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Новости Агрессия России против Украины Война
20 898 55

"Свалка высотой в человеческий рост. Их там тысячи", - оккупант о свалке убитых российских военных вблизи Донецка. АУДИО

В Службе безопасности Украины сообщают о попытках РФ скрыть реальные потери в военных действиях, внося в список "без вести пропавших" убитых российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во вторник в телеграм-канале украинская спецслужба разместила аудиоперехват разговора оккупанта, из которого понятно, что тела убитых российских военных составляют на импровизированных свалках.

Российский военный рассказывает, что его знакомая заплатила охране, чтобы отыскать на такой свалке возле Донецка своего родственника.

"Это свалка, высотой в человеческий рост, говорит, что их тысячи. Вот они их туда сбрасывают. Им же легче сделать, что "пропал без вести"... - не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают… там тысячами привозят", - рассказывает захватчик.

В комментарии под аудиоперехватом СБУ отмечает: "Родителям, женам и родным оккупантов стоит задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были разорваны собаками или гнили на полигоне под открытым небом. Или, может, сделать все возможное, чтобы они вообще не шли на эту войну?".

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не знаю, к чему этот парад? Нахрен он нужен? Позорно это все. Дебилизм полный", - перехваченный разговор оккупанта. АУДИО

армия РФ (19703) СБУ (20053) потери (4437) перехват (345)


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Топ комментарии
+58
не "імпровізованні звалища" , а скотомогильники
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10.05.2022 12:59 Ответить
+22
на цьому скотомогильнику дохлі орки.
таких місць багато
в наших полях та лісосмугах свинорилих теж докуя валяється.
разом взятих 25-35 БТГр. а це 25-35 тис. орків
поранених, тисяч 50-70
з них 5-10 тис. признали вбитими.
як пояснити ваті, що мінімум 15-20 БТГР десь пропали?
як 50-70 тис. на "спецоперації" отримали поранення???
чому на спецоперації втрачена така кількість мокшів, техніки, літаків та кораблів???
ну ****, як????
а вата, ...обана, дивиться тв, вірить ***** і ковтає цю фуйню, ще й гордиться....
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10.05.2022 13:37 Ответить
+21
Лугандон... И это все грозило остальной Украине, если бы ее оккупировал *****...
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10.05.2022 13:01 Ответить
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не "імпровізованні звалища" , а скотомогильники
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10.05.2022 12:59 Ответить
на цьому скотомогильнику дохлі орки.
таких місць багато
в наших полях та лісосмугах свинорилих теж докуя валяється.
разом взятих 25-35 БТГр. а це 25-35 тис. орків
поранених, тисяч 50-70
з них 5-10 тис. признали вбитими.
як пояснити ваті, що мінімум 15-20 БТГР десь пропали?
як 50-70 тис. на "спецоперації" отримали поранення???
чому на спецоперації втрачена така кількість мокшів, техніки, літаків та кораблів???
ну ****, як????
а вата, ...обана, дивиться тв, вірить ***** і ковтає цю фуйню, ще й гордиться....
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10.05.2022 13:37 Ответить
Ето фсьо фэйк
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10.05.2022 17:52 Ответить
Насправді приховувати втрати - це звичайна практика. Кількість загиблих українських військових теж ніхто не розголошує.
Інша справа що українці не залишають своїх вбитих на корм воронам, а оркам посрати навіть на поранених, не те, що вбитих.
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10.05.2022 12:59 Ответить
Це не інша справа. Втрати не завжди приховують. Це зневага влади до своїх громадян. Відношення до громадян як до дітей, що не можуть дати собі раду з усвідомленням реальних втрат. Це звичка брехати і подавати вигадане як справжнє.

В цьому сенсі (та й не лише в цьому) діюча в Україні зелена влада не надто відрізняється від ментально близьких їй кацапів.
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10.05.2022 13:12 Ответить
Обмін може відбуватися так, як його погоджує ворог. Але факти спеціальних домовленостей існують. Одну людину, що є близькою до Коломойського, обміняли на 8 москалів. Проте, в звичайних випадках кацапи пропонують на обмін частину цивільних. Це не відповідає звичаям війни, але вони порушують усі міжнародні норми, і впливу на них нема. Чи потрібно в цьому випадку відмовлятиcя від неправильного обміну, - складне питання.
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10.05.2022 14:07 Ответить
Да что за хрень ты несешь,черт тебя подери,хрюсский? Не стесняйся ,трынди в 333 раза
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10.05.2022 14:55 Ответить
лаптеног - твой тупой вброс не катит
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10.05.2022 14:57 Ответить
Вам особисто Залужний про кількість полонених ЗСУ доповів та дав розклад співвідношення? В спам, кацапський ************...
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10.05.2022 16:26 Ответить
Україна захищається від агресії тому кількість загиблих нічого не вирішує. Теоритично якби наші втрати були навіть більші ніж у ворога - це щось змінило б, чи в такому випадку відразу необхідно йти на умови ворога?
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10.05.2022 13:41 Ответить
слушні питання..
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10.05.2022 13:47 Ответить
Я поставив питання не про значення втрат, а про чесність і відповідальність влади перед громадянами.

Ви читати не вмієте?
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10.05.2022 13:59 Ответить
В умовах військового стану та оборони від широкомасштабної рашистської навали - ці ваші питання у відношенні до розміру втрат - реально дебілізм. Бо розголос реальних втрат ЗСУ (та ще й в прив'язці, наприклад до регіонів, а значить і до військових частин) в нашій ситуації - це гарантована допомога ворогу.

Тож просте питання: Ви дебіл?
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10.05.2022 16:22 Ответить
До вашого невігластва мені далеко. "Ці мої питання" полягають в природній потребі громадян отримувати важливу для них інформаціюю про загальний стан справ у війні. Де маніпулятор Гарай побачив питання про втрати конкретних частин. Та ще й в реальному часі? У Гарая повилазило? Чи він отримує зиск від виправдання влади?

Приховуванння інформації є природним для брехунів і шахраїв. В темряві брехні демократія помирає. Нехлюйство в підготовці до війни і закриття інформації про очікуване вторгнення стали причиною масштабних втрат мирного населення в Харкові, Київській області і Маріуполі. Вони "боялися, що біженці заблокують дороги". І через це залишили людей непоінформованими, під обстрілами, і в окупації, замість того, щоби закликати людей будь що рятувати життя.

Ще раз наголошую, відмова від надання інформації про втрати, це зневажливе ставлення зелених до віласного народу. В різні часи і в різних війнах така інформація надавалась, нехай і з певною затримкою. Поза тим, Гарай , що з власним ротом спромігся на "дибілізм", має послідовно викласти аргументи, в чому полягає допомога ворогу, від тверезої оцінки втрат і успіхів ЗСУ, і чому раніше вона йому не допомагала.
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10.05.2022 18:49 Ответить
Типу в Україні не приховують.
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10.05.2022 15:14 Ответить
так ..правда..в Україні Є... багато загиблих і поранених...Це Війна
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10.05.2022 13:26 Ответить
разумеется, за пропавших платить не надо
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10.05.2022 13:00 Ответить
Лугандон... И это все грозило остальной Украине, если бы ее оккупировал *****...
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10.05.2022 13:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7_eDv9C0UO8 Мочилово кацапів в хвіст і в гриву
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10.05.2022 13:03 Ответить
У нас на Поліссі - те саме! Кого завалили у ярах бульдозерами чи у Седнєві спалили в крематорії пересувному - ясно А скільки їх по полях гниють і їх лисиці з вовками гризуть?!
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10.05.2022 13:03 Ответить
На Московії нові цукерки ко "дню побєди":
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10.05.2022 13:16 Ответить
32 000 запитів про зниклих не приховаєш. А скільки вже знайшлися і прикопано в раші? Як так можна воювати? Коли вже піз...єць, а вони ще воюють, і на парадах скислі морди? Прямо піратів Карібського моря надивились.
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10.05.2022 13:05 Ответить
вони можуть мільйона послати, і нічого не буде, раби, імперія, революцій не буде
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10.05.2022 13:11 Ответить
Наркотою снабжають бидлоту, от вони і пруть, як зомбі із фільму
" Fear the Walking Dead"( Бійтеся Ходячих Мерців) !!
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10.05.2022 13:14 Ответить
Ви хотіли написати Zoмбі..?
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10.05.2022 17:01 Ответить
Страшно чути про те , що витворяють орки на нашій землі , але всеодно
є гобліни , для яких срюський мір - це все !
От нехай і розгрібають ці купи трупов , які приніс їм кремлівський м'ясник 😠
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10.05.2022 13:09 Ответить
помер максім - і куйло с нім
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10.05.2022 13:12 Ответить
Рогозін на Марс збирався? Так от і відписуйте - Іван Бутумбаев відлетів на Марс у складі спеціальної місії. Дякувати не треба
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10.05.2022 13:17 Ответить
відлетів на Марс "у складі спеціальної спец операції" як це прийнято говорити на рашці
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10.05.2022 13:31 Ответить
А тепер уявіть, як от це все лайно трупне потрапляє в грунтові води. Це екологічне лихо.
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10.05.2022 13:26 Ответить
V orkostane pro ekologiju malo kto interesuetsja. I nje surpriz chto tam namnogo bolse rakovih i vrozdjennih boleznjei.
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10.05.2022 16:05 Ответить
Та там з їх масовим хронічним алкоголізмом нічого окрім дебілів та імбецилів давно вже не народжується.
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10.05.2022 16:40 Ответить
Як приклад ставлення до загиблих, вже знайомий випадок жителя Ялти на прізвище Шкребець, який шукає сина з крейсера "Москва".
Спочатку поінформували, що син врятувався, потім, що зник безвісти, а коли осатанілий від такого ставлення батько почав домагатися - де і коли син пропав безвісти, змінили формулювання - "Самовільно залишив частину і убув у невідомому напрямку"
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10.05.2022 13:28 Ответить
Shrebec mozet iskatj svojego sina u bichkov Chernogo morja. Mozhet kto to iz njih ego vipljunjet.
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10.05.2022 16:06 Ответить
Маю конкретне питання про діяльність СБУ. Яким чином вся ваша інформація ы дані потрапляють до аборигенів мордору? Чи ціну мають тільки високопоставлені орки? За третій місяць війни ваше бекання ні про що вже дістає!
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10.05.2022 13:36 Ответить
Скоріш за все.. вони не встигають утилізовувати.. складають, як дрова для подальшого спалювання
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10.05.2022 13:49 Ответить
Ще в квітні були дані радіоперехвату де кацапи офіцери говорили щось про втрати порядка 28 тис. Я впевнений що рахунок вже давно пішов за третій десяток тис. Не треба зупинятись!
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10.05.2022 13:58 Ответить
Так, а кого вона весь час ******* називає?
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10.05.2022 14:03 Ответить
я так зрозумів з її слів "чмо бородатоє" - то вона мабуть мала на увазі пушиліна. ) а ****** називала цю всю пушилінську шоблу.
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10.05.2022 15:47 Ответить
В Чечні записали шось там 3000 загиблих, та 15000 безвісті зниклих. Досі десь блукають на Кавказі.
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10.05.2022 14:05 Ответить
Ніби ще не було на Цензорі : Бчора Герої з 92 бригади заваллили кацаполіт мі-24 з орком скрєпним куржумбаєвим біл Бобровки під Харковом. Борт № rf-13654.Падлюка перед зажмуром потовк озиме поле!
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10.05.2022 14:12 Ответить
Чтобы понять, почему так, надо мыслить по-государственному, как в РФ. 3 марта 2022 года Путин публично пообещал выплатить семьям погибших в Украине военнослужащих ВС РФ единовременное пособие в размере 7 421 000 руб. Плюс дополнительную компенсацию в 5 000 000 рублей. А совсем уж растрогавшись, пообещал еще и какие-то ежемесячные выплаты семьям погибшим. Сколько там сегодня доллар в РФ? За один - 68 рублей? Ну, вот - каждый сгнивший в Украине труп свинособаки - это 182 500 $, сэкономленных МО РФ. Сколько там трупов насчитали, от которых отказались свинособаки? 17 000? Так это 3 млрд $! В общем, без вариантов - ушли *****, местонахождение неизвестно!
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10.05.2022 14:14 Ответить
Нехай слухають москальське міністерство війни: " патєрь нєт, а срочнікі самавольно ушлі в Польшу на клубніку"
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10.05.2022 14:16 Ответить
Всё правильно ,всё справедливо ,на свалках вам тварям и место !
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10.05.2022 14:45 Ответить
Нє , ну це класно . Чим більше кацапів лежить на таких помийках , тим безпечнішим є світ .
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10.05.2022 15:13 Ответить
Тысячи орков!

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10.05.2022 15:21 Ответить
"Носить вам не переносить, возить вам не перевозить!"(с)
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10.05.2022 15:33 Ответить
Голодні, обідрані, самовбивці, ці фаршисти.

Мріють мародирити, гвалтувати, додому пралку пригнати..

вони за їжу вже йдуть туди мабуть.

А стають ось самі їжею для мух. Скільки ж в нас мух тут буде в цьому році. Хмари мабуть будуть літати іх.

Якщо їх там зараз тисячі лежать штабелями один на одному.

Мухам не треба летіти нікуди, вилупився і одразу до столу.
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10.05.2022 15:38 Ответить
Значить так...

Восточнее и северо-восточнее Харькова происходит то, что у меня в сознании укладывается с великим трудом. Пара батальонов ТрО ВСУ активно наступают против как миниму 4-5 кадровых БТГр российской армии (правда, достаточно потрёпаных и усиленных "донбасским мясом")... Причём делают это настолько грамотно и технично, что Волчанская группировка бесноватых скрепоносцев, судя по всему... таки будет располовинута. По крайней мере, после сообщения о том, что наши войска вошли в Байрак, до границы им остаётся лишь немного - выбить рашистов из Терновой... и собственно выйти на границу.

Теперь, о перспективах в этой операционной зоне.

Выход ВСУ на правый берег Печенежского водохранилища и постепенное продвижение этих подразделений на север, вплоть до Рубежного и Старицы, создаёт для российских войск весьма "интересную" ситуацию. По сути, глубоко в тылу Изюмской группировки противника передовые подразделения украинских Сил обороны, скажем так, "слегка нащупали" одно из её тыловых выменей...

Учитывая тот факт, что и Чугуевская группировка ВСУ отнюдь не прохлаждается... можно сказать что погода в тылах Изюмской группировки противника стала существенно портиться (для неё ,естественно). Однако для нас с вами, это нихуя не смеркалось... скорее наоборот.

Да, командование войск противника не идиоты (исключительно в данном случае) и вполне осознаёт опасность, как для своего правого фланга, так и для достаточно глубоких своих тыловых комуникаций. И потому, собственно, было вынуждено в своё время усилить данный участок (район Волохов Яр - Шевченково) дополнительными силами и средствами из состава Изюмской группировки. Но... исходя из масштабов и объёмов его реакции на все эти события... оно всё же никак не расчитывало на то, что ВСУ столь стремительно выйдут на ближние подступы к Волчанску...

Теперь, собственно... по Изюмской группировке...

Меня настоятельно просили "не писать какой-либо конкретики", и я, понятное дело... её не напишу. Но замечу, что если те сведения, которые до меня дошли, хотя бы на 50% соответствуют действительности, то Изюмский анабасис российской армии вполне может стать по своим масштабам одним из самых значимых её поражений, после разгрома в ущелье Пандшер в Афганистане или поражения под Киевом... Честно сказать, всё это выглядит пока весьма фантастически... Однако, больше никаких подробностей...

Теперь о Рубежно-Кременной группировки противника, которая пару дней как стала у их командования "главной". Да, она вышла к Северскому Донцу в районе Белогоровки и Серебрянки, а так же перерезала трассу Славянск - Лисичанск у Ямполя (по крайней мере, имеет возможность держать её под огневым контролем). Понятно, что главными направлениями её усилий стали Лиман и Северск + настойчивые попытки обойти Лисичанск с северо-запада через Шипиловку и Новодружеск (хотя по некоторым данным ВСУ продолжают удерживать крайнюю юго-восточную часть Рубежного, что весьма затрудняет передовым подразделениям скрепанутых из этой группировки продвигаться к вожделенному рубежу Северск - Верхнекамянка)... просто потому, что удерживая одновременно хоть часть Рубежного и Лисичанск, ВСУ вполне могут навешивать этому агрессивно-прущему стаду в левую бочину не слабых таких тычков и тумаков...

По моим сведениям, все попытки переправится значительными силами через Северский Донец у Белогоровки и Серебрянки у российских войск провалились. Успела переправится небольшая группа в 60-70 рыл при 3-4 БМП... а потом, понтонная переправа была расхерачена украинской артой. Плюс у Серебрянки пара ДРГ-шек успела переплыть речку, судя по всему, на подручных средствах. Сейчас все эти "остаточные группы" ********* вылавливаются в лесистой местности между Серебрянкой и Шипиловкой. Пока, я не вижу особых предпосылок к тому, что противник сможет в ближайшие дни прорваться южнее рубежа Северск - Верхнекаменка, а значить - оборона Северодонецка и Лисичанска ПОКА будет более-менее устойчива...

Да, история с Попасной у некоторых нестабильных в эмоциональном плане людей вызвала очередной приход "***********". Я это сегодня имел возможность наблюдать в ленте у нескольких неустойчивых барышень... Но в этом отношении должен заметить следующее:

- Занятие противником развалин под названием "Попасная" никоим образом не меняет ситуацию не только в оперативном отношении, но и даже на тактическом уровне... не сильно скажется на положении наших войск.

- Да, вполне возможно, что после этого попаснянская группировка противника, по крайней мере, попробует продвигаться на север по общей дирекции Комышуваха - Врубовка - Николаевка - Верхнекамянка с целью, так сказать "окружит с юга" Северодонецко-Лисичанскую агломерацию. Но, с теми среднесуточными темпами своего продвижения и потерями, которые она несёт каждый день... поспеть туда она сможет где-то к "осеннему празднику урожая"

- Более того, малейшее движения этой группировки на север или даже, упаси бог на северо-запад,, просто маловероятно... без предварительного взятия Соледара и Бахмута. И понятно почему...

- На мой глубоко предосудительный взгляд, вообще максимальным пределом мечтаний этого попаснянского стада, усиленного отдельными подразделениями российских войск из состава группировки, штурмовавшей ранее Мариуполь, может быть лишь попытка перерезать дорогу Бахмут - Лисичанск... причём, ближе к Соледару, нежели к Лисичанску. В своём нынешнем состоянии, это её предел...

Теперь, собственно, о юге...

Горловская группа российских войск у Торецка на сегодняшний день вряд ли способна на широкмасштабный штурм Константиновки и Дружковки в лоб. Понятно, что наиболее вероятным направлением её активности может быть попытка наступать строго на запад в сторону Покровска, с дальнейшим поворотом на северо-запад с целью обойти эти посёлки с юго-запада и запада. Но с оперативной точки зрения, нынче это - бессмысленно, просто потому, что у Изюма скрепоносцы застряли и если то, что я сегодня слышал про те края, окажется правдой, вообще может закончится неслабым таким погромом... на сей раз "у Горловки".

В этом контексте намного опаснее Авдеевская группировка российских войск. Да, на сегодняшнем этапе она просто завязла в подготовленной и долговременной системе обороны ВСУ. Но меня настораживает, что основная масса высвободившихся подразделений войск противника в районе Мариуполя, перебрасывается(на) в два места - под Авдеевку и в состав Волновахской группы противника. Наступать ей на Покровск и далее на Доброполье - нет смысла по той же причине, по которой Горловской группировке нет смысла пытаться обходить Константиновку и Дружковку ("встречная" группа войск противника просто застряла у Изюма). А вот попытаться ударить через Карловку на Курахово и таким образом содействовать продвижению своих "товариСЧей" со стороны Марьинки и Волновахи на Великую Новосилку это - куда как целесообразней... Тем более, что на сегодняшний день и у тех и у других, мало что получается...

Теперь о Запорожским направлении...

Очевидно, что командование войск противника таки готовится к активным наступательным действиям с предварительным массированным огневым поражениям передовых позиций и тылов подразделений ВСУ по общей дирекции от Полог на Гуляйполе, а так же из района юго-восточнее Гуляйполя туда же. И причина таких действий тоже понятна. Пологовская группировка просто не может продвигаться вперёд на северо-восток пока у неё на левом фланге висят украинские войска в районе Гуляйполя и Орехово... Собственно потому она и активизировала в последние дни авиаразведку по двум основным "осям" - Орехово - Комышуваха и Гуляйполе - Ясная Поляна... Намечается, что вся эта активизация противника произойдёт буквально "сегодня-завтра"... Пока, она всё время переносится... украинской артиллерией, которая в тамошних степях достаточно "хорошо видит" подтягивающиеся тактические группы противника и соответственно лупит по ним достаточно зряче и успешно.

На Херсонском направлении, пока ничего из разряда вон выходящего не случилось. Массированные перестрелки. Противник "немного притормозил" на Криворожском направлении, перегруппировывается. Явно, продвижение в сторону дороги Кривой Рог - Никополь ему всё никак "не даётся", пытается "нарастить усилия"...

Подитоживаем...

Противник ещё может где-то "местами" наступать (например, в районе Северодонецко-Лисичанской агломерации)...и он обязательно это будет пытаться делать, страясь установить свой контроль на максимально большей территории Украины и нанести ВСУ хотя бы локальное, но поражение (это ему надо по внешнеполитическим мотивам). Но, уже сегодня признаки следующей - 3-й фазы "специальной военной операции на Украине", видны достаточно отчётливо...
Машовец
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10.05.2022 16:02 Ответить
Вы фсё врёти-и-и!
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10.05.2022 18:03 Ответить
Тут важливо якось зняти с дрона це все і показати русні щоб в них був шок.Цю картинку якось треба добути.Слова це олне а відео це було б для них шок і кришка.
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10.05.2022 18:25 Ответить
Меньше залишиться їх - більше залишиться нас. Нічого особистого.
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10.05.2022 19:46 Ответить
 
 