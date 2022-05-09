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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Харьковской области российские войска массово отходят с оккупированной Боровой

харківщина,борова

В Харьковской области российские оккупанты массово отходят из поселка Боровая Изюмского района и перемещаются в сторону Купянска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Боровского поселкового совета.

Отмечается, что по состоянию на 9 мая 2022 Боровская поселковая территориальная громада остается временно оккупированной российскими войсками.

Однако со вчерашнего дня наблюдается массовый выход войск РФ с территории Боровой и Богуславки в направлении Купянска. В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантоы остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин. В полях близ сел замаскирована вражеская техника. Для мирных жителей такое сосредоточение вражеских войск несет значительные угрозы безопасности. Также опасно сейчас посещать леса, посадки, в том числе в местах, где находились российские военные. Там могут быть мины и растяжки.

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"В оккупированных селах захватчики размещаются в учреждениях социальной инфраструктуры и расселяются в пустых домах местных жителей. Вероятно, у решистов сейчас есть проблемы с обеспечением и не хватает продовольствия, поскольку они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают жителей свиней и продуктов питания", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на территории общества уже длительное время нет электричества, мобильной связи, интернета. Работают некоторые магазины и аптеки, но ассортимент товаров очень ограничен.

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В соседних районах захватчики пытаются оккупировать также информационное пространство. Так, в Сватово стали доступны только российские телеканалы, а страницы единственного местного украинского СМИ в соцсетях взломаны и используются для распространения информации оккупационных властей.

"В видео из с. Пески-Радьковские, распространяемые сепаратистскими и российскими пабликами, как всегда, перепутаны название населенного пункта. Авторы съемки показали, как бережно российские захватчики прихорашивают памятник победителям над фашизмом и аллеей памяти. При этом в видео почему-то тщательно скрыта местность вокруг. Очевидно, правдивые кадры с разрушенными зданиями, расстрелянными автомобилями и пустыми улицами нарушили бы сценарий традиционного для России информационного продукта, рассказывающего об "освобождении" украинцев и в который так свято верит рядовой россиянин", - сообщают в пресс-службе.

оккупация (10199) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+17
90 гаубиц ничего не решают, ты в своем уме?
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09.05.2022 21:05 Ответить
+12
Советских может и не особо. А вот натовских с высокоточными снарядами решают очень много чего
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09.05.2022 21:11 Ответить
+11
Не факт, они ссутся гаубиц натовских
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09.05.2022 20:45 Ответить
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Странно, они оставляют Изюм?
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09.05.2022 20:43 Ответить
Можливо перегруповуються русняві скоти
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09.05.2022 20:45 Ответить
Не факт, они ссутся гаубиц натовских
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09.05.2022 20:45 Ответить
натовських гаубиць немає навіть сотні в Україні, а на фронті їх взагалі одиниці. та хоча б і всі 90 були на фронті, в такій кількості вони нічого не вирішують, від слова зовсім. руzzкі унітазні війська бояться ЗСУ.
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09.05.2022 21:02 Ответить
90 гаубиц ничего не решают, ты в своем уме?
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09.05.2022 21:05 Ответить
так, на відміну від тебе. на такому фронті 900 гаубиць - так вирішують. 90 - це ніщо.
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09.05.2022 21:08 Ответить
Давай для начала, нам дают не только м777, если учесть со всеми то может и 150 будет, у нас до 24 февраля было только 150 единиц МСТА-Б, так что это очень хорошо для нас.
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09.05.2022 21:12 Ответить
Саме там вони дійсно сцуться, бо не знають, звідки їх лупашать.
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09.05.2022 22:09 Ответить
Советских может и не особо. А вот натовских с высокоточными снарядами решают очень много чего
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09.05.2022 21:11 Ответить
вони вирішують виключно в головах диванних "експертів" та диванних "воїнів".
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09.05.2022 21:12 Ответить
100 выстрелов 100 пораженных целей минус 100 гаубиц мардвы и т.д.
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09.05.2022 21:48 Ответить


"вони вирішують виключно в головах диванних "експертів" та диванних "воїнів""
В дитинстві мамА не вчила не судити інших по собі?
Недолуге, ти хоч в армії було, гаубицю, хоча б совкову "Мста-Б" не на фото бачило?
Декілька десятків М777 на Харківському напрямку можуть "вирішити", а краще сказати знищити досить швидко багато чого.
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09.05.2022 21:58 Ответить
Их размазывают по огромному фронту, а не на одно направление.
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09.05.2022 22:19 Ответить
Інфа соточка?
Чи може в ГШ дибіли сидять, щоб розмазувати наступальну зброю по фронту.
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09.05.2022 22:24 Ответить
"жест доброй воли", по кривавих люлях.
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09.05.2022 20:45 Ответить
Нет, Изюм так и забит теми тварями и техникой (вернее, его окраины).
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09.05.2022 20:57 Ответить
Так Боровая это тыл группировки которая стоит возле Изюма, ладно поживем, увидим
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09.05.2022 21:02 Ответить
Драпают из изюмского котла, шоп не сварили.
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09.05.2022 21:50 Ответить
замануха.лезть в Боровую нельзя
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09.05.2022 22:40 Ответить
Подтягиваются на верх, что бы в тыл не ударили.
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09.05.2022 21:01 Ответить
А в них хіба є вибір ? Рано чи пізно , вони звідти всеодно втечуть .. Як і з всієї іншої , окупованої української території .
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09.05.2022 21:05 Ответить
не понятно что то-боровая за лиманом,который типа штурмуют
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09.05.2022 21:06 Ответить
Он воно шо:

https://www.youtube.com/watch?v=IoBpBqwHjgU&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ Рознесли Базу Воєнної техніки РФ! Знищено близько 100 одиниць! Перемога ЗСУ!
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09.05.2022 21:08 Ответить
Меньше смотри такой бред
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09.05.2022 21:19 Ответить
це ще один канал типу операция пилающий меч))))
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09.05.2022 21:32 Ответить


От завтра з офіційних джерел і дізнаємось "бред" чи все ж не маячня, а факти.
А зараз робити подібні висновки передчасно.

Доречі, а чого весь час в коменти до якої статті не подивись, твої коменти виключно на кацапькій, ще і клікуха замість ПІБ, або хоч ім'я?
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09.05.2022 22:08 Ответить
З Борової на початку квітня орки прорвались в район Лиману.
Тому зараз вони намагаються наводити переправи через Донець і з півночі перерізати дорогу Бахмут- Лисичанськ.
Дивно що вони тікають з тилового міста, на ділянці там де вони мають успіх останні два тижні
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09.05.2022 21:33 Ответить
немає нічого тут дивного, просто натівські гармати досконаліші за орківські. Б'ють значно дальше і точніше. Тому оркам треба постійно відходити на більшу відстань. Їхнє місцезнаходження ми знаємо в режимі онлайн через супутники країн-партнерів
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09.05.2022 22:49 Ответить
Слава ЗСУ. Смерть москалям
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09.05.2022 20:57 Ответить
А на що вони вимінюють свиней, бува, не на танки? От якби!
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09.05.2022 20:58 Ответить
на солярку скорее всего и выменивают
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09.05.2022 21:08 Ответить
Нипанравилась
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09.05.2022 21:03 Ответить
Моя думка. Орки не знають чого чекати. Флот відійшов. Ці уроди тікають по лісу. Батальйон знищено. Елітні мля воїни. З 600 орків лишилось 40. Та і цих знайдуть.
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09.05.2022 21:07 Ответить
Какую то подлянку могут подсунуть.
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09.05.2022 21:27 Ответить
Драпают из изюмского котла, шоп не сарили.
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09.05.2022 21:52 Ответить
155 мм работают. Беспилотники кацапов сбивают, наши ракеты за десятки тысяч долларов каждая не жалеют на это. А наши глаза летают. Есть целеуказание - пара снарядов 155 мм - фсе. Авиацию кацапы не используют уже три дня, ибо знают - вылет - верная смерть
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09.05.2022 22:20 Ответить
Всі коментарі ще за травень.

Чекаємо на звільнення, адже там лишились рідні, які теж чекають.
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15.08.2022 11:04 Ответить
 
 