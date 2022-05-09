Канада собирается передать на восстановление Украины арестованные российские активы
Канада рассчитывает стать первой страной, которая конфискует активы России и российских олигархов, после чего передаст их Украины. Средства должны быть направлены на восстановление нашей страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланда.
"Я думаю, что Канада уже одна из главных стран по финансовой поддержке. Мы уже более 1,6 млрд долларов перечислили на кредиты и прямые дотации. Более 600 млн долларов перечислили на оружие. Санкции. Мы две недели назад опубликовали законопроект, который нам даст право не только заморозить российские активы, но их и конфисковать. Мы надеемся, что Канада станет первой страной с законодательством о конфискации, мы считаем, что эти деньги должны идти на восстановление Украины",- заявила Фриланд.
Как сообщал Цензор.НЕТ, по словам премьера Дениса Шмыгаля, Украина планирует конфисковать около 500 млрд. долларов России и ее олигархов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В них чиновники й далі получають по мільйону зарплати, в той час як війсковим не виплачують?
але допомагайте нам зараз і сьогодні відстояти Україну і погнати і в хвіст і гриву русню геть...
К сожалению, пока нет уверенности в сильных реформах против коррупции после победы в войне. Нету двух важных изменений, которые необходимы. Первая - это реальное разрешение на оружие, владение и ношей, не всякие гладкоствольные дорогие вещи, а просто с медсправкой пошел в магазин и купил винтовку или пистолет. Вторая - это перекладывание уплаты налогов на самих граждан. Чтобы все отчисления на пенсию и все налоги, платежи и прочее платил сам гражданин, после того, как ему начислили зарплату. И в магазинах цены на товар были одни, а потом на кассе дополнительный налог еще увеличит стоимость покупки. Вот это очень серьезно подстегивает людей участвовать в политике, а не жить "хата с краю". Когда сначала дадут деньги, а потом другой рукой заставят отдать половину. Сразу будешь активно следить за всем, что к чему.