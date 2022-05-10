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В Ізюмі під завалами будинку знайшли тіла 44 людей, - Синєгубов

ізюм

Окупанти знищили цю п’ятиповерхівку ще на початку березня. Тепер завали розібрали й знайшли тіла 44 цивільних мешканців.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних", - написав він.

Синєгубов обіцяє, що російські окупанти заплатять за кожен воєнний злочин проти мирного населення.

Дивіться: Українські воїни стримують ворога під Ізюмом: репортаж з передової. ВIДЕО

Автор: 

смерть (6779) Харківщина (6054) Ізюм (340) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+24
обыкновенный русский фашизм ..
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10.05.2022 10:32 Відповісти
+18
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10.05.2022 10:45 Відповісти
+8
***** переговори - ***** всіх вирізати
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10.05.2022 10:42 Відповісти
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обыкновенный русский фашизм ..
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10.05.2022 10:32 Відповісти
пора вже по містам лаптєгогим валити- по іншому ніяк -
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10.05.2022 10:34 Відповісти
***** переговори - ***** всіх вирізати
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10.05.2022 10:42 Відповісти
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10.05.2022 10:45 Відповісти
Це другий екс нардеп який загинув. Перший - Ржавський
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10.05.2022 11:09 Відповісти
Цікаво, хто розбирав завали в окупованому Ізюмі?
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10.05.2022 10:53 Відповісти
Те кто 3 Пенсии в оккупации собираются получать,одна из них украинская.
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10.05.2022 12:08 Відповісти
ужас, что же творится в Мариуполе...
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10.05.2022 11:26 Відповісти
https://www.objectiv.tv/objectively/2022/05/10/zavaly-5-etazhki-v-izyume-gde-nashli-44-tela-razbirali-mestnye-zhiteli/ Завалы 5-этажки в Изюме, где нашли 44 тела, разбирали местные жители
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10.05.2022 12:12 Відповісти
Щоб у Московію все що вона зробила повернулося у 200 кратному розмірі
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10.05.2022 13:02 Відповісти
Просто інформація. Ізюмська міська рада.42 депутати.З них 16!!! - ОПЗЖ і 12-Блок Кернеса.Що з цими людьми робиться,може війна навчить?
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10.05.2022 13:02 Відповісти
ця публіка, за звичай безнадійна(((
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10.05.2022 18:56 Відповісти
Кацапи- не люди. Помилка цивілізації.
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10.05.2022 13:09 Відповісти
Люди могли лишитись там живими, мати певні травми, або просто заблокованими...
Який жах.
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10.05.2022 13:35 Відповісти
Зараз мало усвідомлюють, що величезні втрати мирного населення це не лише підступність ворога, але й неготовність країни до війни.
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10.05.2022 13:47 Відповісти
та це зрозуміло,урядовці нічого не робили і це навіть після того,як американці ще минулого року попереджали про загрозу,натомість громадянам до останнього дня вбивали в голови ,що все ок готуємось до шашликів.
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10.05.2022 14:35 Відповісти
Співчуття наші...
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10.05.2022 16:49 Відповісти
 
 