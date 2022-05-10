Глава МЗС Німеччини Бербок прибула в Україну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, спершу посадовиця відвідає передмістя Києва - Бучу, згодом заплановано її переговори з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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