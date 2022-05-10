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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Изюме под завалами дома обнаружили тела 44 человек, - Синегубов

ізюм

Оккупанты уничтожили эту пятиэтажку еще в начале марта. Теперь завалы разобрали и обнаружили тела 44 гражданских жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Изюме под завалами пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских", - написал он.

Синегубов обещает, что российские оккупанты заплатят за каждое военное преступление против мирного населения.

Также смотрите: "Здесь ваньки и потерялись. Хотели зайти в Харьков", - украинцы трактором тянут трофейную бронемашину вдоль многокилометровой разбитой колонны армии РФ. ВИДЕО

смерть (9251) Харьковщина (5577) Изюм (279) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+24
обыкновенный русский фашизм ..
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10.05.2022 10:32 Ответить
+18
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10.05.2022 10:45 Ответить
+8
***** переговори - ***** всіх вирізати
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10.05.2022 10:42 Ответить
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обыкновенный русский фашизм ..
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10.05.2022 10:32 Ответить
пора вже по містам лаптєгогим валити- по іншому ніяк -
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10.05.2022 10:34 Ответить
***** переговори - ***** всіх вирізати
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10.05.2022 10:42 Ответить
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10.05.2022 10:45 Ответить
Це другий екс нардеп який загинув. Перший - Ржавський
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10.05.2022 11:09 Ответить
Цікаво, хто розбирав завали в окупованому Ізюмі?
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10.05.2022 10:53 Ответить
Те кто 3 Пенсии в оккупации собираются получать,одна из них украинская.
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10.05.2022 12:08 Ответить
ужас, что же творится в Мариуполе...
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10.05.2022 11:26 Ответить
https://www.objectiv.tv/objectively/2022/05/10/zavaly-5-etazhki-v-izyume-gde-nashli-44-tela-razbirali-mestnye-zhiteli/ Завалы 5-этажки в Изюме, где нашли 44 тела, разбирали местные жители
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10.05.2022 12:12 Ответить
Щоб у Московію все що вона зробила повернулося у 200 кратному розмірі
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10.05.2022 13:02 Ответить
Просто інформація. Ізюмська міська рада.42 депутати.З них 16!!! - ОПЗЖ і 12-Блок Кернеса.Що з цими людьми робиться,може війна навчить?
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10.05.2022 13:02 Ответить
ця публіка, за звичай безнадійна(((
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10.05.2022 18:56 Ответить
Кацапи- не люди. Помилка цивілізації.
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10.05.2022 13:09 Ответить
Люди могли лишитись там живими, мати певні травми, або просто заблокованими...
Який жах.
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10.05.2022 13:35 Ответить
Зараз мало усвідомлюють, що величезні втрати мирного населення це не лише підступність ворога, але й неготовність країни до війни.
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10.05.2022 13:47 Ответить
та це зрозуміло,урядовці нічого не робили і це навіть після того,як американці ще минулого року попереджали про загрозу,натомість громадянам до останнього дня вбивали в голови ,що все ок готуємось до шашликів.
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10.05.2022 14:35 Ответить
Співчуття наші...
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10.05.2022 16:49 Ответить
 
 