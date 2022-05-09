УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9996 відвідувачів онлайн
Новини
2 170 16

Канада збирається передати на відбудову України арештовані російські активи

гроші,долар

Канада розраховує стати першою країною, яка конфіскує активи Росії та російських олігархів і передасть їх Україні. Кошти мають бути направлені на відбудову нашої країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці прем'єр-міністра Канади Христі Фріланд.

"Я думаю, що Канада вже одна з головних країн щодо фінансової підтримки. Ми вже понад 1,6 млрд доларів перерахували на кредити й прямі дотації. Понад 600 млн доларів перерахували на зброю. Санкції. Ми два тижні тому опублікували законопроєкт, який нам дасть право не тільки заморозити російські активи, а й конфіскувати їх. Ми надіємося, що Канада стане першою країною з законодавством про конфіскацію, ми вважаємо, що ці гроші мають іти на відбудову України", - заявила Фріланд.

Читайте також: Канада хоче передати Україні заморожені російські кошти, – Reuters

Як повідомляв Цензор.НЕТ, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна планує конфіскувати близько 500 млрд доларів Росії та її олігархів.

Автор: 

Канада (2219) конфіскація (866) росія (66080) актив (241)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Краще одразу на рахунки державних будівельних організацій, бо знаємо ми цей Кінець Епохі Бєдності і Велике Крадівництво.
показати весь коментар
09.05.2022 13:59 Відповісти
+6
Канадійцям-черговий респект...
показати весь коментар
09.05.2022 13:55 Відповісти
+5
Спочатку потрібно розпустити 98% чиновників, залишок перевірити через поліграф и потім гроші давати нашому головному військовому партнеру Великобританії на разбудову держави.
показати весь коментар
09.05.2022 13:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Канадійцям-черговий респект...
показати весь коментар
09.05.2022 13:55 Відповісти
Шановні керівники західних країн, будь ласка, контролюйте дуже жорстко всі ці кошти, які будуть іти в Україну
показати весь коментар
09.05.2022 17:09 Відповісти
Слідкуйте за руками єрмаковой банди.
В них чиновники й далі получають по мільйону зарплати, в той час як війсковим не виплачують?
показати весь коментар
09.05.2022 21:06 Відповісти
Какая же жалость, у убийц, воров и насильников взяли и украли общак. А они побежали звонить в полицию и плакать. Достойное поведение для уважаемых пацацов из криминального мира, живущих по понятиям.
показати весь коментар
09.05.2022 13:58 Відповісти
Спочатку потрібно розпустити 98% чиновників, залишок перевірити через поліграф и потім гроші давати нашому головному військовому партнеру Великобританії на разбудову держави.
показати весь коментар
09.05.2022 13:58 Відповісти
Краще одразу на рахунки державних будівельних організацій, бо знаємо ми цей Кінець Епохі Бєдності і Велике Крадівництво.
показати весь коментар
09.05.2022 13:59 Відповісти
дуже добре...
але допомагайте нам зараз і сьогодні відстояти Україну і погнати і в хвіст і гриву русню геть...
показати весь коментар
09.05.2022 14:02 Відповісти
Не спішіть передавати. Яка відбудова?! Спочатку рашистів треба здолати та зробити так, щоб у жодного ***** не зявилась думка стріляти в сторону України, по друге, використання грошей повинно жорстко контролюватись тими хто їх буде давати, тому що навіть війна з кацапами не вплинула на корупціонерів які навіть під час війни умудряються в магазинах торгувати гуманітаркою, я вже не кажу про відбудову. Вони тихенько сидять та ждуть цих грошей в надії щось подеребанити. Чи я не правий?
показати весь коментар
09.05.2022 14:04 Відповісти
Бабло в обмен на станки тяжелого машиностроения, снаряды и оружие.

К сожалению, пока нет уверенности в сильных реформах против коррупции после победы в войне. Нету двух важных изменений, которые необходимы. Первая - это реальное разрешение на оружие, владение и ношей, не всякие гладкоствольные дорогие вещи, а просто с медсправкой пошел в магазин и купил винтовку или пистолет. Вторая - это перекладывание уплаты налогов на самих граждан. Чтобы все отчисления на пенсию и все налоги, платежи и прочее платил сам гражданин, после того, как ему начислили зарплату. И в магазинах цены на товар были одни, а потом на кассе дополнительный налог еще увеличит стоимость покупки. Вот это очень серьезно подстегивает людей участвовать в политике, а не жить "хата с краю". Когда сначала дадут деньги, а потом другой рукой заставят отдать половину. Сразу будешь активно следить за всем, что к чему.
показати весь коментар
09.05.2022 14:07 Відповісти
Велика подяка Канаді!
показати весь коментар
09.05.2022 14:08 Відповісти
Якщо не буде контролерів із країн заходу їх вкрадуть, коломойський і його маріонетки лише цього і чекають і цим живуть
показати весь коментар
09.05.2022 14:10 Відповісти
Тільки передати в міжнародну структуру по відбудові України з правом аудиту
показати весь коментар
09.05.2022 14:16 Відповісти
буде ще одне велике крадівництво. сначала провести в стране настоящую судебную реформу. возможно нанять судей из других стран. что бы работал закон а не карманное правосудие
показати весь коментар
09.05.2022 14:19 Відповісти
Необхідно контролювати використання наданих коштів. Інакше, пліснява з хазяями розікраде все на "великому відновлицтві".
показати весь коментар
09.05.2022 14:24 Відповісти
главное чтобы Беня-фициар с ахметовым их не поделили между собой.
показати весь коментар
09.05.2022 15:21 Відповісти
Не вірю. Хоч якусь краплю кацапського бабла віддадуть, буде інцедент. Як би не хотілося, але ніхто таке рішення не погодить. Знову пусті обіцянки. Всі чекають поки ім русня запропонує сама, але так, щоб на їх користь було. В противному випадку, хто в ЕС захоче офіційно ставати мішенню. За свої сім*ї бояться.
показати весь коментар
09.05.2022 18:13 Відповісти
 
 