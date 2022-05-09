Режим Лукашенка прирівняв інтернет-ресурси білоруського батальйону до терористичних

Інтернет-ресурси білоруського добровольчого батальйону імені Кастуся Калиновського, який бере участь у війні проти Росії на боці України, у Білорусі прирівняні до терористичних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив боєць батальйону Ян Мельников на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Наші ресурси в інтернеті – сторінки у фейсбуці, інстаграмі та інші прирівняли до терористичних ресурсів, і якщо ти підписаний на нашу фейсбук-сторінку чи телеграм-канал, ти можеш понести за це кримінальну відповідальність", - сказав Мельников.

Водночас він зауважив, що, за їхніми даними, навіть попри це люди в Білорусі їх переглядають і шукають в інтернеті інформацію про батальйон.

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"У нас підписників у телеграмі близько 30 тисяч, а переглядів буває близько 100 тисяч", - зазначив боєць.

Білоруський добровольчий батальйон Збройних сил України сформовано у березні 2022 року для захисту Києва від російського вторгнення у складі Іноземного легіону в Україні. Названий на честь національного героя Білорусі, одного з керівників національно-визвольного повстання білорусів, поляків, литовців та українців 1863-1864 років.

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