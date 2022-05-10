Глава МЗС Німеччини Бербок прибула в Україну
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, спершу посадовиця відвідає передмістя Києва - Бучу, згодом заплановано її переговори з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Топ коментарі
+13 Чайка Київ
показати весь коментар10.05.2022 12:29 Відповісти Посилання
+8 Autorare Autorare
показати весь коментар10.05.2022 12:45 Відповісти Посилання
+6 zhekan
показати весь коментар10.05.2022 13:25 Відповісти Посилання
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На радіо НВ декілька днів тому, теж це помітили,що це шоу для внутрішнього споживача.
дебилы, какая разница........
Ласкаво просимо пані
Поездка в Украину это деньги с кармана поживача.
Кацап,поменяй методичку.Смешно
На відміну від презентації дзінків Макрона та Шольца до )(уйла..
А Меркель 17 лет Демократическим государством управляла,Конституцию соблюдала.
Она не запрещала телевидение и не арестовывала своих опонентов.
А Шольц, негідник, постійно відхиляється від рішення, незважаючи на те, що є постанова від Бундестага.
Ймовірно на Лубянці є на Шольца якийсь компромат, та вони смикають за мотузки.