Канада собирается передать на восстановление Украины арестованные российские активы

Канада рассчитывает стать первой страной, которая конфискует активы России и российских олигархов, после чего передаст их Украины. Средства должны быть направлены на восстановление нашей страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланда.

"Я думаю, что Канада уже одна из главных стран по финансовой поддержке. Мы уже более 1,6 млрд долларов перечислили на кредиты и прямые дотации. Более 600 млн долларов перечислили на оружие. Санкции. Мы две недели назад опубликовали законопроект, который нам даст право не только заморозить российские активы, но их и конфисковать. Мы надеемся, что Канада станет первой страной с законодательством о конфискации, мы считаем, что эти деньги должны идти на восстановление Украины",- заявила Фриланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин позорит память миллионов россиян, погибших в борьбе против фашизма, - Трюдо

Как сообщал Цензор.НЕТ, по словам премьера Дениса Шмыгаля, Украина планирует конфисковать около 500 млрд. долларов России и ее олигархов.