю, что Канада уже одна из главных стран по финансовой поддержке. Мы уже более 1,6 млрд долларов перечислили на кредиты и прямые дотации. Более 600 млн долларов перечислили на оружие. Санкции. Мы две недели назад опубликовали законопроект, который нам даст право не только заморозить российские активы, но их и конфисковать. Мы надеемся, что Канада станет первой страной с законодательством о конфискации, мы считаем, что эти деньги должны идти на восстановление Украины",- заявила Фриланд.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, по словам премьера Дениса Шмыгаля, Украина планирует конфисковать около 500 млрд. долларов России и ее олигархов.

Канада (2100) конфискация (602) россия (96200) актив (94)


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Топ комментарии
+7
Краще одразу на рахунки державних будівельних організацій, бо знаємо ми цей Кінець Епохі Бєдності і Велике Крадівництво.
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09.05.2022 13:59 Ответить
+6
Канадійцям-черговий респект...
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09.05.2022 13:55 Ответить
+5
Спочатку потрібно розпустити 98% чиновників, залишок перевірити через поліграф и потім гроші давати нашому головному військовому партнеру Великобританії на разбудову держави.
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09.05.2022 13:58 Ответить
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Канадійцям-черговий респект...
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09.05.2022 13:55 Ответить
Шановні керівники західних країн, будь ласка, контролюйте дуже жорстко всі ці кошти, які будуть іти в Україну
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09.05.2022 17:09 Ответить
Слідкуйте за руками єрмаковой банди.
В них чиновники й далі получають по мільйону зарплати, в той час як війсковим не виплачують?
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09.05.2022 21:06 Ответить
Какая же жалость, у убийц, воров и насильников взяли и украли общак. А они побежали звонить в полицию и плакать. Достойное поведение для уважаемых пацацов из криминального мира, живущих по понятиям.
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09.05.2022 13:58 Ответить
Спочатку потрібно розпустити 98% чиновників, залишок перевірити через поліграф и потім гроші давати нашому головному військовому партнеру Великобританії на разбудову держави.
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09.05.2022 13:58 Ответить
Краще одразу на рахунки державних будівельних організацій, бо знаємо ми цей Кінець Епохі Бєдності і Велике Крадівництво.
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09.05.2022 13:59 Ответить
дуже добре...
але допомагайте нам зараз і сьогодні відстояти Україну і погнати і в хвіст і гриву русню геть...
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09.05.2022 14:02 Ответить
Не спішіть передавати. Яка відбудова?! Спочатку рашистів треба здолати та зробити так, щоб у жодного ***** не зявилась думка стріляти в сторону України, по друге, використання грошей повинно жорстко контролюватись тими хто їх буде давати, тому що навіть війна з кацапами не вплинула на корупціонерів які навіть під час війни умудряються в магазинах торгувати гуманітаркою, я вже не кажу про відбудову. Вони тихенько сидять та ждуть цих грошей в надії щось подеребанити. Чи я не правий?
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09.05.2022 14:04 Ответить
Бабло в обмен на станки тяжелого машиностроения, снаряды и оружие.

К сожалению, пока нет уверенности в сильных реформах против коррупции после победы в войне. Нету двух важных изменений, которые необходимы. Первая - это реальное разрешение на оружие, владение и ношей, не всякие гладкоствольные дорогие вещи, а просто с медсправкой пошел в магазин и купил винтовку или пистолет. Вторая - это перекладывание уплаты налогов на самих граждан. Чтобы все отчисления на пенсию и все налоги, платежи и прочее платил сам гражданин, после того, как ему начислили зарплату. И в магазинах цены на товар были одни, а потом на кассе дополнительный налог еще увеличит стоимость покупки. Вот это очень серьезно подстегивает людей участвовать в политике, а не жить "хата с краю". Когда сначала дадут деньги, а потом другой рукой заставят отдать половину. Сразу будешь активно следить за всем, что к чему.
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09.05.2022 14:07 Ответить
Велика подяка Канаді!
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09.05.2022 14:08 Ответить
Якщо не буде контролерів із країн заходу їх вкрадуть, коломойський і його маріонетки лише цього і чекають і цим живуть
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09.05.2022 14:10 Ответить
Тільки передати в міжнародну структуру по відбудові України з правом аудиту
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09.05.2022 14:16 Ответить
буде ще одне велике крадівництво. сначала провести в стране настоящую судебную реформу. возможно нанять судей из других стран. что бы работал закон а не карманное правосудие
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09.05.2022 14:19 Ответить
Необхідно контролювати використання наданих коштів. Інакше, пліснява з хазяями розікраде все на "великому відновлицтві".
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09.05.2022 14:24 Ответить
главное чтобы Беня-фициар с ахметовым их не поделили между собой.
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09.05.2022 15:21 Ответить
Не вірю. Хоч якусь краплю кацапського бабла віддадуть, буде інцедент. Як би не хотілося, але ніхто таке рішення не погодить. Знову пусті обіцянки. Всі чекають поки ім русня запропонує сама, але так, щоб на їх користь було. В противному випадку, хто в ЕС захоче офіційно ставати мішенню. За свої сім*ї бояться.
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09.05.2022 18:13 Ответить
 
 