Глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, сначала чиновница посетит пригород Киева - Бучу, впоследствии запланированы ее переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
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+13 Чайка Київ
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На радіо НВ декілька днів тому, теж це помітили,що це шоу для внутрішнього споживача.
дебилы, какая разница........
Ласкаво просимо пані
Поездка в Украину это деньги с кармана поживача.
Кацап,поменяй методичку.Смешно
На відміну від презентації дзінків Макрона та Шольца до )(уйла..
А Меркель 17 лет Демократическим государством управляла,Конституцию соблюдала.
Она не запрещала телевидение и не арестовывала своих опонентов.
А Шольц, негідник, постійно відхиляється від рішення, незважаючи на те, що є постанова від Бундестага.
Ймовірно на Лубянці є на Шольца якийсь компромат, та вони смикають за мотузки.