Все, що люди втратили через війну, ми повернемо за рахунок окупанта, - Шмигаль
Усе, що зруйновано Російською Федерацію та втрачено українцями в результаті військової агресії, буде відновлено коштом загарбників.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі Україна з партнерами має на меті конфіскувати і отримати на користь держави усі арештовані російські активи, які будуть спрямовані на відбудову країни.
"У першу чергу ми пообіцяли, що все, що зруйновано, все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта і агресора. І зробимо велику роботу по арешту і конфіскації активів РФ", - наголосив Шмигаль.
Він нагадав, що йдеться про близько 300 млрд доларів російських активів, які арештовані в США, Канаді та в інших країнах: "А якщо брати кошти їхніх олігархів, то це в районі 500 млрд доларів. Ми з партнерами хочемо всі ці кошти конфіскувати і отримати на користь України".
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Невже цапів у помешкання вбитих українців заселите ?
Чтоб не сказать хуже
Завдяки зекоманді - Чернігів, Бородянка, Буча, Макарів, Ірпінь.
Шашлики зеленському важливіше життів людей
Паніки воно запобігло кинувши жінок та дітей на окупованій території.
і біля цього лайна треба єднатися???
Трибунал ціх покидьків об'єднає (в камері)
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Підспівують ***** та орками.
Зомбі в оргазмі від відосиків.
ДЕРЖАВНА, підпорядкована Шмигалю, Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
Гостомель 03.05.2022
Що маємо на цей момент по пунктах :
Вирубка лісу. Страшенна. Все спостерігали своїми очима.
Ніякої допомоги від ВДА власникам зруйнованого житла.
Хто бомж- ласкаво просимо в диспансер на койку за 80 км.
Власників будинків зразу попереджують, що все власним коштом, компенсації не буде, комісії теж, бо її не існує.
Після цього комісія таки створена, але члени комісії - просто пересічні люди, які навіть не знають, що вони в складі.
Депутат з області стверджує, що голова ВДА доповідає йому про повний порядок, допомога не потрібна.
Робота сільради - окрема розмова. Щодня нові бланки та правила.
Подача заяви про знищення житла щодня ускладнюється.
До речі, компанія мого чоловіка пропонувала їм техніку та працівників. Ігнор.
Безкоштовне поховання? Не чули. Близько 20 000 грн на стіл, тоді поговоримо.
ДСНС з 14.04 на підозру на розтяжку ще не доїхало.
Поліція, щоб скласти акт теж. Страшне мародерство. Мародерів не садять. Поліція їх просто відпускає. А іноді - самі долучаються (Вінницькі).
Перешкоджання роботі волонтерів. Комунікації - біль.
Чого мені болить саме за зруйновані будинки? Бо то зруйновані життя. Часто, дитячі.
На них, на жаль, абсолютно плювати ВДА, яка працює суворо з 10 до 17 і вже поклала лапу на деревину, яку, до речі, на укріпленні Гостомеля я не бачила.
А корчит з себе законотворця та патриота огидник
Сколько оружия вы купили за свои кровные и отвезли на фронт, как помогли фронту ваши друзья
крупные предприниматели с миллионами. Мы любознательные.
Апеляцій, касації, інша муйня. На роки.
крастивідновлювати! Навіть під час війни... Жахливий, мерзенний скот, ці ваші слуги, народе України.
А хватит арест активов на компенсации?