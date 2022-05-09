УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9976 відвідувачів онлайн
Новини
4 763 15

Режим Лукашенка прирівняв інтернет-ресурси білоруського батальйону до терористичних

білорусь,батальйон

Інтернет-ресурси білоруського добровольчого батальйону імені Кастуся Калиновського, який бере участь у війні проти Росії на боці України, у Білорусі прирівняні до терористичних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив боєць батальйону Ян Мельников на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Наші ресурси в інтернеті – сторінки у фейсбуці, інстаграмі та інші прирівняли до терористичних ресурсів, і якщо ти підписаний на нашу фейсбук-сторінку чи телеграм-канал, ти можеш понести за це кримінальну відповідальність", - сказав Мельников.

Водночас він зауважив, що, за їхніми даними, навіть попри це люди в Білорусі їх переглядають і шукають в інтернеті інформацію про батальйон.

Читайте також: В Білорусі депутати схвалили смертну кару за тероризм

"У нас підписників у телеграмі близько 30 тисяч, а переглядів буває близько 100 тисяч", - зазначив боєць.

Білоруський добровольчий батальйон Збройних сил України сформовано у березні 2022 року для захисту Києва від російського вторгнення у складі Іноземного легіону в Україні. Названий на честь національного героя Білорусі, одного з керівників національно-визвольного повстання білорусів, поляків, литовців та українців 1863-1864 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білоруські залізничні партизани допомогли зірвати наступ армії РФ на Київ, - The Washington Post

Автор: 

Білорусь (7969) Лукашенко Олександр (2661) тероризм (2868) режим (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
лукашенко после создания мема "а я вам вот щас покажу" окончательно превратился из местечкового шута в клоуна и дебила мирового масштаба.
показати весь коментар
09.05.2022 14:44 Відповісти
+7
**** усатая, покажи уже карту с 4мя позициями откуда готовилось нападение. Привез и зажал, ******* тараканье!!!
показати весь коментар
09.05.2022 14:50 Відповісти
+4
Білорусам самым не соромно за свого президента?
показати весь коментар
09.05.2022 14:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лукашенко после создания мема "а я вам вот щас покажу" окончательно превратился из местечкового шута в клоуна и дебила мирового масштаба.
показати весь коментар
09.05.2022 14:44 Відповісти
укашека зноў об'ябаў *****
показати весь коментар
09.05.2022 14:45 Відповісти
То ***** постять сьогодні, то ******************* Не хочеться про цих скажених читати.
показати весь коментар
09.05.2022 14:46 Відповісти
Не хочу обижать беларусов, но все эти беларуские и русские освободительные батальоны похожи на тик-ток бригады Кадырова. Единственная стоящая звезда Инстаграма это пес Патрон.
показати весь коментар
09.05.2022 14:49 Відповісти
**** усатая, покажи уже карту с 4мя позициями откуда готовилось нападение. Привез и зажал, ******* тараканье!!!
показати весь коментар
09.05.2022 14:50 Відповісти
Ви там спитайте у найвеличнішого актора та його блазня люсінди, чи розірвана торгівля і дип відносини з поїхавшим тарганом який 660 ракет випустив по Україні, і чиїь спецназівці в Київській області звірстувавали... а вони вам скажуть: НІТ!
показати весь коментар
09.05.2022 14:50 Відповісти
Білорусам самым не соромно за свого президента?
показати весь коментар
09.05.2022 14:51 Відповісти
Я напоминаю что до войны Лукашенко был самым любимым украинским политиком, а до 14 года таким был Путин.
показати весь коментар
09.05.2022 14:54 Відповісти
для малоросів і совків вони і зараз їми залишаються, це невиліковне (зайва хромосома, зламана днк, тобто даунізм)
показати весь коментар
09.05.2022 15:08 Відповісти
Так. І нічога не перашкаджала весці бязглуздую палітыку на працягу ўсіх гадоў пасля падпісання Белавежскіх угод. Што Беларусь, што Ўкраіна заставаліся ў сферы новай каланіяльнай палітыкі Масквы. Захоп Беларусі стаў крокам нумар 1, які ўвогуле дазволіў Расеі пачаць вайну. Праца вялася 26 гадоў з моманту прывядзення марыянеткі Лукашэнка да ўлады метадычна і мэтанакіравана. Адразу на Ўкраіну не палезеш, таму быў абраны шлях забіраць кавалачкамі. Хто-небудзь ва Ўкраіне увесь гэты час пра гэта казаў? Дарэчы, я ў Амерыцы сустракаў шмат украінцаў, працаваў разам, і калі размова заходзіла за палітыку, то я заўсёды казаў "Расея - вораг нумар 1", на мяне глядзелі здзіўлена і адказвалі "ну ты што, там жа людзі жывуць, нельга так казаць і тп", а некаторыя наўпорст "Расея прыйшла ў Крым і навяла парадак". Карацей, каланіялізм галаўнога мозгу, таму тут беларусаў абвінавачваць несправядліва, таму што і там, і там хапае сваіх манкуртаў альбо дэбілаў ці спячых прагыжунь. Праблема ў тым, што Беларусі ніхто за амаль ужо 30 гадоў не дапамог у нацыянальнай барацьбе, шмат людзей сядзіць у турмах, выкінуты за мяжу, альбо ўвогуле знішчаны фізічна. Зараз, напрыклад, Лукашэнка падпісаў новыя змены ў крымінальны закон, смяротнае пакаранне за "намеры тэрарызму", гатовы забіваць усіх, таму што вы самі ведаеце, што гэты рэжым будзе падводзіць пад тэрарызм. Мікалай Аўтуховіч (у турме ўжо напэўна 2 гады), напрыклад, зараз пад прыцэлам гэтага новага "закона".
показати весь коментар
09.05.2022 15:47 Відповісти
Беларусь не прошла тот путь, который Украина проходила с начала девяностых. Россия как бы свернула где-то в конце девяностых с него, а Беларусь по сути даже не начинала. Так что дело не в помощи. Любые подвижки происходят медленно. Их надо выгрызать зубами. Беларусы этого не делали по разным причинам. Не знаю что с ними будет дальше, но вот такая вот история.
показати весь коментар
09.05.2022 17:17 Відповісти
Вельмі цікава, але няпраўда. Выгрызалі, і грызуць. А які шлях прайшла Ўкраіна з 90? Беларусь не пачынала? Вы аб чым? Лепш падвучыць хаця б найноўшую гісторыю перад ты каб такое заяўляць. Пуць Украіны пачаўся па сутнасці толькі з 2014 па вашых жа словах, таму што "Я напоминаю что до войны Лукашенко был самым любимым украинским политиком, а до 14 года таким был Путин." Сабе хаця б не супярэчылі.
показати весь коментар
09.05.2022 19:27 Відповісти
Коротше й там повно Бандеріаців...
показати весь коментар
09.05.2022 15:08 Відповісти
Всьо отріцать і нєчіго нє прізнавать
показати весь коментар
09.05.2022 15:19 Відповісти
Це так , якби Гітлер чи Мусоліні оголосив війська союзників - терористами 😁😁😁🇺🇦👍
показати весь коментар
09.05.2022 15:21 Відповісти
 
 