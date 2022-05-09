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Режим Лукашенко приравнял интернет-ресурсы белорусского батальона к террористическим

білорусь,батальйон

Интернет-ресурсы участвующего в войне против россии на стороне Украины белорусского добровольческого батальона имени Кастуся Калиновского, в беларуси приравнены к террористическим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил боец батальона Ян Мельников на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Наши ресурсы в интернете – страницы в Фейсбук, Инстаграм и другие приравняли к террористическим ресурсам, и если ты подписан на нашу Фейсбук-страницу или Телеграм-канал, ты можешь понести за это уголовную ответственность", - сказал Мельников.

В то же время он отметил, что, согласно их данным, даже вопреки этому люди в беларуси их просматривают и ищут в интернете информацию о батальоне.

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"У нас подписчиков в Телеграме около 30 тысяч, а просмотров бывает около 100 тысяч", - отметил боец.

Белорусский добровольческий батальон Вооруженных сил Украины сформирован в марте 2022 года для защиты Киева от российского вторжения в составе Иностранного легиона в Украине. Назван в честь национального героя беларуси, одного из руководителей национально-освободительного восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев 1863-1864 годов.

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Беларусь (7922) Лукашенко Александр (3618) терроризм (18692) режим (62)


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Топ комментарии
+14
лукашенко после создания мема "а я вам вот щас покажу" окончательно превратился из местечкового шута в клоуна и дебила мирового масштаба.
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09.05.2022 14:44 Ответить
+7
**** усатая, покажи уже карту с 4мя позициями откуда готовилось нападение. Привез и зажал, ******* тараканье!!!
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09.05.2022 14:50 Ответить
+4
Білорусам самым не соромно за свого президента?
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09.05.2022 14:51 Ответить
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лукашенко после создания мема "а я вам вот щас покажу" окончательно превратился из местечкового шута в клоуна и дебила мирового масштаба.
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09.05.2022 14:44 Ответить
укашека зноў об'ябаў *****
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09.05.2022 14:45 Ответить
То ***** постять сьогодні, то ******************* Не хочеться про цих скажених читати.
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09.05.2022 14:46 Ответить
Не хочу обижать беларусов, но все эти беларуские и русские освободительные батальоны похожи на тик-ток бригады Кадырова. Единственная стоящая звезда Инстаграма это пес Патрон.
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09.05.2022 14:49 Ответить
**** усатая, покажи уже карту с 4мя позициями откуда готовилось нападение. Привез и зажал, ******* тараканье!!!
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09.05.2022 14:50 Ответить
Ви там спитайте у найвеличнішого актора та його блазня люсінди, чи розірвана торгівля і дип відносини з поїхавшим тарганом який 660 ракет випустив по Україні, і чиїь спецназівці в Київській області звірстувавали... а вони вам скажуть: НІТ!
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09.05.2022 14:50 Ответить
Білорусам самым не соромно за свого президента?
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09.05.2022 14:51 Ответить
Я напоминаю что до войны Лукашенко был самым любимым украинским политиком, а до 14 года таким был Путин.
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09.05.2022 14:54 Ответить
для малоросів і совків вони і зараз їми залишаються, це невиліковне (зайва хромосома, зламана днк, тобто даунізм)
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09.05.2022 15:08 Ответить
Так. І нічога не перашкаджала весці бязглуздую палітыку на працягу ўсіх гадоў пасля падпісання Белавежскіх угод. Што Беларусь, што Ўкраіна заставаліся ў сферы новай каланіяльнай палітыкі Масквы. Захоп Беларусі стаў крокам нумар 1, які ўвогуле дазволіў Расеі пачаць вайну. Праца вялася 26 гадоў з моманту прывядзення марыянеткі Лукашэнка да ўлады метадычна і мэтанакіравана. Адразу на Ўкраіну не палезеш, таму быў абраны шлях забіраць кавалачкамі. Хто-небудзь ва Ўкраіне увесь гэты час пра гэта казаў? Дарэчы, я ў Амерыцы сустракаў шмат украінцаў, працаваў разам, і калі размова заходзіла за палітыку, то я заўсёды казаў "Расея - вораг нумар 1", на мяне глядзелі здзіўлена і адказвалі "ну ты што, там жа людзі жывуць, нельга так казаць і тп", а некаторыя наўпорст "Расея прыйшла ў Крым і навяла парадак". Карацей, каланіялізм галаўнога мозгу, таму тут беларусаў абвінавачваць несправядліва, таму што і там, і там хапае сваіх манкуртаў альбо дэбілаў ці спячых прагыжунь. Праблема ў тым, што Беларусі ніхто за амаль ужо 30 гадоў не дапамог у нацыянальнай барацьбе, шмат людзей сядзіць у турмах, выкінуты за мяжу, альбо ўвогуле знішчаны фізічна. Зараз, напрыклад, Лукашэнка падпісаў новыя змены ў крымінальны закон, смяротнае пакаранне за "намеры тэрарызму", гатовы забіваць усіх, таму што вы самі ведаеце, што гэты рэжым будзе падводзіць пад тэрарызм. Мікалай Аўтуховіч (у турме ўжо напэўна 2 гады), напрыклад, зараз пад прыцэлам гэтага новага "закона".
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09.05.2022 15:47 Ответить
Беларусь не прошла тот путь, который Украина проходила с начала девяностых. Россия как бы свернула где-то в конце девяностых с него, а Беларусь по сути даже не начинала. Так что дело не в помощи. Любые подвижки происходят медленно. Их надо выгрызать зубами. Беларусы этого не делали по разным причинам. Не знаю что с ними будет дальше, но вот такая вот история.
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09.05.2022 17:17 Ответить
Вельмі цікава, але няпраўда. Выгрызалі, і грызуць. А які шлях прайшла Ўкраіна з 90? Беларусь не пачынала? Вы аб чым? Лепш падвучыць хаця б найноўшую гісторыю перад ты каб такое заяўляць. Пуць Украіны пачаўся па сутнасці толькі з 2014 па вашых жа словах, таму што "Я напоминаю что до войны Лукашенко был самым любимым украинским политиком, а до 14 года таким был Путин." Сабе хаця б не супярэчылі.
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09.05.2022 19:27 Ответить
Коротше й там повно Бандеріаців...
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09.05.2022 15:08 Ответить
Всьо отріцать і нєчіго нє прізнавать
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09.05.2022 15:19 Ответить
Це так , якби Гітлер чи Мусоліні оголосив війська союзників - терористами 😁😁😁🇺🇦👍
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09.05.2022 15:21 Ответить
 
 