УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10398 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 741 15

Понад 1 млн українців окупанти вивезли на територію РФ, - Денісова

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Понад 1 млн українських громадян незаконно вивезено на територію Російської Федерації.

Про це заявляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Понад 1 млн 185 тис. наших громадян, серед яких понад 200 тис. дітей вивезено на територію Російської Федерації", - сказала Денісова на брифінгу у понеділок у Києві.

За її словами, примусової депортації зазнають ті громадяни України, які пройшли "фільтрацію" у "фільтраційних таборах", створених Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях.

Вона зазначила, що у деяких "фільтраційних таборах" перебувають понад 20 тис. українських громадян.

Також читайте: Примусово вивезених до "ЛНР" людей змушують приймати громадянство псевдореспубліки, – Денісова

Денісова продемонструвала три довідки, які необхідні для того, щоб людина могла переміщатися на окупованих територіях: про проходження дактилоскопії (підтверджує, що людина пройшла фільтрацію), перепустка для переміщення населеним пунктом, де розташовується фільтраційний табір, і перепустка, яка необхідна, щоб виїхати межі населеного пункту.

За її словами, про долю тих, хто не пройшов фільтрацію, нічого не відомо.

Автор: 

Денісова Людмила (883) депортація (731) окупація (6751)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
здогадайтесь з одного разу навіщо кацапка дєнісова взагалі зробила таку заяву я вам підкажу - то всьо винні буряти і кадирівці, а рускіє ванькі ні прі чьом
показати весь коментар
09.05.2022 16:33 Відповісти
+5
eti urody vorujut ne tolko unitazy no i ljudei....
показати весь коментар
09.05.2022 16:34 Відповісти
+4
На РабZне демография полный Атас...потому и собирают по Асетиям Абхазиям Крымом и Дамбассом любителей рюсскага мире из числа Шариковых...
Крысы мавзолейные...
показати весь коментар
09.05.2022 16:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
здогадайтесь з одного разу навіщо кацапка дєнісова взагалі зробила таку заяву я вам підкажу - то всьо винні буряти і кадирівці, а рускіє ванькі ні прі чьом
показати весь коментар
09.05.2022 16:33 Відповісти
Окрім репарацій, кацапія має негайно повернути кожного українця
показати весь коментар
09.05.2022 16:52 Відповісти
кожного українця, який захоче повернутись
показати весь коментар
09.05.2022 17:51 Відповісти
eti urody vorujut ne tolko unitazy no i ljudei....
показати весь коментар
09.05.2022 16:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-aPCl8mcoX8 Михайло Хома - Марічка (Прем'єра!)
показати весь коментар
09.05.2022 16:36 Відповісти
На РабZне демография полный Атас...потому и собирают по Асетиям Абхазиям Крымом и Дамбассом любителей рюсскага мире из числа Шариковых...
Крысы мавзолейные...
показати весь коментар
09.05.2022 16:46 Відповісти
Єдина відмінність від нацистів у 2-й СВ - рашисти чернозем український не вивозять...
показати весь коментар
09.05.2022 16:48 Відповісти
У них свій є вздовж Волги. Але у них "чомусь" там "нічаво нє растьот"...
показати весь коментар
09.05.2022 17:09 Відповісти
це не їхня земля на Поволжі
показати весь коментар
09.05.2022 17:52 Відповісти
Особисто знаю йодного, який не дуже топав ніжкою, бо біле це. Зараз мені відсилає відео з Волгограду. Якась копанка, ящчичок з під бутилок, накритий (ви вгадали) газетою, але ви ж розумієте, що газет більше немає. Ха, вони є. Із справжнього папіру. Бабця видала із запасів правди 51-го року. Далі буде
показати весь коментар
09.05.2022 16:49 Відповісти
Давайте вважати що проблема депортації кацапів з України на ********* бодай частково вирішена самими кацапами. Це не лише демографічна криза, але й очищення нації. Українці все одно повернуться, але скільки їх вижило після "фільтрації" невідомо. Принаймні жодного з тих хто "фільтрацію" не пройшов в живих не бачили... Навіть уявити важко які втрати населення будуть після війни і яким чином ці втрати компенсувати. За рахунок еміграції? Звідки і кого? Народжувати більше? Тобто перетворити наших дочок в родильні автомати бо Україні потрібна "робоча сила і солдати"? Якось така перспектива лякає... Велика кількість жінок які з дітьми зараз за кордоном знайшовши роботу знайдуть і чоловіків. І не повернуться в роздовбану країну для того щоб віддати синів в армію а дочок в жалюгідні умови існування на мізерну зарплатню... Безумовно, ми переможемо! Але жити далі буде дуже важко... А життя таке коротке...
показати весь коментар
09.05.2022 17:07 Відповісти
угнали в рабство
показати весь коментар
09.05.2022 17:31 Відповісти
Помимо полного освобождения территории Украины до 2013 года, возврат абсолютно всех вывезенных украинцев до единого человека, должен стать критерием начала ослабления санкций Уйлостана. Не достигнув этих критериев, никаких послаблений! Только усиление!
показати весь коментар
09.05.2022 17:58 Відповісти
Честно говоря знаю нескольких людей с восточной Украины, которые оказались в РФ, и сделали они это добровольно, даже был выбор куда в Украину или в РФ, еще в марте. Решили в РФ, поскольку там типа безопаснее... Думаю из этих 1 млн. 200 тысяч как минимум половина таких...
показати весь коментар
09.05.2022 18:10 Відповісти
Сєпари самі з задоволенням туди побігли, русссскій мір осваювать
показати весь коментар
09.05.2022 19:19 Відповісти
 
 