РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5548 посетителей онлайн
Новости Война
4 887 26

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, сначала чиновница посетит пригород Киева - Бучу, впоследствии запланированы ее переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Читайте: Бербок в ближайшее время прибудет в Украину, - Шольц

визит (3112) Киев (25692) Анналена Бербок (349)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Вітаємо
показать весь комментарий
10.05.2022 12:29 Ответить
+8
Це дуже добре 👍🏼

Ласкаво просимо пані
показать весь комментарий
10.05.2022 12:45 Ответить
+6
Джонсон свій приїзд не афішував щоб невтік "боневтік"
показать весь комментарий
10.05.2022 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вітаємо
показать весь комментарий
10.05.2022 12:29 Ответить
Снова на экскурсию?
показать весь комментарий
10.05.2022 12:35 Ответить
обовязково...Я писав про це ..а мене банять Що для них треба екскурсійні автобуси замовляти..щоб зразу всіх відвести а не ,для кожного індивідуально робити презентацію.
На радіо НВ декілька днів тому, теж це помітили,що це шоу для внутрішнього споживача.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:39 Ответить
Тебе не банить, тебе 3,14здить нада...
дебилы, какая разница........
показать весь комментарий
10.05.2022 12:51 Ответить
я вас обожнюю..дякую
показать весь комментарий
10.05.2022 12:59 Ответить
Кацапобот и таких ка ты здесь немерено.Ну и пару украинских колхозников ты одурачить успел.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:23 Ответить
Не вірить ні Мельнику, ні москалям. Краще самій побачити.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:58 Ответить
Ленка, навали кловану
показать весь комментарий
10.05.2022 12:35 Ответить
Зе викине Шольца та призначе дЕрмака канцлером...
показать весь комментарий
10.05.2022 12:42 Ответить
Це дуже добре 👍🏼

Ласкаво просимо пані
показать весь комментарий
10.05.2022 12:45 Ответить
Вони будуть їздити ,для внутрішнього споживача--одні підтримують щиро Україну інші вдають про підтримку а деякі ,щоб побувати в місцях де проходили бої...Уявіть як якийсь евродепутат фотографується на фоні розбомбленого будинку і це висвітлюється в їх засобах ЗМІ...це чуть не героїзм..При мирному і ситому житті в Европі...а якшо ще й сирени звучать то взагалі ...шоу...як це було з Джолі..включили сирени. хоть абсолютно нічого не було..і ніякої загрози
показать весь комментарий
10.05.2022 12:45 Ответить
звідки ви знаєте що не було загрози ? через те що тривога протривала 15 хв ? доречі через декілька днів коли ще Джолі була на Львівщині по Львову вдарили 4 ракети
показать весь комментарий
10.05.2022 12:50 Ответить
от якраз знаю..100 відсотково..тому що моя племінниця повернулась в Україну з дітьми в цю ніч коли вдарили 4 ракети.. а ве Львові зробили шоу напередодні з Джолі
показать весь комментарий
10.05.2022 13:04 Ответить
Є таке, але ж з іншого боку ми не можем не приймати їх всіх
показать весь комментарий
10.05.2022 12:50 Ответить
Тобі хтось щось винен? Запитай у свого оманського - чому війна? кому вигідно? хто наживається на крові?
показать весь комментарий
10.05.2022 12:58 Ответить
Их внутренний поживач сразу против них голосует за такие поездки.
Поездка в Украину это деньги с кармана поживача.
Кацап,поменяй методичку.Смешно
показать весь комментарий
10.05.2022 13:26 Ответить
Чомусь Борис Джонсон свій приїзд не афішував...і Польські друзі теж....а просто допомагають...і навіть Іспанія чи Португалія ,передає військову та іншу техніку,без пафосу...
На відміну від презентації дзінків Макрона та Шольца до )(уйла..
показать весь комментарий
10.05.2022 12:51 Ответить
Джонсон свій приїзд не афішував щоб невтік "боневтік"
показать весь комментарий
10.05.2022 13:25 Ответить
Єх нема "Залізної Леді" ...молоде покоління ,напевно не пам'ятає Маргарет Тетчер,хотя Борис Джонсон теж молодець.в ті часи правління Маргарет якраз керувала Европою .на відміну від фрау Меркель..хоть її дуже критикували в самій Великобританії...подивився на Дейлі Мейл газету...Джонсона теж критикують і не по дитячому..
показать весь комментарий
10.05.2022 12:58 Ответить
Путин и керует кацапами,тебе туда кацапобот,там Царя получишь.
А Меркель 17 лет Демократическим государством управляла,Конституцию соблюдала.
Она не запрещала телевидение и не арестовывала своих опонентов.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:32 Ответить
Можно и не закрывать неудобных. Можно просто закрывать на что то глаза. Что и делала полковник Меркель допуская кацапов во все сферы жизни Германии.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:51 Ответить
Аналена, стережись Богдана Єременко із таким то ім'ям.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:00 Ответить
Приємна жінка.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:33 Ответить
Анналена постійне тисне на Шольца, щоб розблокував Леопарди та Мардери.

А Шольц, негідник, постійно відхиляється від рішення, незважаючи на те, що є постанова від Бундестага.

Ймовірно на Лубянці є на Шольца якийсь компромат, та вони смикають за мотузки.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:37 Ответить
Добре що приїхала. Погано було б якщо не приїзжали.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:39 Ответить
Будущая канцлерин Германии.
показать весь комментарий
10.05.2022 17:48 Ответить
 
 