Канада збирається передати на відбудову України арештовані російські активи
Канада розраховує стати першою країною, яка конфіскує активи Росії та російських олігархів і передасть їх Україні. Кошти мають бути направлені на відбудову нашої країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці прем'єр-міністра Канади Христі Фріланд.
"Я думаю, що Канада вже одна з головних країн щодо фінансової підтримки. Ми вже понад 1,6 млрд доларів перерахували на кредити й прямі дотації. Понад 600 млн доларів перерахували на зброю. Санкції. Ми два тижні тому опублікували законопроєкт, який нам дасть право не тільки заморозити російські активи, а й конфіскувати їх. Ми надіємося, що Канада стане першою країною з законодавством про конфіскацію, ми вважаємо, що ці гроші мають іти на відбудову України", - заявила Фріланд.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна планує конфіскувати близько 500 млрд доларів Росії та її олігархів.
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В них чиновники й далі получають по мільйону зарплати, в той час як війсковим не виплачують?
але допомагайте нам зараз і сьогодні відстояти Україну і погнати і в хвіст і гриву русню геть...
К сожалению, пока нет уверенности в сильных реформах против коррупции после победы в войне. Нету двух важных изменений, которые необходимы. Первая - это реальное разрешение на оружие, владение и ношей, не всякие гладкоствольные дорогие вещи, а просто с медсправкой пошел в магазин и купил винтовку или пистолет. Вторая - это перекладывание уплаты налогов на самих граждан. Чтобы все отчисления на пенсию и все налоги, платежи и прочее платил сам гражданин, после того, как ему начислили зарплату. И в магазинах цены на товар были одни, а потом на кассе дополнительный налог еще увеличит стоимость покупки. Вот это очень серьезно подстегивает людей участвовать в политике, а не жить "хата с краю". Когда сначала дадут деньги, а потом другой рукой заставят отдать половину. Сразу будешь активно следить за всем, что к чему.