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Глава МЗС Німеччини Бербок прибула в Україну

бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, спершу посадовиця відвідає передмістя Києва - Бучу, згодом заплановано її переговори з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зберігається небезпека завдання ворогом ракетних ударів по Києву та області, - Мотузяник

Автор: 

візит (1613) Київ (19672) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+13
Вітаємо
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10.05.2022 12:29 Відповісти
+8
Це дуже добре 👍🏼

Ласкаво просимо пані
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10.05.2022 12:45 Відповісти
+6
Джонсон свій приїзд не афішував щоб невтік "боневтік"
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10.05.2022 13:25 Відповісти
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10.05.2022 12:29 Відповісти
Снова на экскурсию?
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10.05.2022 12:35 Відповісти
обовязково...Я писав про це ..а мене банять Що для них треба екскурсійні автобуси замовляти..щоб зразу всіх відвести а не ,для кожного індивідуально робити презентацію.
На радіо НВ декілька днів тому, теж це помітили,що це шоу для внутрішнього споживача.
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10.05.2022 12:39 Відповісти
Тебе не банить, тебе 3,14здить нада...
дебилы, какая разница........
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10.05.2022 12:51 Відповісти
я вас обожнюю..дякую
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10.05.2022 12:59 Відповісти
Кацапобот и таких ка ты здесь немерено.Ну и пару украинских колхозников ты одурачить успел.
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10.05.2022 13:23 Відповісти
Не вірить ні Мельнику, ні москалям. Краще самій побачити.
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10.05.2022 12:58 Відповісти
Ленка, навали кловану
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10.05.2022 12:35 Відповісти
Зе викине Шольца та призначе дЕрмака канцлером...
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10.05.2022 12:42 Відповісти
Це дуже добре 👍🏼

Ласкаво просимо пані
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10.05.2022 12:45 Відповісти
Вони будуть їздити ,для внутрішнього споживача--одні підтримують щиро Україну інші вдають про підтримку а деякі ,щоб побувати в місцях де проходили бої...Уявіть як якийсь евродепутат фотографується на фоні розбомбленого будинку і це висвітлюється в їх засобах ЗМІ...це чуть не героїзм..При мирному і ситому житті в Европі...а якшо ще й сирени звучать то взагалі ...шоу...як це було з Джолі..включили сирени. хоть абсолютно нічого не було..і ніякої загрози
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10.05.2022 12:45 Відповісти
звідки ви знаєте що не було загрози ? через те що тривога протривала 15 хв ? доречі через декілька днів коли ще Джолі була на Львівщині по Львову вдарили 4 ракети
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10.05.2022 12:50 Відповісти
от якраз знаю..100 відсотково..тому що моя племінниця повернулась в Україну з дітьми в цю ніч коли вдарили 4 ракети.. а ве Львові зробили шоу напередодні з Джолі
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10.05.2022 13:04 Відповісти
Є таке, але ж з іншого боку ми не можем не приймати їх всіх
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10.05.2022 12:50 Відповісти
Тобі хтось щось винен? Запитай у свого оманського - чому війна? кому вигідно? хто наживається на крові?
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10.05.2022 12:58 Відповісти
Их внутренний поживач сразу против них голосует за такие поездки.
Поездка в Украину это деньги с кармана поживача.
Кацап,поменяй методичку.Смешно
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10.05.2022 13:26 Відповісти
Чомусь Борис Джонсон свій приїзд не афішував...і Польські друзі теж....а просто допомагають...і навіть Іспанія чи Португалія ,передає військову та іншу техніку,без пафосу...
На відміну від презентації дзінків Макрона та Шольца до )(уйла..
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10.05.2022 12:51 Відповісти
Джонсон свій приїзд не афішував щоб невтік "боневтік"
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10.05.2022 13:25 Відповісти
Єх нема "Залізної Леді" ...молоде покоління ,напевно не пам'ятає Маргарет Тетчер,хотя Борис Джонсон теж молодець.в ті часи правління Маргарет якраз керувала Европою .на відміну від фрау Меркель..хоть її дуже критикували в самій Великобританії...подивився на Дейлі Мейл газету...Джонсона теж критикують і не по дитячому..
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10.05.2022 12:58 Відповісти
Путин и керует кацапами,тебе туда кацапобот,там Царя получишь.
А Меркель 17 лет Демократическим государством управляла,Конституцию соблюдала.
Она не запрещала телевидение и не арестовывала своих опонентов.
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10.05.2022 13:32 Відповісти
Можно и не закрывать неудобных. Можно просто закрывать на что то глаза. Что и делала полковник Меркель допуская кацапов во все сферы жизни Германии.
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10.05.2022 13:51 Відповісти
Аналена, стережись Богдана Єременко із таким то ім'ям.
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10.05.2022 13:00 Відповісти
Приємна жінка.
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10.05.2022 13:33 Відповісти
Анналена постійне тисне на Шольца, щоб розблокував Леопарди та Мардери.

А Шольц, негідник, постійно відхиляється від рішення, незважаючи на те, що є постанова від Бундестага.

Ймовірно на Лубянці є на Шольца якийсь компромат, та вони смикають за мотузки.
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10.05.2022 13:37 Відповісти
Добре що приїхала. Погано було б якщо не приїзжали.
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10.05.2022 13:39 Відповісти
Будущая канцлерин Германии.
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10.05.2022 17:48 Відповісти
 
 