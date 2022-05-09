Понад 1 млн українців окупанти вивезли на територію РФ, - Денісова

Понад 1 млн українських громадян незаконно вивезено на територію Російської Федерації.

Про це заявляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Понад 1 млн 185 тис. наших громадян, серед яких понад 200 тис. дітей вивезено на територію Російської Федерації", - сказала Денісова на брифінгу у понеділок у Києві.

За її словами, примусової депортації зазнають ті громадяни України, які пройшли "фільтрацію" у "фільтраційних таборах", створених Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях.

Вона зазначила, що у деяких "фільтраційних таборах" перебувають понад 20 тис. українських громадян.

Також читайте: Примусово вивезених до "ЛНР" людей змушують приймати громадянство псевдореспубліки, – Денісова

Денісова продемонструвала три довідки, які необхідні для того, щоб людина могла переміщатися на окупованих територіях: про проходження дактилоскопії (підтверджує, що людина пройшла фільтрацію), перепустка для переміщення населеним пунктом, де розташовується фільтраційний табір, і перепустка, яка необхідна, щоб виїхати межі населеного пункту.

За її словами, про долю тих, хто не пройшов фільтрацію, нічого не відомо.