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Новости Агрессия России против Украины Война
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Более 1 млн украинцев оккупанты вывезли на территорию РФ, - Денисова

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Более 1 млн украинских граждан незаконно вывезены на территорию Российской Федерации.

Об этом заявляет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Более 1 млн 185 тыс. наших граждан, среди которых более 200 тыс. детей, вывезены на территорию Российской Федерации", - сказала Денисова.

По ее словам, принудительной депортации подвергаются те граждане Украины, которые прошли "фильтрацию" в "фильтрационных лагерях", созданных Российской Федерации на временно оккупированных территориях.

Она отметила, что в некоторых "фильтрационных лагерях" содержится более 20 тыс. украинских граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основные преступления в Буче совершались там, где стояли кадыровцы и буряты, - Денисова

Денисова продемонстрировала три справки, которые необходимы для того, чтобы человек мог перемещаться на оккупированных территориях: о прохождении дактилоскопии (подтверждает, что человек прошел фильтрацию), пропуск для перемещения по населенному пункту, где находится фильтрационный лагерь, и пропуск, который необходим, чтобы выехать за пределы населенного пункта.

По ее словам, о судьбе тех, кто не прошел фильтрацию, ничего не известно.

Автор: 

Денисова Людмила (996) депортация (689) оккупация (10199)


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Топ комментарии
+5
здогадайтесь з одного разу навіщо кацапка дєнісова взагалі зробила таку заяву я вам підкажу - то всьо винні буряти і кадирівці, а рускіє ванькі ні прі чьом
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09.05.2022 16:33 Ответить
+5
eti urody vorujut ne tolko unitazy no i ljudei....
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09.05.2022 16:34 Ответить
+4
На РабZне демография полный Атас...потому и собирают по Асетиям Абхазиям Крымом и Дамбассом любителей рюсскага мире из числа Шариковых...
Крысы мавзолейные...
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09.05.2022 16:46 Ответить
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здогадайтесь з одного разу навіщо кацапка дєнісова взагалі зробила таку заяву я вам підкажу - то всьо винні буряти і кадирівці, а рускіє ванькі ні прі чьом
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09.05.2022 16:33 Ответить
Окрім репарацій, кацапія має негайно повернути кожного українця
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09.05.2022 16:52 Ответить
кожного українця, який захоче повернутись
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09.05.2022 17:51 Ответить
eti urody vorujut ne tolko unitazy no i ljudei....
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09.05.2022 16:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-aPCl8mcoX8 Михайло Хома - Марічка (Прем'єра!)
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09.05.2022 16:36 Ответить
На РабZне демография полный Атас...потому и собирают по Асетиям Абхазиям Крымом и Дамбассом любителей рюсскага мире из числа Шариковых...
Крысы мавзолейные...
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09.05.2022 16:46 Ответить
Єдина відмінність від нацистів у 2-й СВ - рашисти чернозем український не вивозять...
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09.05.2022 16:48 Ответить
У них свій є вздовж Волги. Але у них "чомусь" там "нічаво нє растьот"...
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09.05.2022 17:09 Ответить
це не їхня земля на Поволжі
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09.05.2022 17:52 Ответить
Особисто знаю йодного, який не дуже топав ніжкою, бо біле це. Зараз мені відсилає відео з Волгограду. Якась копанка, ящчичок з під бутилок, накритий (ви вгадали) газетою, але ви ж розумієте, що газет більше немає. Ха, вони є. Із справжнього папіру. Бабця видала із запасів правди 51-го року. Далі буде
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09.05.2022 16:49 Ответить
Давайте вважати що проблема депортації кацапів з України на ********* бодай частково вирішена самими кацапами. Це не лише демографічна криза, але й очищення нації. Українці все одно повернуться, але скільки їх вижило після "фільтрації" невідомо. Принаймні жодного з тих хто "фільтрацію" не пройшов в живих не бачили... Навіть уявити важко які втрати населення будуть після війни і яким чином ці втрати компенсувати. За рахунок еміграції? Звідки і кого? Народжувати більше? Тобто перетворити наших дочок в родильні автомати бо Україні потрібна "робоча сила і солдати"? Якось така перспектива лякає... Велика кількість жінок які з дітьми зараз за кордоном знайшовши роботу знайдуть і чоловіків. І не повернуться в роздовбану країну для того щоб віддати синів в армію а дочок в жалюгідні умови існування на мізерну зарплатню... Безумовно, ми переможемо! Але жити далі буде дуже важко... А життя таке коротке...
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09.05.2022 17:07 Ответить
угнали в рабство
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09.05.2022 17:31 Ответить
Помимо полного освобождения территории Украины до 2013 года, возврат абсолютно всех вывезенных украинцев до единого человека, должен стать критерием начала ослабления санкций Уйлостана. Не достигнув этих критериев, никаких послаблений! Только усиление!
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09.05.2022 17:58 Ответить
Честно говоря знаю нескольких людей с восточной Украины, которые оказались в РФ, и сделали они это добровольно, даже был выбор куда в Украину или в РФ, еще в марте. Решили в РФ, поскольку там типа безопаснее... Думаю из этих 1 млн. 200 тысяч как минимум половина таких...
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09.05.2022 18:10 Ответить
Сєпари самі з задоволенням туди побігли, русссскій мір осваювать
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09.05.2022 19:19 Ответить
 
 