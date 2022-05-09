Все, що люди втратили через війну, ми повернемо за рахунок окупанта, - Шмигаль

Усе, що зруйновано Російською Федерацію та втрачено українцями в результаті військової агресії, буде відновлено коштом загарбників.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі Україна з партнерами має на меті конфіскувати і отримати на користь держави усі арештовані російські активи, які будуть спрямовані на відбудову країни.

"У першу чергу ми пообіцяли, що все, що зруйновано, все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта і агресора. І зробимо велику роботу по арешту і конфіскації активів РФ", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що йдеться про близько 300 млрд доларів російських активів, які арештовані в США, Канаді та в інших країнах: "А якщо брати кошти їхніх олігархів, то це в районі 500 млрд доларів. Ми з партнерами хочемо всі ці кошти конфіскувати і отримати на користь України".

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