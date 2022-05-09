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Канада хоче допомогти Україні з експортом зернових

зерно

Канада хоче допомогти Україні у вирішенні питання експорту зернових і поясненні світові ролі Росії у виникненні можливої продовольчої кризи у світі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд заявила в інтерв’ю телеканалу "Україна24".

Вона зауважила, що нині у світі існує велике занепокоєння, що через війну в Україні виникне нестача продовольства. За її словами, Канада хоче допомогти Україні у вирішенні питання експорту зернових, яке матиме світовий резонанс.

"Ми багато розмовляли з українським урядом про співпрацю – по-перше, як можна піднести на світовий рівень це питання, щоб люди на Близькому Сході та в Африці розуміли, що коли нема чого їсти, це вина Росії, яка блокує українські порти. Ми також починаємо опрацьовувати конкретні способи, щоб це зерно з України експортувати голодним людям у світі", - сказала Фріланд.

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Як повідомлялося, Україна виробляє суттєву частку світового продовольства, але не може поставити на світовий ринок рекордні осінні врожаї через війну, розв’язану Росією. Експорт зерна наразі обмежений до 500 тисяч тонн на місяць, порівняно з 5 мільйонами тонн до війни. Це, за даними Мінагрополітики, спричиняє втрати у 1,5 мільярда доларів.

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Канада (2219) експорт (4521) продовольство (337) зернові (1241)


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Топ коментарі
+6
Как бы нам самим не пришлось импортировать зерно в етом году
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09.05.2022 15:52 Відповісти
+6
Зерновые можно хранить 30 лет и более. Без добавленной стоимости экспорт категорически запретить! Если экспортировать только зерно, сырье и руду - то в этой разбомбленой степи будут жить голые, босые и голодные украинцы. Предприятия переработки на западе Украины активизировать и экспортировать только готовую продукцию, а не сырье. Какой нах экспорт, если орками вывезена сельхоз техника и если до зимы дотянем - то потом голод который все предсказывают никого не удивит. А идет война, если еще не дай Бог заражение почвы произойдет - то жрать будем детей?
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09.05.2022 16:38 Відповісти
+5
Если людям на Близькому Сходi нечего жрать пускай не в Украину едут воевать а уничтожают росийских гадов и их прихвостней типо Асада.
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09.05.2022 15:51 Відповісти
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так розповідайте про рашистів бо ще в багатьох країнах інформацію подають у вигідному для росії ракурсі ,на рахунок харчової сировини то поки заблоковані порти про дешеві харчі з України потрібно забути.
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09.05.2022 15:48 Відповісти
ну это если осенью будет что экспортировать
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09.05.2022 15:50 Відповісти
Если людям на Близькому Сходi нечего жрать пускай не в Украину едут воевать а уничтожают росийских гадов и их прихвостней типо Асада.
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09.05.2022 15:51 Відповісти
Помогите уничтожить откаты на лицензиях экспорта зерновых и подсолнечного масла.
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09.05.2022 15:52 Відповісти
Как бы нам самим не пришлось импортировать зерно в етом году
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09.05.2022 15:52 Відповісти
Мы не дураки, мы импортируем только то что из нашего зерна делают на западных фермах и фабриках - колбасы, мясо, сыры, молоко, алкоголь, комбикорм и др.
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09.05.2022 16:57 Відповісти
А як с зерна зробити ковбасу, м'ясо та сир? Не підкажете? Дуже цікаво...
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09.05.2022 21:00 Відповісти
у цьому році з врожаєм буде пздць.. вологи в землі навесну майже нема.. а тут ще кремлівська орда мародерів, совєцьких активістів, усе похєріла..(
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09.05.2022 16:04 Відповісти
Дивлячись де! Головне - посіять вчасно! А дощики прийдуть! Між іншим - на Поліссі я років з десять вже не бачив накого розливу води в травні! А це значить що вода не тільки в ріках але й в заплаві Зараз припече сонце і вода почне посилено випаровуваться А це спричинить грозові дощі!
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09.05.2022 16:26 Відповісти
Так в чому проблема? Конвой під охороною флоту Канади! Можна навіть зерновози канадські пригнать Єдина проблема - там турки з Босфором "накаламутили" - можуть військові кораблі не пропустить
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09.05.2022 16:21 Відповісти
Ну, в турків окрім Босфору ще й свій флот є. Й вони завжди кажуть, що є геть усім друзями. Тож турецькі конвої могли б по-дружньому супроводжувати зерновози, якщо було б в Ердогана натхнення...
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09.05.2022 16:35 Відповісти
Чорне море повинно бути розблоковано.
Можливо миротворцями ООН чи силами НАТО. Це агресія проти країн задіяних в міжнародному судоходстві. Можливо на першому етапі торгові судна потребують супроводу військових конвоїв що складаються з міжнародного контингенту.
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09.05.2022 16:37 Відповісти
Зерновые можно хранить 30 лет и более. Без добавленной стоимости экспорт категорически запретить! Если экспортировать только зерно, сырье и руду - то в этой разбомбленой степи будут жить голые, босые и голодные украинцы. Предприятия переработки на западе Украины активизировать и экспортировать только готовую продукцию, а не сырье. Какой нах экспорт, если орками вывезена сельхоз техника и если до зимы дотянем - то потом голод который все предсказывают никого не удивит. А идет война, если еще не дай Бог заражение почвы произойдет - то жрать будем детей?
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09.05.2022 16:38 Відповісти
Що ви там свинособаки будете жерти, своїх дітей, чи ягєль - нам до сраки
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09.05.2022 22:13 Відповісти
Наш зелений Туранчокс, все зерно продасть голодуючій Європі та Африці, а восени введе продуктові картки на хліб та інші булочні вироби.
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09.05.2022 16:55 Відповісти
Україна за рік споживає приблизно 7,5 млн. тонн зернових, а збирає +/- 30 млн. Плюс соняшник, кукурудза і всілякі технічні культури. Навіть з такою посівною голодними ми не будемо точно, а от африці прийдеться непереливки. І як ви думаєте, куди вони всі ломануться з голодухи?
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09.05.2022 18:31 Відповісти
Якщо проблему не буде вирішено і зерно не продамо вчасно, воно може згнити. Гниле гірше, ніж нічого. Гниле треба утилізувати, в місцях зберігання робити дезінфекцію.
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09.05.2022 20:28 Відповісти
Хіба зерно зберігається не в елеваторах? Я знаю, що з часом клас зерна тільки підвищується. Зберігать можна багато років.
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09.05.2022 20:38 Відповісти
 
 