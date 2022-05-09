Фон дер Ляєн завершила виступ у Європарламенті щодо майбутнього Європи словами "Слава Україні!"

Громадяни України нині у боротьбі із російською агресією відстоюють власне майбутнє, але вони також воюють за спільну європейську мрію і вже вписали власну сторінку у розвиток та майбутнє європейської демократії.

Про це у Страсбурзі під час виступу на завершальному засіданні Конференції майбутнього Європи заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього ранку у мене була відеоконференція з Президентом Зеленським. Він хотів віртуально передати мені відповіді на запитальник Єврокомісії, що був наданий у процесі входження, після поданої заявки (на членство в ЄС – ред.). Це більше 5 тисяч сторінок. Хочу передати дуже особливе послання до наших українських друзів та до їх родин. Майбутнє Європи – це також ваше майбутнє. Майбутнє нашої демократії – це також майбутнє вашої демократії", - наголосила президент Єврокомісії.

Вона нагадала - 77 років тому, після завершення війни, в Європі з’явилося щось відмінне та нове. Спочатку це буда Спільнота, сьогодні це – Європейський Союз. "Тоді був день, коли почалося майбутнє, яке ми пишемо з тих пір, створюємо архітектуру та саму будівлю Європи. Наступна сторінка цієї історії, дорогі українські друзі, зараз написана вами і всіма нами разом", - підкреслила фон дер Ляєн.

Європа - це мрія, яка з’явилася після трагедії, і ця мрія потребує постійного піклування про себе.

Також дивіться: Зеленський провів зустріч із фон дер Ляєн по відеозв’язку: Продемонстрував другу частину заповненої анкети для членства в ЄС. ФОТО

"Сьогодні ця мрія найяскравіше сяє не лише тут, у цьому історичному місці (Європарламенту - ред). Вона сяє найяскравіше у серцях та у розумі людей в Києві, в Харкові, в Одеси й Маріуполі. Вона сяє яскраво у мужності молодих людей і цілих родин, які були вимушені ховатися у метро та у підвалах. Вона – у нашій скорботі за жертвами безпричинних та безумних звірств у Бучі, в Ірпені та у кожному українському селищі або місті, по яких вдарила війна. Європейська мрія - у очах всіх тих молодих українців, які знайшли притулок в Європі, знайшли дім далеко від дому. Ці люди, мої дорогі європейці, молоді та літні, - вони мають намір боротися та помирати за власне майбутнє, і ось за цю вашу мрію, яка завжди була, і яка має існувати завжди", - сказала президент Єврокомісії.

Свій виступ фон дер Ляєн завершила гаслом: "Слава Україні! Хай живе Європа!"