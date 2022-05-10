Глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, сначала чиновница посетит пригород Киева - Бучу, впоследствии запланированы ее переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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