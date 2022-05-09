Украина призвала ООН провести спецсессию по военным преступлениям РФ

Украинские власти призвали Совет ООН по правам человека организовать специальную сессию, на которой подробно рассмотрят военные преступления РФ против мирного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянную представительницу Украины в ООН Евгению Филипенко.

"Сложившаяся ситуация требует безотлагательного внимания Совета в связи с недавними сообщениями о военных преступлениях и крупномасштабных нарушениях в городе Буча и других освобожденных районах страны, а также сообщениями о массовых жертвах в городе Мариуполь", - подчеркнула Филипенко.

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Отмечается, что обращение Украины в ООН датировано 9 мая и подписано 55 странами.

Ранее сообщалось, что управление верховного комиссара ООН по правам человека собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения с целью расследования их признания военными преступлениями.