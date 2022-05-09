РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6489 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 800 18

Канада хочет помочь Украине с экспортом зерновых

зерно

Канада хочет помочь Украине в решении вопроса экспорта зерновых и объяснении мировому сообществу роли России в возникновении возможного продовольственного кризиса в мире.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд заявила в интервью телеканалу "Украина24".

Она отметила, что сейчас в мире существует большая обеспокоенность тем, что из-за войны в Украине возникнет нехватка продовольствия. По ее словам, Канада хочет помочь Украине в решении вопроса экспорта зерновых, который будет иметь мировой резонанс.

"Мы много разговаривали с украинским правительством о сотрудничестве – во-первых, как можно преподнести на мировом уровне этот вопрос, чтобы люди на Ближнем Востоке и в Африке понимали, что если нечего есть, это вина России, блокирующей украинские порты. Мы также начинаем прорабатывать конкретные способы, чтобы это зерно из Украины экспортировать голодным людям в мире", - сказала Фриланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От украинского продовольствия зависит судьба миллиардов людей, - исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Бизли

Как сообщалось, Украина производит существенную долю мирового продовольствия, но не может поставить на мировой рынок рекордные осенние урожаи из-за войны, развязанной Россией. Экспорт зерна ограничен до 500 тысяч тонн в месяц, по сравнению с 5 миллионами тонн до войны. Это, по данным Минагрополитики, влечет потери в 1,5 миллиарда долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с президентом ЮАР Рамафосой угрозу продовольственного кризиса

Канада (2100) экспорт (878) продовольствие (262) зерновые (99)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Как бы нам самим не пришлось импортировать зерно в етом году
показать весь комментарий
09.05.2022 15:52 Ответить
+6
Зерновые можно хранить 30 лет и более. Без добавленной стоимости экспорт категорически запретить! Если экспортировать только зерно, сырье и руду - то в этой разбомбленой степи будут жить голые, босые и голодные украинцы. Предприятия переработки на западе Украины активизировать и экспортировать только готовую продукцию, а не сырье. Какой нах экспорт, если орками вывезена сельхоз техника и если до зимы дотянем - то потом голод который все предсказывают никого не удивит. А идет война, если еще не дай Бог заражение почвы произойдет - то жрать будем детей?
показать весь комментарий
09.05.2022 16:38 Ответить
+5
Если людям на Близькому Сходi нечего жрать пускай не в Украину едут воевать а уничтожают росийских гадов и их прихвостней типо Асада.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так розповідайте про рашистів бо ще в багатьох країнах інформацію подають у вигідному для росії ракурсі ,на рахунок харчової сировини то поки заблоковані порти про дешеві харчі з України потрібно забути.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:48 Ответить
ну это если осенью будет что экспортировать
показать весь комментарий
09.05.2022 15:50 Ответить
Если людям на Близькому Сходi нечего жрать пускай не в Украину едут воевать а уничтожают росийских гадов и их прихвостней типо Асада.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:51 Ответить
Помогите уничтожить откаты на лицензиях экспорта зерновых и подсолнечного масла.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:52 Ответить
Как бы нам самим не пришлось импортировать зерно в етом году
показать весь комментарий
09.05.2022 15:52 Ответить
Мы не дураки, мы импортируем только то что из нашего зерна делают на западных фермах и фабриках - колбасы, мясо, сыры, молоко, алкоголь, комбикорм и др.
показать весь комментарий
09.05.2022 16:57 Ответить
А як с зерна зробити ковбасу, м'ясо та сир? Не підкажете? Дуже цікаво...
показать весь комментарий
09.05.2022 21:00 Ответить
у цьому році з врожаєм буде пздць.. вологи в землі навесну майже нема.. а тут ще кремлівська орда мародерів, совєцьких активістів, усе похєріла..(
показать весь комментарий
09.05.2022 16:04 Ответить
Дивлячись де! Головне - посіять вчасно! А дощики прийдуть! Між іншим - на Поліссі я років з десять вже не бачив накого розливу води в травні! А це значить що вода не тільки в ріках але й в заплаві Зараз припече сонце і вода почне посилено випаровуваться А це спричинить грозові дощі!
показать весь комментарий
09.05.2022 16:26 Ответить
Так в чому проблема? Конвой під охороною флоту Канади! Можна навіть зерновози канадські пригнать Єдина проблема - там турки з Босфором "накаламутили" - можуть військові кораблі не пропустить
показать весь комментарий
09.05.2022 16:21 Ответить
Ну, в турків окрім Босфору ще й свій флот є. Й вони завжди кажуть, що є геть усім друзями. Тож турецькі конвої могли б по-дружньому супроводжувати зерновози, якщо було б в Ердогана натхнення...
показать весь комментарий
09.05.2022 16:35 Ответить
Чорне море повинно бути розблоковано.
Можливо миротворцями ООН чи силами НАТО. Це агресія проти країн задіяних в міжнародному судоходстві. Можливо на першому етапі торгові судна потребують супроводу військових конвоїв що складаються з міжнародного контингенту.
показать весь комментарий
09.05.2022 16:37 Ответить
Зерновые можно хранить 30 лет и более. Без добавленной стоимости экспорт категорически запретить! Если экспортировать только зерно, сырье и руду - то в этой разбомбленой степи будут жить голые, босые и голодные украинцы. Предприятия переработки на западе Украины активизировать и экспортировать только готовую продукцию, а не сырье. Какой нах экспорт, если орками вывезена сельхоз техника и если до зимы дотянем - то потом голод который все предсказывают никого не удивит. А идет война, если еще не дай Бог заражение почвы произойдет - то жрать будем детей?
показать весь комментарий
09.05.2022 16:38 Ответить
Що ви там свинособаки будете жерти, своїх дітей, чи ягєль - нам до сраки
показать весь комментарий
09.05.2022 22:13 Ответить
Наш зелений Туранчокс, все зерно продасть голодуючій Європі та Африці, а восени введе продуктові картки на хліб та інші булочні вироби.
показать весь комментарий
09.05.2022 16:55 Ответить
Україна за рік споживає приблизно 7,5 млн. тонн зернових, а збирає +/- 30 млн. Плюс соняшник, кукурудза і всілякі технічні культури. Навіть з такою посівною голодними ми не будемо точно, а от африці прийдеться непереливки. І як ви думаєте, куди вони всі ломануться з голодухи?
показать весь комментарий
09.05.2022 18:31 Ответить
Якщо проблему не буде вирішено і зерно не продамо вчасно, воно може згнити. Гниле гірше, ніж нічого. Гниле треба утилізувати, в місцях зберігання робити дезінфекцію.
показать весь комментарий
09.05.2022 20:28 Ответить
Хіба зерно зберігається не в елеваторах? Я знаю, що з часом клас зерна тільки підвищується. Зберігать можна багато років.
показать весь комментарий
09.05.2022 20:38 Ответить
 
 