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Украина призвала ООН провести спецсессию по военным преступлениям РФ

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Украинские власти призвали Совет ООН по правам человека организовать специальную сессию, на которой подробно рассмотрят военные преступления РФ против мирного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянную представительницу Украины в ООН Евгению Филипенко.

"Сложившаяся ситуация требует безотлагательного внимания Совета в связи с недавними сообщениями о военных преступлениях и крупномасштабных нарушениях в городе Буча и других освобожденных районах страны, а также сообщениями о массовых жертвах в городе Мариуполь", - подчеркнула Филипенко.

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Отмечается, что обращение Украины в ООН датировано 9 мая и подписано 55 странами.

Ранее сообщалось, что управление верховного комиссара ООН по правам человека собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения с целью расследования их признания военными преступлениями.

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очень интересное видео - посмотрите.....
Нюрнберг. 1946 рік. Допит Отто Олендорфа. Группенфюрер СС і генерал-лейтенант поліції.
Все, що він відповідав на запитання: чому та навіщо - це такі самі слова, якими росіянє виправдовують війну проти українців.
https://twitter.com/i/status/1523305285968101377
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09.05.2022 20:17 Ответить
Оон нічого ніколи незробило хіба співчуття
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09.05.2022 20:17 Ответить
краще б Україна сказала- оон а не пішло би ти на ***! і вийшла з богадельні оон
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09.05.2022 20:18 Ответить
 
 