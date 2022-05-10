В Изюме под завалами дома обнаружили тела 44 человек, - Синегубов
Оккупанты уничтожили эту пятиэтажку еще в начале марта. Теперь завалы разобрали и обнаружили тела 44 гражданских жителей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Во временно оккупированном Изюме под завалами пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских", - написал он.
Синегубов обещает, что российские оккупанты заплатят за каждое военное преступление против мирного населения.
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