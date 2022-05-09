В Харьковской области российские войска массово отходят с оккупированной Боровой

В Харьковской области российские оккупанты массово отходят из поселка Боровая Изюмского района и перемещаются в сторону Купянска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Боровского поселкового совета.

Отмечается, что по состоянию на 9 мая 2022 Боровская поселковая территориальная громада остается временно оккупированной российскими войсками.

Однако со вчерашнего дня наблюдается массовый выход войск РФ с территории Боровой и Богуславки в направлении Купянска. В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантоы остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин. В полях близ сел замаскирована вражеская техника. Для мирных жителей такое сосредоточение вражеских войск несет значительные угрозы безопасности. Также опасно сейчас посещать леса, посадки, в том числе в местах, где находились российские военные. Там могут быть мины и растяжки.

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"В оккупированных селах захватчики размещаются в учреждениях социальной инфраструктуры и расселяются в пустых домах местных жителей. Вероятно, у решистов сейчас есть проблемы с обеспечением и не хватает продовольствия, поскольку они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают жителей свиней и продуктов питания", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на территории общества уже длительное время нет электричества, мобильной связи, интернета. Работают некоторые магазины и аптеки, но ассортимент товаров очень ограничен.

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В соседних районах захватчики пытаются оккупировать также информационное пространство. Так, в Сватово стали доступны только российские телеканалы, а страницы единственного местного украинского СМИ в соцсетях взломаны и используются для распространения информации оккупационных властей.

"В видео из с. Пески-Радьковские, распространяемые сепаратистскими и российскими пабликами, как всегда, перепутаны название населенного пункта. Авторы съемки показали, как бережно российские захватчики прихорашивают памятник победителям над фашизмом и аллеей памяти. При этом в видео почему-то тщательно скрыта местность вокруг. Очевидно, правдивые кадры с разрушенными зданиями, расстрелянными автомобилями и пустыми улицами нарушили бы сценарий традиционного для России информационного продукта, рассказывающего об "освобождении" украинцев и в который так свято верит рядовой россиянин", - сообщают в пресс-службе.