Канада хоче допомогти Україні з експортом зернових

Канада хоче допомогти Україні у вирішенні питання експорту зернових і поясненні світові ролі Росії у виникненні можливої продовольчої кризи у світі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд заявила в інтерв’ю телеканалу "Україна24".

Вона зауважила, що нині у світі існує велике занепокоєння, що через війну в Україні виникне нестача продовольства. За її словами, Канада хоче допомогти Україні у вирішенні питання експорту зернових, яке матиме світовий резонанс.

"Ми багато розмовляли з українським урядом про співпрацю – по-перше, як можна піднести на світовий рівень це питання, щоб люди на Близькому Сході та в Африці розуміли, що коли нема чого їсти, це вина Росії, яка блокує українські порти. Ми також починаємо опрацьовувати конкретні способи, щоб це зерно з України експортувати голодним людям у світі", - сказала Фріланд.

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Як повідомлялося, Україна виробляє суттєву частку світового продовольства, але не може поставити на світовий ринок рекордні осінні врожаї через війну, розв’язану Росією. Експорт зерна наразі обмежений до 500 тисяч тонн на місяць, порівняно з 5 мільйонами тонн до війни. Це, за даними Мінагрополітики, спричиняє втрати у 1,5 мільярда доларів.

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