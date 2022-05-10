Две трети жителей Киева вернулись в столицу, - Кличко

Из 3,5 млн жителей Киева в столицу вернулись уже почти две трети, утверждает мэр Виталий Кличко. При этом в столице продолжает действовать ряд ограничений.

Об этом глава города сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До войны 3,5 млн киевлян находились в нашем городе... Почти две трети киевлян уже вернулись", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что в Киеве до сих пор действует комендантский час, остается большое количество блокпостов, до сих пор существует вероятность обстрела столицы, а в лесозоне пригорода разминированы еще не все территории, поэтому посещать их нельзя.

"То есть много ограничений. И если вас не пугают эти ограничения, вы действительно можете возвращаться", - сказал Кличко.

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Он подчеркнул, что не может запрещать киевлянам возвращаться в столицу, а может только рекомендовать.

"Если вы можете быть в более защищенных местах, там, где нет риска для вашей жизни и здоровья, пожалуйста, оставайтесь. И если есть возможность, мы не будем возражать возвращаться сегодня в свои дома", - сказал мэр.