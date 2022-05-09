Более 1 млн украинцев оккупанты вывезли на территорию РФ, - Денисова

Более 1 млн украинских граждан незаконно вывезены на территорию Российской Федерации.

Об этом заявляет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Более 1 млн 185 тыс. наших граждан, среди которых более 200 тыс. детей, вывезены на территорию Российской Федерации", - сказала Денисова.

По ее словам, принудительной депортации подвергаются те граждане Украины, которые прошли "фильтрацию" в "фильтрационных лагерях", созданных Российской Федерации на временно оккупированных территориях.

Она отметила, что в некоторых "фильтрационных лагерях" содержится более 20 тыс. украинских граждан.

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Денисова продемонстрировала три справки, которые необходимы для того, чтобы человек мог перемещаться на оккупированных территориях: о прохождении дактилоскопии (подтверждает, что человек прошел фильтрацию), пропуск для перемещения по населенному пункту, где находится фильтрационный лагерь, и пропуск, который необходим, чтобы выехать за пределы населенного пункта.

По ее словам, о судьбе тех, кто не прошел фильтрацию, ничего не известно.