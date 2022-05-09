В Харьковской области российские войска массово отходят с оккупированной Боровой
В Харьковской области российские оккупанты массово отходят из поселка Боровая Изюмского района и перемещаются в сторону Купянска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Боровского поселкового совета.
Отмечается, что по состоянию на 9 мая 2022 Боровская поселковая территориальная громада остается временно оккупированной российскими войсками.
Однако со вчерашнего дня наблюдается массовый выход войск РФ с территории Боровой и Богуславки в направлении Купянска. В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантоы остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин. В полях близ сел замаскирована вражеская техника. Для мирных жителей такое сосредоточение вражеских войск несет значительные угрозы безопасности. Также опасно сейчас посещать леса, посадки, в том числе в местах, где находились российские военные. Там могут быть мины и растяжки.
"В оккупированных селах захватчики размещаются в учреждениях социальной инфраструктуры и расселяются в пустых домах местных жителей. Вероятно, у решистов сейчас есть проблемы с обеспечением и не хватает продовольствия, поскольку они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают жителей свиней и продуктов питания", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на территории общества уже длительное время нет электричества, мобильной связи, интернета. Работают некоторые магазины и аптеки, но ассортимент товаров очень ограничен.
В соседних районах захватчики пытаются оккупировать также информационное пространство. Так, в Сватово стали доступны только российские телеканалы, а страницы единственного местного украинского СМИ в соцсетях взломаны и используются для распространения информации оккупационных властей.
"В видео из с. Пески-Радьковские, распространяемые сепаратистскими и российскими пабликами, как всегда, перепутаны название населенного пункта. Авторы съемки показали, как бережно российские захватчики прихорашивают памятник победителям над фашизмом и аллеей памяти. При этом в видео почему-то тщательно скрыта местность вокруг. Очевидно, правдивые кадры с разрушенными зданиями, расстрелянными автомобилями и пустыми улицами нарушили бы сценарий традиционного для России информационного продукта, рассказывающего об "освобождении" украинцев и в который так свято верит рядовой россиянин", - сообщают в пресс-службе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"вони вирішують виключно в головах диванних "експертів" та диванних "воїнів""
В дитинстві мамА не вчила не судити інших по собі?
Недолуге, ти хоч в армії було, гаубицю, хоча б совкову "Мста-Б" не на фото бачило?
Декілька десятків М777 на Харківському напрямку можуть "вирішити", а краще сказати знищити досить швидко багато чого.
Чи може в ГШ дибіли сидять, щоб розмазувати наступальну зброю по фронту.
https://www.youtube.com/watch?v=IoBpBqwHjgU&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ Рознесли Базу Воєнної техніки РФ! Знищено близько 100 одиниць! Перемога ЗСУ!
От завтра з офіційних джерел і дізнаємось "бред" чи все ж не маячня, а факти.
А зараз робити подібні висновки передчасно.
Доречі, а чого весь час в коменти до якої статті не подивись, твої коменти виключно на кацапькій, ще і клікуха замість ПІБ, або хоч ім'я?
Тому зараз вони намагаються наводити переправи через Донець і з півночі перерізати дорогу Бахмут- Лисичанськ.
Дивно що вони тікають з тилового міста, на ділянці там де вони мають успіх останні два тижні
Чекаємо на звільнення, адже там лишились рідні, які теж чекають.