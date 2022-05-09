Канада хочет помочь Украине с экспортом зерновых

Канада хочет помочь Украине в решении вопроса экспорта зерновых и объяснении мировому сообществу роли России в возникновении возможного продовольственного кризиса в мире.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд заявила в интервью телеканалу "Украина24".

Она отметила, что сейчас в мире существует большая обеспокоенность тем, что из-за войны в Украине возникнет нехватка продовольствия. По ее словам, Канада хочет помочь Украине в решении вопроса экспорта зерновых, который будет иметь мировой резонанс.

"Мы много разговаривали с украинским правительством о сотрудничестве – во-первых, как можно преподнести на мировом уровне этот вопрос, чтобы люди на Ближнем Востоке и в Африке понимали, что если нечего есть, это вина России, блокирующей украинские порты. Мы также начинаем прорабатывать конкретные способы, чтобы это зерно из Украины экспортировать голодным людям в мире", - сказала Фриланд.

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Как сообщалось, Украина производит существенную долю мирового продовольствия, но не может поставить на мировой рынок рекордные осенние урожаи из-за войны, развязанной Россией. Экспорт зерна ограничен до 500 тысяч тонн в месяц, по сравнению с 5 миллионами тонн до войны. Это, по данным Минагрополитики, влечет потери в 1,5 миллиарда долларов.

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