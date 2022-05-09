УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9662 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
2 913 50

Все, що люди втратили через війну, ми повернемо за рахунок окупанта, - Шмигаль

шмигаль

Усе, що зруйновано Російською Федерацію та втрачено українцями в результаті військової агресії, буде відновлено коштом загарбників.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі Україна з партнерами має на меті конфіскувати і отримати на користь держави усі арештовані російські активи, які будуть спрямовані на відбудову країни.

"У першу чергу ми пообіцяли, що все, що зруйновано, все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта і агресора. І зробимо велику роботу по арешту і конфіскації активів РФ", - наголосив Шмигаль. 

Він нагадав, що йдеться про близько 300 млрд доларів російських активів, які арештовані в США, Канаді та в інших країнах: "А якщо брати кошти їхніх олігархів, то це в районі 500 млрд доларів. Ми з партнерами хочемо всі ці кошти конфіскувати і отримати на користь України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЄС обговорюють можливість передачі російських активів Україні, - Шмигаль

Автор: 

росія (66080) збитки (1441) Шмигаль Денис (4648) актив (241)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
І людей повернете ?
Невже цапів у помешкання вбитих українців заселите ?
показати весь коментар
09.05.2022 11:34 Відповісти
+9
Такий же балабол як і ЗЕ.
показати весь коментар
09.05.2022 11:41 Відповісти
+8
А загиблих жителів Бучі та Маріуполя повернете? Яких вбилиз із-за того, що зе зрадник не розбудовав армію і нагло казав в очі Залужного, що не можна збільшувати ЗСУ, оскільки це приведет до скорочення будівництва інфраструктурних об єктів, які і ***** нікому не треба на фоні таких жертв серед людей. Скажіть головне - до вашого тупоголового зе-керівництва нарешті дошло, що економіка та добробут людей залежить виключно від міцної армії, яка охороняє все це, а не від доріг!
показати весь коментар
09.05.2022 11:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І людей повернете ?
Невже цапів у помешкання вбитих українців заселите ?
показати весь коментар
09.05.2022 11:34 Відповісти
пі-ста-бол. кому повернете, чючєло ахмєтовське, людям , чи собі?
показати весь коментар
09.05.2022 11:36 Відповісти
На Киевещене уже в некоторых районах началась отстройка жилья вместо разрушенного до 100 кв.м это не пропаганда это рассказывают знакомые которые потеряли жилье - говорят сами не ожидали
показати весь коментар
09.05.2022 11:49 Відповісти
Знову на Київщині.....як ви сцуки заїбали ,для вас інших регіонів не існує!
показати весь коментар
09.05.2022 12:05 Відповісти
Нуда. На огороде бабаке быстровозводимый летний барак вместо кирпичного частного дома. Типа временно. Но народ в таких бараках и помрет.
показати весь коментар
09.05.2022 12:47 Відповісти
Кому він поверне ? Своєму хазяїну ахметову?
показати весь коментар
09.05.2022 11:36 Відповісти
А не "про"бете" ?
показати весь коментар
09.05.2022 11:36 Відповісти
Скорее на"бут как всегда.
показати весь коментар
09.05.2022 12:04 Відповісти
Веш, косой
Чтоб не сказать хуже
показати весь коментар
09.05.2022 11:38 Відповісти
смотря сколько продлится война - потому как разрушения со временем станут такими критическими, что всех бабок мордора не хватит.
показати весь коментар
09.05.2022 11:39 Відповісти
смотрел раша тв седне. орков очень еще дохера. просто пипец как много. Нужно жечь технику, тогда их и из станкого пулемета можно будет косить!!!
показати весь коментар
09.05.2022 11:56 Відповісти
Це гарна новина і це потрібно людям казати на всіх каналах
показати весь коментар
09.05.2022 11:40 Відповісти
Згідно з Оманським договором вони нічого платити не будуть.
показати весь коментар
09.05.2022 11:51 Відповісти
з зеленою владою *********** краще не зв"язуватися, бо ще винен залишисссся цьому театру ляльок Бєні Барабаса..
показати весь коментар
09.05.2022 11:40 Відповісти
Такий же балабол як і ЗЕ.
показати весь коментар
09.05.2022 11:41 Відповісти
Там вся команда - профи)))
показати весь коментар
09.05.2022 13:44 Відповісти
Спочатку треба перемогти...
показати весь коментар
09.05.2022 11:43 Відповісти
А ... " по два раба " кожному українцю !?
показати весь коментар
09.05.2022 11:44 Відповісти
Про них вже ніхто і не згадує, нафіг нікому не потрібні ці тваринки.
показати весь коментар
09.05.2022 12:06 Відповісти
зе зусиллями був відкрит південь, зруйнован Мариупіль.
Завдяки зекоманді - Чернігів, Бородянка, Буча, Макарів, Ірпінь.
Шашлики зеленському важливіше життів людей
Паніки воно запобігло кинувши жінок та дітей на окупованій території.
і біля цього лайна треба єднатися???
Трибунал ціх покидьків об'єднає (в камері)
показати весь коментар
09.05.2022 11:45 Відповісти
А загиблих жителів Бучі та Маріуполя повернете? Яких вбилиз із-за того, що зе зрадник не розбудовав армію і нагло казав в очі Залужного, що не можна збільшувати ЗСУ, оскільки це приведет до скорочення будівництва інфраструктурних об єктів, які і ***** нікому не треба на фоні таких жертв серед людей. Скажіть головне - до вашого тупоголового зе-керівництва нарешті дошло, що економіка та добробут людей залежить виключно від міцної армії, яка охороняє все це, а не від доріг!
показати весь коментар
09.05.2022 11:45 Відповісти
А чого про парад в мацкві ніхто не пише? Там цікаво було
показати весь коментар
09.05.2022 11:46 Відповісти
из интересного это отсутствие самолетов (летчики качественные закончились) и кашляещее *****?
показати весь коментар
09.05.2022 11:58 Відповісти
свадєбний генерал,бєня з ахметкою керують баблом
показати весь коментар
09.05.2022 11:49 Відповісти
Ваша зелена шобла скоріше організовано здасться у полон. Вже прошмигалили все що можна. А тепер піаряться на ЗСУ....
показати весь коментар
09.05.2022 11:50 Відповісти
Шмигаль, годі про майно і бабло!!! Давай краще про загиблих, калік, мільони жінок з дітьми в евакуації. Про Південь нашої ще Неньки. Про хлопців з "Азову" і про "славетну"суку Тарана.
показати весь коментар
09.05.2022 11:52 Відповісти
Поверни спочатку те, що вкрав в Україні.
показати весь коментар
09.05.2022 11:52 Відповісти
Кому вернете? Себе, любимым? Не забыл, что Украина - одна из самых коррумпированных стран мира, как единожды заявил Байден?
показати весь коментар
09.05.2022 11:53 Відповісти
Велике будівництво, эпизод №6. Хотя скорее полшестой. Отдайте людям деньги, а они уже найдут что с ними сделать.
показати весь коментар
09.05.2022 11:54 Відповісти
А сексотам все не до вподоби
.
Підспівують ***** та орками.
показати весь коментар
09.05.2022 11:55 Відповісти
Люди бачать та оцінюють СПРАВИ.
Зомбі в оргазмі від відосиків.

ДЕРЖАВНА, підпорядкована Шмигалю, Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/

показати весь коментар
09.05.2022 12:06 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2022 12:53 Відповісти
трындеть - не мешки ворочать...
показати весь коментар
09.05.2022 11:59 Відповісти
https://www.facebook.com/ya.nataliya.v?__cft__%5b0%5d=***************************-*******************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Наталия Легкая

Гостомель 03.05.2022

Що маємо на цей момент по пунктах :
Вирубка лісу. Страшенна. Все спостерігали своїми очима.

Ніякої допомоги від ВДА власникам зруйнованого житла.
Хто бомж- ласкаво просимо в диспансер на койку за 80 км.

Власників будинків зразу попереджують, що все власним коштом, компенсації не буде, комісії теж, бо її не існує.
Після цього комісія таки створена, але члени комісії - просто пересічні люди, які навіть не знають, що вони в складі.
Депутат з області стверджує, що голова ВДА доповідає йому про повний порядок, допомога не потрібна.
Робота сільради - окрема розмова. Щодня нові бланки та правила.
Подача заяви про знищення житла щодня ускладнюється.
показати весь коментар
09.05.2022 12:02 Відповісти
Депутати "наймають" техніку для прибирання. По факту - прибирають волонтери. (Так, ми теж не сидимо на місці, прибирали)
До речі, компанія мого чоловіка пропонувала їм техніку та працівників. Ігнор.

Безкоштовне поховання? Не чули. Близько 20 000 грн на стіл, тоді поговоримо.

ДСНС з 14.04 на підозру на розтяжку ще не доїхало.

Поліція, щоб скласти акт теж. Страшне мародерство. Мародерів не садять. Поліція їх просто відпускає. А іноді - самі долучаються (Вінницькі).

Перешкоджання роботі волонтерів. Комунікації - біль.

Чого мені болить саме за зруйновані будинки? Бо то зруйновані життя. Часто, дитячі.

На них, на жаль, абсолютно плювати ВДА, яка працює суворо з 10 до 17 і вже поклала лапу на деревину, яку, до речі, на укріпленні Гостомеля я не бачила.
показати весь коментар
09.05.2022 12:03 Відповісти
Все що за межами Києва- провінція і київським зовсім ***** що там відбувається, навіть якщо ця провінція за 10км від сталіци.
показати весь коментар
09.05.2022 12:11 Відповісти
Хто він, найманец, виконавча влада. ставленик олігархів
А корчит з себе законотворця та патриота огидник
показати весь коментар
09.05.2022 12:03 Відповісти
Це йому х#йло пообіцяв?
показати весь коментар
09.05.2022 12:06 Відповісти
А почему только за счёт раши, а не за ваш тоже, вы же, как сказал светило Арестович. про...бали всё, и, главное, как собираетесь требовать у путина, лично?
Сколько оружия вы купили за свои кровные и отвезли на фронт, как помогли фронту ваши друзья
крупные предприниматели с миллионами. Мы любознательные.
показати весь коментар
09.05.2022 12:16 Відповісти
Дебилами популистами были и такими же и остались. Рассуждать о "восстановлении утраченного" в начале войны может или полный дебил или тот, кто эту войну продолжать и выигрывать не собирается.
показати весь коментар
09.05.2022 12:17 Відповісти
Ну що ж шмигаль, давай порядку. Я українка і я втратила: улюблену Херсонщину, славетний регіон Запоріжжя, стратегічний Крим, Луганщину і Донеччину, купу ресурсів і потужностей, порти і пляжі....починай мені це все повертати, зараз!
показати весь коментар
09.05.2022 12:17 Відповісти
Є юридичні моменти. Від них нікуди не дітися. На жаль. Питання фінансових репарацій і продаж арештованих активів з фінансуванням коштів в Україну - питання складне і затягнеться міжнародними судами на роки.

Апеляцій, касації, інша муйня. На роки.
показати весь коментар
09.05.2022 12:22 Відповісти
И про себя любимых не забыть. 500 млрд! - это же пилить и пилить.
показати весь коментар
09.05.2022 12:26 Відповісти
PZDж, повернуть тільки друзям ЗЕ.
показати весь коментар
09.05.2022 12:27 Відповісти
Лучший друг the это бородатая бабушка Беня
показати весь коментар
09.05.2022 12:30 Відповісти
Як же ********* руки все красти відновлювати! Навіть під час війни... Жахливий, мерзенний скот, ці ваші слуги, народе України.
показати весь коментар
09.05.2022 12:38 Відповісти
******* - не мешки ворочать , ..................
показати весь коментар
09.05.2022 13:44 Відповісти
Ты лошара про дело Юкоса читал? Уже десятки лет судятся..... По второму или третьему кругу....
А хватит арест активов на компенсации?
показати весь коментар
09.05.2022 14:38 Відповісти
Життя людей поверніть ,шашличніки
показати весь коментар
09.05.2022 14:58 Відповісти
 
 