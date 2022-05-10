"Свалка высотой в человеческий рост. Их там тысячи", - окупант про звалище вбитих російських військових поблизу Донецька. АУДIО

У Службі безпеки України повідомляють про спроби РФ приховати реальні втрати у військових діях, вносячи до списку "безвісти зниклих" вбитих російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у вівторок у телеграм-каналі українська спецслужба розмістила аудіоперехоплення розмови окупанта, з якої зрозуміло, що тіла вбитих російських військових складають на імпровізованих звалищах.

Російський військовий розповідає, що його знайома заплатила охороні, щоб відшукати на такому звалищі біля Донецька свого родича.

"Это свалка, высотой в человеческий рост, говорит, что их тысячи. Вот они их туда сбрасывают. Им же проще сделать, что "пропал без вести"… Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле - не поле, полигон - не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают… там тысячами привозят", - розповідає загарбник.

У коментарі під аудіоперехопленням СБУ зазначає: "Батькам, дружинам і рідним окупантів варто замислитися: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками або гнили на полігоні просто неба. Чи, може, зробити усе можливе, щоб вони взагалі не йшли на цю війну?".

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