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В Ізюмі під завалами будинку знайшли тіла 44 людей, - Синєгубов
Окупанти знищили цю п’ятиповерхівку ще на початку березня. Тепер завали розібрали й знайшли тіла 44 цивільних мешканців.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних", - написав він.
Синєгубов обіцяє, що російські окупанти заплатять за кожен воєнний злочин проти мирного населення.
Топ коментарі
+24 Вячеслав Боярко #517637
показати весь коментар10.05.2022 10:32 Відповісти Посилання
+18 Чайка Київ
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+8 wadpas
показати весь коментар10.05.2022 10:42 Відповісти Посилання
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Який жах.