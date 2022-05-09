Режим Лукашенко приравнял интернет-ресурсы белорусского батальона к террористическим

Интернет-ресурсы участвующего в войне против россии на стороне Украины белорусского добровольческого батальона имени Кастуся Калиновского, в беларуси приравнены к террористическим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил боец батальона Ян Мельников на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Наши ресурсы в интернете – страницы в Фейсбук, Инстаграм и другие приравняли к террористическим ресурсам, и если ты подписан на нашу Фейсбук-страницу или Телеграм-канал, ты можешь понести за это уголовную ответственность", - сказал Мельников.

В то же время он отметил, что, согласно их данным, даже вопреки этому люди в беларуси их просматривают и ищут в интернете информацию о батальоне.

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"У нас подписчиков в Телеграме около 30 тысяч, а просмотров бывает около 100 тысяч", - отметил боец.

Белорусский добровольческий батальон Вооруженных сил Украины сформирован в марте 2022 года для защиты Киева от российского вторжения в составе Иностранного легиона в Украине. Назван в честь национального героя беларуси, одного из руководителей национально-освободительного восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев 1863-1864 годов.

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