"Свалка высотой в человеческий рост. Их там тысячи", - оккупант о свалке убитых российских военных вблизи Донецка. АУДИО
В Службе безопасности Украины сообщают о попытках РФ скрыть реальные потери в военных действиях, внося в список "без вести пропавших" убитых российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во вторник в телеграм-канале украинская спецслужба разместила аудиоперехват разговора оккупанта, из которого понятно, что тела убитых российских военных составляют на импровизированных свалках.
Российский военный рассказывает, что его знакомая заплатила охране, чтобы отыскать на такой свалке возле Донецка своего родственника.
"Это свалка, высотой в человеческий рост, говорит, что их тысячи. Вот они их туда сбрасывают. Им же легче сделать, что "пропал без вести"... - не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают… там тысячами привозят", - рассказывает захватчик.
В комментарии под аудиоперехватом СБУ отмечает: "Родителям, женам и родным оккупантов стоит задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были разорваны собаками или гнили на полигоне под открытым небом. Или, может, сделать все возможное, чтобы они вообще не шли на эту войну?".
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таких місць багато
в наших полях та лісосмугах свинорилих теж докуя валяється.
разом взятих 25-35 БТГр. а це 25-35 тис. орків
поранених, тисяч 50-70
з них 5-10 тис. признали вбитими.
як пояснити ваті, що мінімум 15-20 БТГР десь пропали?
як 50-70 тис. на "спецоперації" отримали поранення???
чому на спецоперації втрачена така кількість мокшів, техніки, літаків та кораблів???
ну ****, як????
а вата, ...обана, дивиться тв, вірить ***** і ковтає цю фуйню, ще й гордиться....
Інша справа що українці не залишають своїх вбитих на корм воронам, а оркам посрати навіть на поранених, не те, що вбитих.
В цьому сенсі (та й не лише в цьому) діюча в Україні зелена влада не надто відрізняється від ментально близьких їй кацапів.
Ви читати не вмієте?
Тож просте питання: Ви дебіл?
Приховуванння інформації є природним для брехунів і шахраїв. В темряві брехні демократія помирає. Нехлюйство в підготовці до війни і закриття інформації про очікуване вторгнення стали причиною масштабних втрат мирного населення в Харкові, Київській області і Маріуполі. Вони "боялися, що біженці заблокують дороги". І через це залишили людей непоінформованими, під обстрілами, і в окупації, замість того, щоби закликати людей будь що рятувати життя.
Ще раз наголошую, відмова від надання інформації про втрати, це зневажливе ставлення зелених до віласного народу. В різні часи і в різних війнах така інформація надавалась, нехай і з певною затримкою. Поза тим, Гарай , що з власним ротом спромігся на "дибілізм", має послідовно викласти аргументи, в чому полягає допомога ворогу, від тверезої оцінки втрат і успіхів ЗСУ, і чому раніше вона йому не допомагала.
" Fear the Walking Dead"( Бійтеся Ходячих Мерців) !!
є гобліни , для яких срюський мір - це все !
От нехай і розгрібають ці купи трупов , які приніс їм кремлівський м'ясник 😠
Спочатку поінформували, що син врятувався, потім, що зник безвісти, а коли осатанілий від такого ставлення батько почав домагатися - де і коли син пропав безвісти, змінили формулювання - "Самовільно залишив частину і убув у невідомому напрямку"
Мріють мародирити, гвалтувати, додому пралку пригнати..
вони за їжу вже йдуть туди мабуть.
А стають ось самі їжею для мух. Скільки ж в нас мух тут буде в цьому році. Хмари мабуть будуть літати іх.
Якщо їх там зараз тисячі лежать штабелями один на одному.
Мухам не треба летіти нікуди, вилупився і одразу до столу.
Восточнее и северо-восточнее Харькова происходит то, что у меня в сознании укладывается с великим трудом. Пара батальонов ТрО ВСУ активно наступают против как миниму 4-5 кадровых БТГр российской армии (правда, достаточно потрёпаных и усиленных "донбасским мясом")... Причём делают это настолько грамотно и технично, что Волчанская группировка бесноватых скрепоносцев, судя по всему... таки будет располовинута. По крайней мере, после сообщения о том, что наши войска вошли в Байрак, до границы им остаётся лишь немного - выбить рашистов из Терновой... и собственно выйти на границу.
Теперь, о перспективах в этой операционной зоне.
Выход ВСУ на правый берег Печенежского водохранилища и постепенное продвижение этих подразделений на север, вплоть до Рубежного и Старицы, создаёт для российских войск весьма "интересную" ситуацию. По сути, глубоко в тылу Изюмской группировки противника передовые подразделения украинских Сил обороны, скажем так, "слегка нащупали" одно из её тыловых выменей...
Учитывая тот факт, что и Чугуевская группировка ВСУ отнюдь не прохлаждается... можно сказать что погода в тылах Изюмской группировки противника стала существенно портиться (для неё ,естественно). Однако для нас с вами, это нихуя не смеркалось... скорее наоборот.
Да, командование войск противника не идиоты (исключительно в данном случае) и вполне осознаёт опасность, как для своего правого фланга, так и для достаточно глубоких своих тыловых комуникаций. И потому, собственно, было вынуждено в своё время усилить данный участок (район Волохов Яр - Шевченково) дополнительными силами и средствами из состава Изюмской группировки. Но... исходя из масштабов и объёмов его реакции на все эти события... оно всё же никак не расчитывало на то, что ВСУ столь стремительно выйдут на ближние подступы к Волчанску...
Теперь, собственно... по Изюмской группировке...
Меня настоятельно просили "не писать какой-либо конкретики", и я, понятное дело... её не напишу. Но замечу, что если те сведения, которые до меня дошли, хотя бы на 50% соответствуют действительности, то Изюмский анабасис российской армии вполне может стать по своим масштабам одним из самых значимых её поражений, после разгрома в ущелье Пандшер в Афганистане или поражения под Киевом... Честно сказать, всё это выглядит пока весьма фантастически... Однако, больше никаких подробностей...
Теперь о Рубежно-Кременной группировки противника, которая пару дней как стала у их командования "главной". Да, она вышла к Северскому Донцу в районе Белогоровки и Серебрянки, а так же перерезала трассу Славянск - Лисичанск у Ямполя (по крайней мере, имеет возможность держать её под огневым контролем). Понятно, что главными направлениями её усилий стали Лиман и Северск + настойчивые попытки обойти Лисичанск с северо-запада через Шипиловку и Новодружеск (хотя по некоторым данным ВСУ продолжают удерживать крайнюю юго-восточную часть Рубежного, что весьма затрудняет передовым подразделениям скрепанутых из этой группировки продвигаться к вожделенному рубежу Северск - Верхнекамянка)... просто потому, что удерживая одновременно хоть часть Рубежного и Лисичанск, ВСУ вполне могут навешивать этому агрессивно-прущему стаду в левую бочину не слабых таких тычков и тумаков...
По моим сведениям, все попытки переправится значительными силами через Северский Донец у Белогоровки и Серебрянки у российских войск провалились. Успела переправится небольшая группа в 60-70 рыл при 3-4 БМП... а потом, понтонная переправа была расхерачена украинской артой. Плюс у Серебрянки пара ДРГ-шек успела переплыть речку, судя по всему, на подручных средствах. Сейчас все эти "остаточные группы" ********* вылавливаются в лесистой местности между Серебрянкой и Шипиловкой. Пока, я не вижу особых предпосылок к тому, что противник сможет в ближайшие дни прорваться южнее рубежа Северск - Верхнекаменка, а значить - оборона Северодонецка и Лисичанска ПОКА будет более-менее устойчива...
Да, история с Попасной у некоторых нестабильных в эмоциональном плане людей вызвала очередной приход "***********". Я это сегодня имел возможность наблюдать в ленте у нескольких неустойчивых барышень... Но в этом отношении должен заметить следующее:
- Занятие противником развалин под названием "Попасная" никоим образом не меняет ситуацию не только в оперативном отношении, но и даже на тактическом уровне... не сильно скажется на положении наших войск.
- Да, вполне возможно, что после этого попаснянская группировка противника, по крайней мере, попробует продвигаться на север по общей дирекции Комышуваха - Врубовка - Николаевка - Верхнекамянка с целью, так сказать "окружит с юга" Северодонецко-Лисичанскую агломерацию. Но, с теми среднесуточными темпами своего продвижения и потерями, которые она несёт каждый день... поспеть туда она сможет где-то к "осеннему празднику урожая"
- Более того, малейшее движения этой группировки на север или даже, упаси бог на северо-запад,, просто маловероятно... без предварительного взятия Соледара и Бахмута. И понятно почему...
- На мой глубоко предосудительный взгляд, вообще максимальным пределом мечтаний этого попаснянского стада, усиленного отдельными подразделениями российских войск из состава группировки, штурмовавшей ранее Мариуполь, может быть лишь попытка перерезать дорогу Бахмут - Лисичанск... причём, ближе к Соледару, нежели к Лисичанску. В своём нынешнем состоянии, это её предел...
Теперь, собственно, о юге...
Горловская группа российских войск у Торецка на сегодняшний день вряд ли способна на широкмасштабный штурм Константиновки и Дружковки в лоб. Понятно, что наиболее вероятным направлением её активности может быть попытка наступать строго на запад в сторону Покровска, с дальнейшим поворотом на северо-запад с целью обойти эти посёлки с юго-запада и запада. Но с оперативной точки зрения, нынче это - бессмысленно, просто потому, что у Изюма скрепоносцы застряли и если то, что я сегодня слышал про те края, окажется правдой, вообще может закончится неслабым таким погромом... на сей раз "у Горловки".
В этом контексте намного опаснее Авдеевская группировка российских войск. Да, на сегодняшнем этапе она просто завязла в подготовленной и долговременной системе обороны ВСУ. Но меня настораживает, что основная масса высвободившихся подразделений войск противника в районе Мариуполя, перебрасывается(на) в два места - под Авдеевку и в состав Волновахской группы противника. Наступать ей на Покровск и далее на Доброполье - нет смысла по той же причине, по которой Горловской группировке нет смысла пытаться обходить Константиновку и Дружковку ("встречная" группа войск противника просто застряла у Изюма). А вот попытаться ударить через Карловку на Курахово и таким образом содействовать продвижению своих "товариСЧей" со стороны Марьинки и Волновахи на Великую Новосилку это - куда как целесообразней... Тем более, что на сегодняшний день и у тех и у других, мало что получается...
Теперь о Запорожским направлении...
Очевидно, что командование войск противника таки готовится к активным наступательным действиям с предварительным массированным огневым поражениям передовых позиций и тылов подразделений ВСУ по общей дирекции от Полог на Гуляйполе, а так же из района юго-восточнее Гуляйполя туда же. И причина таких действий тоже понятна. Пологовская группировка просто не может продвигаться вперёд на северо-восток пока у неё на левом фланге висят украинские войска в районе Гуляйполя и Орехово... Собственно потому она и активизировала в последние дни авиаразведку по двум основным "осям" - Орехово - Комышуваха и Гуляйполе - Ясная Поляна... Намечается, что вся эта активизация противника произойдёт буквально "сегодня-завтра"... Пока, она всё время переносится... украинской артиллерией, которая в тамошних степях достаточно "хорошо видит" подтягивающиеся тактические группы противника и соответственно лупит по ним достаточно зряче и успешно.
На Херсонском направлении, пока ничего из разряда вон выходящего не случилось. Массированные перестрелки. Противник "немного притормозил" на Криворожском направлении, перегруппировывается. Явно, продвижение в сторону дороги Кривой Рог - Никополь ему всё никак "не даётся", пытается "нарастить усилия"...
Подитоживаем...
Противник ещё может где-то "местами" наступать (например, в районе Северодонецко-Лисичанской агломерации)...и он обязательно это будет пытаться делать, страясь установить свой контроль на максимально большей территории Украины и нанести ВСУ хотя бы локальное, но поражение (это ему надо по внешнеполитическим мотивам). Но, уже сегодня признаки следующей - 3-й фазы "специальной военной операции на Украине", видны достаточно отчётливо...
Машовец