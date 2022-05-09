Україна закликала ООН провести спецсесію щодо воєнних злочинів РФ

Українська влада закликала Раду ООН з прав людини організувати спеціальну сесію, на якій детально розглянуть воєнні злочини РФ проти мирного населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійну представницю України в ООН Євгенію Філіпенко.

"Ситуація, що склалася, вимагає невідкладної уваги Ради у зв'язку з нещодавніми повідомленнями про воєнні злочини і великомасштабні порушення в місті Буча та інших звільнених районах країни, а також повідомленнями про масові жертви в місті Маріуполь", - підкреслила Філіпенко.

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Зазначається, що звернення України до ООН датовано 9 травня і підписано 55 країнами.

Раніше повідомлялося, що управління верховного комісара ООН з прав людини збирає в Україні свідчення та докази порушень, скоєних під час російського вторгнення з метою розслідування їх щодо визнання воєнними злочинами.