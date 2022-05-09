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Україна закликала ООН провести спецсесію щодо воєнних злочинів РФ

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Українська влада закликала Раду ООН з прав людини організувати спеціальну сесію, на якій детально розглянуть воєнні злочини РФ проти мирного населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійну представницю України в ООН Євгенію Філіпенко.

"Ситуація, що склалася, вимагає невідкладної уваги Ради у зв'язку з нещодавніми повідомленнями про воєнні злочини і великомасштабні порушення в місті Буча та інших звільнених районах країни, а також повідомленнями про масові жертви в місті Маріуполь", - підкреслила Філіпенко.

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Зазначається, що звернення України до ООН датовано 9 травня і підписано 55 країнами.

Раніше повідомлялося, що управління верховного комісара ООН з прав людини збирає в Україні свідчення та докази порушень, скоєних під час російського вторгнення з метою розслідування їх щодо визнання воєнними злочинами.

Автор: 

ООН (3378) права людини (613) воєнні злочини (1877)


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очень интересное видео - посмотрите.....
Нюрнберг. 1946 рік. Допит Отто Олендорфа. Группенфюрер СС і генерал-лейтенант поліції.
Все, що він відповідав на запитання: чому та навіщо - це такі самі слова, якими росіянє виправдовують війну проти українців.
https://twitter.com/i/status/1523305285968101377
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09.05.2022 20:17 Відповісти
Оон нічого ніколи незробило хіба співчуття
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09.05.2022 20:17 Відповісти
краще б Україна сказала- оон а не пішло би ти на ***! і вийшла з богадельні оон
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09.05.2022 20:18 Відповісти
 
 