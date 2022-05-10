В Ізюмі під завалами будинку знайшли тіла 44 людей, - Синєгубов

Окупанти знищили цю п’ятиповерхівку ще на початку березня. Тепер завали розібрали й знайшли тіла 44 цивільних мешканців.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних", - написав він.

Синєгубов обіцяє, що російські окупанти заплатять за кожен воєнний злочин проти мирного населення.

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