Канада збирається передати на відбудову України арештовані російські активи

Канада розраховує стати першою країною, яка конфіскує активи Росії та російських олігархів і передасть їх Україні. Кошти мають бути направлені на відбудову нашої країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці прем'єр-міністра Канади Христі Фріланд.

"Я думаю, що Канада вже одна з головних країн щодо фінансової підтримки. Ми вже понад 1,6 млрд доларів перерахували на кредити й прямі дотації. Понад 600 млн доларів перерахували на зброю. Санкції. Ми два тижні тому опублікували законопроєкт, який нам дасть право не тільки заморозити російські активи, а й конфіскувати їх. Ми надіємося, що Канада стане першою країною з законодавством про конфіскацію, ми вважаємо, що ці гроші мають іти на відбудову України", - заявила Фріланд.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна планує конфіскувати близько 500 млрд доларів Росії та її олігархів.