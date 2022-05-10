"Свалка высотой в человеческий рост. Их там тысячи", - оккупант о свалке убитых российских военных вблизи Донецка. АУДИО

В Службе безопасности Украины сообщают о попытках РФ скрыть реальные потери в военных действиях, внося в список "без вести пропавших" убитых российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во вторник в телеграм-канале украинская спецслужба разместила аудиоперехват разговора оккупанта, из которого понятно, что тела убитых российских военных составляют на импровизированных свалках.

Российский военный рассказывает, что его знакомая заплатила охране, чтобы отыскать на такой свалке возле Донецка своего родственника.

"Это свалка, высотой в человеческий рост, говорит, что их тысячи. Вот они их туда сбрасывают. Им же легче сделать, что "пропал без вести"... - не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают… там тысячами привозят", - рассказывает захватчик.

В комментарии под аудиоперехватом СБУ отмечает: "Родителям, женам и родным оккупантов стоит задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были разорваны собаками или гнили на полигоне под открытым небом. Или, может, сделать все возможное, чтобы они вообще не шли на эту войну?".

Внимание! Ненормативная лексика!

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