Фон дер Ляйен завершила выступление в Европарламенте по поводу будущего Европы словами "Слава Украине!"

Граждане Украины в борьбе с российской агрессией отстаивают собственное будущее, но они также воюют за общую европейскую мечту и уже вписали собственную страницу в развитие и будущее европейской демократии.

Об этом в Страсбурге, выступая на завершающем заседании Конференции будущего Европы, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В это утро у меня была видеоконференция с Президентом Зеленским. Он хотел виртуально передать мне ответы на поданный в процессе вхождения опросник Еврокомиссии после поданной заявки (на членство в ЕС – ред.). Это более 5 тысяч страниц. Хочу передать очень особое послание к нашим украинским друзьям и их семьям. Будущее Европы – это также ваше будущее. Будущее нашей демократии – это также будущее вашей демократии", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она напомнила – 77 лет назад, после завершения войны, в Европе появилось что-то отличное и новое. Сначала это было Сообщество, сегодня это – Европейский Союз. "Тогда был день, когда началось будущее, которое мы пишем с тех пор, создаем архитектуру и само здание Европы. Следующая страница этой истории, дорогие украинские друзья, сейчас написана вами и всеми нами вместе", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Европа – это мечта, которая появилась после трагедии, и эта мечта нуждается в постоянной заботе о себе.

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"Сегодня эта мечта ярче всего сияет не только здесь, в этом историческом месте (Европарламента - ред). Она сияет ярче всего в сердцах и в уме людей в Киеве, в Харькове, в Одессе и Мариуполе. Она сияет ярко в мужестве молодых людей и целых семей , которые были вынуждены прятаться в метро и в подвалах.Она – в нашей скорби за жертвами беспричинных и безумных зверств в Буче, в Ирпене и в каждом украинском поселке или городе, по которым ударила война. Европейская мечта - в глазах всех тех молодых украинцев, которые нашли убежище в Европе, нашли дом далеко от дома. Эти люди, мои дорогие европейцы, молодые и пожилые, - они намерены бороться и умирать за собственное будущее, и вот за вашу мечту, которая всегда была, и которая должна существовать всегда ", – сказала президент Еврокомиссии.

Свое выступление фон дер Ляйен завершила лозунгом: "Слава Украине! Да здравствует Европа!"